Военный фактор как основа геополитики, - С.Караганов

02:01 24.12.2020 СЕРГЕЙ КАРАГАНОВ

Ученый-международник, почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, председатель редакционного совета журнала "Россия в глобальной политике". Декан Факультета мировой политики и экономики НИУ ВШЭ.



ДОСТАТОЧНО ЛИ "БОЧКИ С ПОРОХОМ", ЧТОБЫ СТАТЬ ВЛИЯТЕЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВОМ?



Большую часть всей истории мир существовал при авторитаризме, поэтому "светлое будущее" не подразумевает искоренения авторитаризма, считает Сергей Караганов, доктор исторических наук, декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ. 4 мая 2020 г. он выступил на совместном заседании Евразийского онлайн-семинара и Китайского семинара Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ. Тема заседания: "Роль военного фактора в международных отношениях и его влияние на исторические процессы".



На протяжении всей мировой истории страны использовали военную силу для достижения лидирующих позиций на мировой арене. Однако наращивание военной мощи не обязательно означает готовность стран к ведению открытых боевых действий. Оно скорее способствует доминированию сильной в военном плане страны в экономической, политической и культурной сферах.



В научной литературе можно найти различные теории о том, по какой причине Запад стал занимать условно с XVI века лидирующие позиции в мире. Ранее были популярны теории расового превосходства, ныне уже неприличные. Согласно наиболее распространенным современным версиям, это произошло благодаря:



демократическому устройству западных стран

высокому уровню развития науки и медицины;

распространению христианства на их территории;

верховенству закона и механизмам защиты прав частной собственности.



В реальности же определяющую роль в возвышении Запада сыграло именно военное превосходство, а остальные причины были вторичными. Данная точка зрения также подкрепляется мнением известного английского экономиста и политолога лорда Роберта Скидельски. В одной из своих статей он говорит о том, что истоком западного господства было не христианство, а физическая мощь западных государств.



Тем не менее в доказательство высказанного тезиса попробуем проанализировать указанные выше версии. Говоря о демократии, стоит отметить, что это лишь один из способов управления обществом, и далеко не все страны доминирующего Запада на деле являлись демократическими.



Во многих случаях демократия была лишь формальностью, а по своей сущности государства оставались авторитарными и достигали своего расцвета именно при таком государственном устройстве.



Более того, только 50–70-е гг. ХХ века были периодом так называемой "либеральной демократии". Сейчас же все меняется в другую сторону



Наука и медицина в Европе начали развиваться лишь в XVII–XIX веках, в то время как в странах Арабского мира и Китае медицина находилась на высоком уровне уже в предыдущие века. Кроме того, на момент развития медицины и науки Запад был уже богатым и политически сильным.



Христианство (а точнее – христианская трудовая этика) действительно сыграло свою роль, но в основном на территории протестантской части Европы и Запада.



Кстати, верховенство закона, возможно, действительно одна из немногих причин, которая наряду с военной мощью оказала влияние на становление и возвышение Запада.



В XVI веке Запад впервые начал выходить на лидирующие позиции в мире. Это следствие того, что из-за постоянных междоусобных войн на территории Европы многие западные страны получили лучшие военные технологии и выработали лучшую военную организацию. Именно квалифицированная армия и мощное вооружение дали им возможность впоследствии подчинить себе более далекие, в том числе и крайне развитые, цивилизации. Ацтекская империя, Китай, Индия и часть Арабского мира – самые известные примеры.



В этом контексте пример Китая особенно показателен. В середине XV века он обладал в то время немыслимым по масштабам и мощности флотом, но по не вполне понятным причинам в какой-то момент перестал его развивать. Если бы этого не произошло и военная промышленность Поднебесной продолжила бы расти, в наши дни большая часть мира разговаривала бы не на английском, а на китайском языке. Ослабление боевой мощи Китая повлекло за собой невозможность распространения его внешнего влияния. Более того, даже оборона собственных территории стала для него непосильной задачей. Это привело к ряду нашествий со стороны Португалии, Нидерландов и Англии, целью которых были грабежи и подчинение местного населения. От подобных действий со стороны западных империй пострадал не только Китай, но и большинство стран Азии, а также Африки и Латинской Америки – многие из них попали под колониальное господство европейских гегемонов.



