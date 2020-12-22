Чудесное спасение: в Чехии нашли гвоздь с распятия Христа

00:01 24.12.2020

Чешские археологи сообщили о находке гвоздя с места распятия Иисуса Христа



В средневековом монастыре города Милевско на юге Чехии обнаружена часть гвоздя с креста, на котором был распят Иисус Христос, сообщил в понедельник, 21 декабря, представитель группы археологов страны Иржи Шинделарж.



"Во время обследования древних монастырских стен нами была обнаружена тщательно скрытая в них ниша. В ней была найдена дароносица, в который находился кусок кованного гвоздя длиной 6 см. Речь идет об одном из гвоздей, которым к кресту во время распятия был прибит Иисус Христос", - приводит его слова iDNES.cz.



Эксперт добавил, что дароносица выполнена из ценных сортов дерева не позже первой половины V века. Кроме того, археологи обнаружили золотую табличку, на которой указаны латинские буквы IR, что означает Iexus Rex - "Король Иисус".



"Находка в Милевском монастыре представляет собой чрезвычайно важное открытие с точки зрения науки и христианской религии. Ею сразу же заинтересовались иерархи Католической церкви. Ее культурную и историческую стоимость невозможно переоценить", - отметил Шинделарж.







В ближайшее время ученые продолжат лабораторные исследования обнаруженных реликвий.



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