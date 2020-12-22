 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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КазБайга. У призера Олимпийских игр угнали табун лошадей в Жамбылской области
22:14 23.12.2020

© Sputnik / Александр Кряжев

Полицейские задержали 31-летнего сельчанина, который был дважды судим за скотокрадство. Лошадей благополучно вернули хозяину

НУР-СУЛТАН, 23 дек - Sputnik. Злоумышленники угнали 26 лошадей с пастбища района Т. Рыскулова Жамбылской области. Табун принадлежал казахстанскому борцу вольного стиля, призеру Олимпийских игр Акжуреку Танатарову.

Спортсмен обратился в полицию с заявлением о краже неизвестными лицами его лошадей. По данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 188-1 Уголовного кодекса (Скотокрадство). Об этом сообщает Polisia.kz.

Полицейскими района был задержан 31-летний житель села Жарлысу, ранее дважды судимый за скотокрадство.

Ему грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Лошади были возвращены хозяину.

Сельчане в Восточном Казахстане боятся за скот из-за дерзких грабителей

Призер международных турниров поблагодарил жамбылских полицейских за оперативное раскрытие кражи, записав для этого видео.

Источник - ru.sputnik.kz
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