Вашингтон возьмет под контроль загробную жизнь далай-ламы, - В.Скосырев

00:32 24.12.2020

Конгресс США принял билль в поддержку Тибета

Владимир Скосырев



23.12.2020



Конгрессмены выдвинули на авансцену международной политики чувствительную для Китая тибетскую тему. Обе палаты проголосовали за законопроект, предусматривающий возможность введения санкций против китайских чиновников, которые попытаются назначить нового далай-ламу. Документ устанавливает, что КНР не сможет открыть новое консульство в США, пока Америке не разрешат создать консульство в Лхасе. Пекин назвал билль вмешательством в свои дела, но проблема в том, что нынешний далай-лама популярен на Западе и среди буддистов разных школ.



Далай-лама XIV, который живет в Индии в городе Дхарамсала, достиг возраста 85 лет. Согласно ламаистской вере, со смертью его существование не заканчивается.



Он реинкарнируется в ребенка мужского пола, которого знатоки канона находят по ряду мистических признаков. В частности, ребенок должен узнать одну из вещей покойного, потянувшись к ней.



Мистический ритуал поиска воплощения нового далай-ламы, воплощения бодхисатвы сострадания Авалокитешвары, соблюдался в течение многих столетий. Но в него еще в первом десятилетии нынешнего века решительно вмешались атеисты из ЦК Компартии Китая. Управление при Госсовете издало указ о том, что в будущем "живые Будды" должны утверждаться правительством. Иными словами, тибетское духовенство было лишено права самому находить реинкарнации именитых лам, включая далай-ламу.



Корреспонденту "НГ" довелось побеседовать с далай-ламой во время поездки в Дхарамсалу. Он воспринял проблему наследника философски, спокойно. Сказал, что институт далай-ламы не существовал вечно. Он может и исчезнуть. А российским паломникам говорил, что хотел бы снова побывать в нашей стране.



В беседе с "НГ" Юлия Жиронкина, директор фонда "Сохраним Тибет", отметила: "Российские буддисты не теряют надежды увидеть Его Святейшество в России. В последний раз далай-лама был в России 16 лет назад, когда он посещал с пастырским визитом Калмыкию. Проанализировав ответы, которые получали со стороны МИД России ведущие буддийские организации, мы пришли к выводу, что этот вопрос не рассматривают серьезно. В ответ на обращения мы получаем формальные отписки, где буддистам предлагают дожидаться, пока отношения между Китаем и Тибетом станут лучше. МИД ссылается на договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР – документ, принятый в 2001 году. Однако последний визит духовного лидера в Калмыкию состоялся в ноябре-декабре 2004 года, то есть уже после заключения этого договора, и нисколько не ухудшил отношения между двумя странами".



Что касается поиска и признания следующего перерождения далай-ламы, то в 2011 году было дано разъяснение. Решение будет принято, когда ему будет около 90 лет. Он планирует "провести консультации с высшими ламами традиций тибетского буддизма, тибетской общественностью, а также другими заинтересованными лицами из числа последователей тибетского буддизма, чтобы еще раз оценить, должен ли сохраниться институт далай-лам. В случае принятия положительного решения, ответственность за нахождение новой реинкарнации будет возложена на официальных представителей института далай-ламы (Ганден Пходранг), базирующегося в Индии". Далай-лама чувствует себя хорошо, и по предсказаниям в священных текстах и собственным ощущениям сможет служить человечеству до 113 лет, заключила Жиронкина.



Ожидают, что билль, одобренный в Конгрессе как демократами, так и республиканцами, будет подписан президентом США Дональдом Трампом и станет законом. Лобсанг Сангай, глава тибетского правительства в изгнании, назвал принятие законопроекта замечательным событием для тибетского народа. Но представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Китай решительно осуждает билль. Вопросы, касающиеся Тибета, Тайваня и Гонконга, затрагивают суверенитет и территориальную целостность Китая. США должны прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая.



Китай установил контроль над Тибетом в 1950 году, когда туда вошли в ходе операции по "мирному освобождению" китайские войска. В 1959 году вспыхнуло восстание против китайского правления, и далай -лама бежал в Индию. Пекин в конце 1970-х попытался договориться с далай-ламой об участии верующих в органах местной власти. Казалось бы, шансы на компромисс были.



Ведь далай-лама заявлял, что не выступает за независимость Тибета, а добивается для него полной культурной автономии. Но такой вариант для Пекина был неприемлем. Переговоры провалились. Теперь китайская пропаганда именует далай-ламу раскольником и сепаратистом. Ситуация еще больше обострилась в нынешнем году, после того как близ Тибета, в Гималаях, произошли стычки между китайскими и индийскими солдатами.