Россия во многом придерживалась того же курса, что и Запад. Экспансия и грабежи прилегающих территорий были частью ее политики. К концу XVI века русские казаки завоевали огромные территории в Азии, которые впоследствии стали частью Российской империи и обеспечили ей выход к Тихому океану. Это, в свою очередь, поспособствовало как территориальному, так и экономическому расширению России. В результате она получила доступ к таким ресурсам, как серебро и меха, которые в дальнейшем послужили источником финансирования экспансии в западном и южном направлениях. В романе Алексея Иванова "Тобол" есть упоминание о том, что один китайский караван с шелками, чаем и фарфором обменивался на эти меха и обеспечивал Императорскую казну в достаточной мере, чтобы полностью вооружить полк во времена Петра Великого.



Экспансия Российской империи имела отличия от западной. Так, ее характерной чертой была толерантность к культуре захваченных стран.



Это связано с историей самой России, которая на протяжении более чем двухсот лет находилась под гнетом татаро-монгольского ига. Но монголы не навязывали свою религию и культуру.



В XX веке в западной политике начались резкие перемены. В России и Китае к власти пришли коммунисты, что для Запада означало начало нового противостояния коммунистической доктрине. Из-за того, что в основе идеологии коммунизма лежала поддержка антиколониального режима, с этого момента можно говорить о кончине Европейской империи, так как вся ее политика строилась на принципах колониализма.



В 1950-е гг. у Советского Союза появилось ядерное оружие. Спустя чуть более чем 10 лет, Китай также стал ядерной державой. Наличие ядерного оружия у двух этих государств полностью изменило историю человечества, сделав ведение крупных войн и столкновений невозможным. Ядерное оружие оказывало огромное психологическое воздействие на потенциальных противников. Так, например, США из страха перед ядерным арсеналом Советского Союза не выиграли войну с Кореей и проиграли во Вьетнаме.



26 декабря 1991 г. случился распад СССР. Причиной этому стали политические, экономические и идеологические проблемы внутри страны. СССР лишился своей былой мощи и идеологии, перестал быть сильной военной державой, и это привело к тому, что он больше не мог сдерживать Запад. Из-за этого ранее мирные демократические европейские государства начали проводить серии агрессий. В качестве примера можно привести агрессии против Югославии, Ливии и Ирака. В это время западными державами было совершено две крупные стратегические ошибки, которые в дальнейшем привели к ослаблению позиций Запада. Первой такой ошибкой стал отказ в присоединении России к Западу. Российская элита 1980–1990-х гг. хотела присоединения России в качестве младшего, но независимого партнера, однако условия России не были приняты, и она была вынуждена продолжать свое развитие в противостоянии Западу.



Будь Россия партнером и западным союзником, падения западного влияния не наступило бы, потому что российские военные и стратегические силы были бы на стороне Запада, и не произошло бы столь стремительного взлета Китая.



Второй ошибкой стала бомбардировка Югославии в 1999 году. Эту агрессию Россия восприняла как провокацию и показательную репетицию того, что ждет Россию в ближайшем будущем.



С 2008 г. Россия начинает проводить масштабные военные реформы по усилению боевой мощи. В результате в середине 2010-х Россия обладала как жизнеспособной и мощной армией, так и обновленными стратегическими системами. Наращивание военной мощи дало возможность России нанести Западу еще два удара. Первым стало присоединение Крыма. Запад не имел никаких возможностей вмешаться в то, что происходило в Крыму, потому что Россия была уже слишком сильна, чтобы вступать с ней в конфликт. Вторым ударом стала Сирия. По той же самой причине Запад не мог и не может открыто противодействовать России. Несмотря на то, что Россия не ставила перед собой цель предотвращения западного господства, именно она сыграла ключевую роль в подрыве западного влияния в мировой политике, экономике и культуре. Для России это был результат (в первую очередь) заботы о собственной безопасности.



