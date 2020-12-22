ЮжКорея обещает зарыть в "спасение Арала" еще $1 млн

00:40 24.12.2020

Южная Корея стала донором Трастовового фонда ООН по Приаралью

Новым донором Многопартнерского трастового фонда ООН по Приаралью стала Южная Корея. Помимо вклада в размере $1 млн, она поддержит разные инициативы в регионе.



Южная Корея внесла вклад в размере 1 млн долларов США в Многопартнерский трастовый фонд ООН по человеческой безопасности для региона Приаралья в Узбекистане. Соглашение об этом было подписано между правительством Республики Корея и офисом Фонда в Нью-Йорке 17 декабря.



Как сообщили в фонде, средства будут использованы для оказания содействия населению Приаралья в улучшении их социально-экономических условий, здоровья и благополучия.



В дополнение к своему взносу правительство Южной Кореи поддержит разные инициативы в регионе. В частности, планируется выделить грант в размере 5,56 млн долларов через Глобальный институт по вопросам "зеленого роста" (GGGI) в рамках многостороннего проекта развития Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA) в Приаралье.



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Трастовый фонд под эгидой ООН был создан в конце 2018 года. Первым внешним донором фонда стала Норвегия, выделившая в 2019 году около 1,1 млн долларов. В марте 2020 года Европейский союз выделил 5 млн евро для финансирования проектов фонда. В июне к числу доноров присоединилась Финляндия. Правительство Узбекистана перечислило в фонд 3,5 млн долларов.



Среди основных целей трастового фонда- обеспечение скоординированного подхода врешении насущных проблем вПриаралье, связанных сжизнедеятельностью населения, включая аспекты здравоохранения, экономического развития, экологической ситуации, социальной защиты идругие.



Фонд также занимается обеспечением интегрированной помощи процессу развития Приаралья посредством объединения усилий правительства Узбекистана, агентств ООН идонорского сообщества, мобилизацией технических ифинансовых ресурсов для развития региона ипривлечением новых знаний, инновационных технологий иподходов врегион вцелях его устойчивого развития.