КазБайга. У призера Олимпийских игр угнали табун лошадей в Жамбылской области

22:14 23.12.2020

© Sputnik / Александр Кряжев



Полицейские задержали 31-летнего сельчанина, который был дважды судим за скотокрадство. Лошадей благополучно вернули хозяину



НУР-СУЛТАН, 23 дек - Sputnik. Злоумышленники угнали 26 лошадей с пастбища района Т. Рыскулова Жамбылской области. Табун принадлежал казахстанскому борцу вольного стиля, призеру Олимпийских игр Акжуреку Танатарову.



Спортсмен обратился в полицию с заявлением о краже неизвестными лицами его лошадей. По данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 188-1 Уголовного кодекса (Скотокрадство). Об этом сообщает Polisia.kz.



Полицейскими района был задержан 31-летний житель села Жарлысу, ранее дважды судимый за скотокрадство.



Ему грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.



Лошади были возвращены хозяину.



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Призер международных турниров поблагодарил жамбылских полицейских за оперативное раскрытие кражи, записав для этого видео.