Нынешнюю политику России можно охарактеризовать как "лучшая из худших", или даже "лучшая среди возможных".



Переходя к видению будущего российской внешней политики, хотелось бы рассмотреть три важных аспекта:



зависимость России от других государств и, в частности, от Запада;

взаимосвязь между режимом и эффективностью политики;

баланс между внешней и внутренней политикой.



Итак, часто можно встретить вопрос, зависит ли Россия от Запада? На самом деле все государства зависят друг от друга. В том числе и Россия является очень зависимым государством, особенно от США в технологическом плане. В то же время Россия стала гораздо менее зависимой, чем ранее. И в этом смысле зависимость от Запада имеет все меньшее значение, однако гораздо большая зависимость начинается от Азии. Тем не менее представляется, что Китай не станет единственным крупным и лидирующим игроком на мировой арене в ближайшем будущем. У Китая есть такая возможность, но для этого ему нужно занять место Германии.



Если Китай не станет ничего менять, то через двадцать-тридцать лет он останется крупной мировой державой, но лидером ему никогда не стать, потому что его уравновесят другие государства.



Запад в наши дни не имеет возможности оказывать на Россию военное давление, поэтому им предпринимаются попытки оказать экономическое давление, сопровождающиеся постоянным вводом санкций. Россия постепенно движется в верном направлении.



Говоря об особенностях режимов, независимо от того, начнет ли преобладать авторитаризм или демократия, у стран и народов будет гораздо больше свободы выбора своего пути, чем раньше. Развитие стран должно проходить в соответствии с их историческими корнями и культуре без навязывания извне. Навязанная демократия никогда не была успешной формой правления и несет за собой "бедствия, кровь и несвободу". Она всегда умирала и возрождалась – как это было с греческими республиками, Римской республикой, маленькими республиками Северной Италии, Венецианской, Новгородской, Французской республиками, и в конце концов континентальной Европой, которая вся сдалась Гитлеру, кроме России, Греции и Югославии. Поэтому демократия – это удобный, но не эффективный политический строй.



Большую часть всей истории мир существовал при авторитаризме, поэтому "светлое будущее" не подразумевает искоренения авторитаризма.



Еще один важный аспект выстраивания внешнеполитического курса государства – это баланс между внешней и внутренней политикой. Наиболее желательна в этом смысле политика "вооруженного нейтралитета". Безусловно, Россия должна заниматься вопросами и проблемами внутренней политики, но в то же время Россия не может отходить и от международных отношений. Россия соблюдает нейтралитет, но делает то, что выгодно ей (как, например, на Ближнем Востоке). Полностью отходить от международных отношений и концентрироваться на внутренних проблемах невозможно. Внешняя политика и политика безопасности лежат в основе национальной идентичности. Невозможно стать великой державой без сильной внешней политики.



Подводя итог разговору о роли военного фактора во внешней политике, ответим на вопрос о том, достаточно ли "бочки с порохом", чтобы стать влиятельным государством? На первый взгляд, пример Советского Союза максимально полно дает на него ответ. В 1970–1980-е гг. СССР вкладывал огромные деньги в вооруженные силы. Такие вложения оказались избыточными и бессмысленными, и это стало одной из причин дальнейшего распада – на тот момент – абсолютно всемогущего Советского Союза. Противоположным примером является ситуация в Китае XVIII–XIX вв., когда пословица о том, что "хороший человек не будет солдатом" стала реальностью. Огромные и неорганизованные силы Китая были разбиты несколькими сотнями европейских солдат и канонерскими лодками, что привело к 150 годам существования в унижении и жестокой эксплуатации. Важно соблюдать баланс и не делать упор на одну лишь гонку вооружений, развивая различные сферы влияния государства. Источник - Россия в глобальной политике

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