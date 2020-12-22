Зачем в России "приватизируют" Первый канал? - "СП"

02:32 24.12.2020

Зачем Первому каналу новый "Абрамович? И что стоит за приватизацией первой кнопки?

Близкие выборы в Госдуму не помешали властям затеять рискованный эксперимент



Сергей Аксенов

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Алексей Кричевский

Дмитрий Еловский

Иван Засурский



Государство откажется от контрольного пакета в АО "Первый канал", снизив свою долю с 51% до 34%. Указ об этом подписал Владимир Путин. При этом Первый канал исключается из перечня стратегических предприятий и акционерных обществ.



Согласно документу, речь идет об увеличении уставного капитала телеканала путем допэмиссии акций и их реализации негосударственным акционерам. Перечень таких акционеров предписано определить правительству РФ. У государства будет "золотая акция" компании.



По информации Минцифры, новым председателем совета директоров Первого канала стал помощник президента РФ Максим Орешкин. Высокий уровень представительства свидетельствует, что Первый канал остается одним из ключевых медиаактивов государства, отметили в ведомстве.



На рубеже веков именно "первая кнопка" - тогда ОРТ - сыграла ключевую роль в политических процессах в стране, включая избрание президента. Государство затем потратило немало усилий, чтобы вырвать контроль из рук фактического владельца телеканала Бориса Березовского.



Как следствие тех событий, в структуре собственников Первого канала большая доля принадлежала Роману Абрамовичу. Его пакет в 49% акций постепенно распродавался, пишет "Коммерсант", однако утверждать, что олигарх полностью вышел из капитала телеканала, нельзя.



Неужели политическое значение телевидения упало настолько, что власти затеяли эксперимент незадолго до выборов в Госдуму, намеченных на осень 2021 года? И не об этом ли свидетельствует покупка "Газпромом" российского аналога "Тик-Ток"? Интернет перетягивает аудиторию у ТВ?



Тем не менее, пока Первый канал, согласно опросу ВЦИОМ, является лучшим СМИ уходящего года. Ему отдали предпочтение 9% россиян. Следом телеканалы Россия-1 (6%) и Россия-24 (4%).



По мнению заведующего кафедрой новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ Ивана Засурского, государство пытается "очистить" принадлежащие ему медиа от налета государственности из-за давления Запада.



- В России есть медиа, которые являются чисто государственными. Это ВГТРК, РИА Новости и др. Они все попали под раздачу, потому что на Западе не понимают, что такое государственные медиа. Там думают, что это чуть ли не фашисты или что-то подобное, которые душат свободное слово.



В контексте вмешательства РФ во все, что только можно, информацию российских СМИ стали помечать как государственную. В частности, в социальных сетях. По всей видимости, снижение доли государства в АО "Первый канал" преследует цель вывести его из-под удара.



Собственно, это то, что делал Березовский, когда начинал работать с ТВ. Ведь тогда Останкино (телецентр - авт.) принадлежало государству, а ОРТ было как раз общественным телевидением, в котором были разные доли.



Происходящее сейчас - это продолжение той же затеи, но немного под другим углом. Попытка сделать так, чтобы телеканал, оставаясь понятным по структуре собственности и дружественным по отношению к власти, не был при этом государственным. Это задача выполнена.



- Думаю, что это в большей степени экономическая история. У всех телеканалов в стране, не только у Первого канала, сейчас большие проблемы. Все теряют доходы, - констатирует политолог Дмитрий Еловский.



Если взять сегмент телеканалов с сильным общественно-политическим блоком, то на федеральном уровне их не так много, и все они пользуются поддержкой государства. Большую часть забирает себе ВГТРК, потому что это ФГУП. ОТР тоже живет на вливания государства.



А вот поддержка Первого канала гораздо меньше, так как там есть частные акционеры. Поскольку денег не хватает, государство привлечет инвестора, который готов вкладываться, но контроль за идеологической составляющей остается, это заметно. Я думаю, государство ее не отдаст.



"СП": - Ради этого, наверное, и поставили Орешкина на пост главы совета директоров?



- В задачи Максима Орешкина как раз и входит проведение сделки по снижению доли государства. Поскольку для этого нужны и определенные компетенции, и большой административный и политический вес. Видимо, решили, что Орешкин в этом смысле подходит.



Идеологический же контроль обеспечат и остающийся немаленький объем финансовой поддержки из бюджета, и возможность заблокировать любое стратегическое решение, используя "золотую акцию".



А в случае агрессивного поведения канала, противопоставления системе власти всегда можно подключить репрессивный аппарат. Найти нарушения можно везде. Правда, этот рычаг не для использования каждый день. Только если ситуация дошла до предела.



Но до крайности никто доводить не будет. Первому каналу удобно находиться в положении, когда старшие товарищи всегда могут подсказать, как правильно осветить ту или иную тему. И государству удобно, что телеканал не отвязывается, не действует против его интересов. А во второстепенных вещах есть определенная свобода действий.



"СП": - Когда-то влияние телевидения на политические процессы в стране было ключевым. А сейчас? Все-таки скоро выборы…



- Влияние все еще остается очень сильным и важным. Хотя и ослабло за последние 5-10 лет из-за развития интернета, YouTube, социальных сетей и т. п. Сейчас примерно 50 процентов населения формирует свое мнение о ситуации в стране на основе информации, полученной из телевизора. Но эта доля уменьшается.



Вспомните мощную кампанию против иркутского губернатора Сергея Левченко, в которой были задействованы колоссальные ресурсы, в том числе федеральных телеканалов. В итоге рейтинг Левченко как был около 30 процентов в мае 2019 года, так и остался на уровне 30 процентов в мае 2020-го. То есть телеканалы не смогли повлиять на рейтинг политика. Но при этом они разогнали ему антирейтинг. В этом плане телевизор все еще работает.



Поэтому важно, кто и как управляет контентом и смысловым сигналом. Как инструмент ТВ все еще работает, но важно, какое наполнение в него закладывают. А в нашей системе это уже не задача телеканалов. Они отрабатывают ту повестку, которая есть. Это не их зона ответственности.



Как государство надеется сохранить влияние на "первую кнопку", "СП" пояснил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.



- "Золотая акция" позволяет государству накладывать вето на некоторые решения совета директоров компании - реорганизации, ликвидации, продажи и другие стратегически важные решения. Такой механизм контроля, как правило, используется в компаниях, которые играют важную роль в жизни страны, и Первый канал как раз подходит под это определение.



Сейчас 20 процентов акций канала принадлежат компании Абрамовича "ОРТ-КБ" ("Коммерсант" сомневается в этом - авт.), которая получила их обратно от банка ВТБ согласно структуре сделки по продаже от прошлого года. Поэтому фактически контроль за каналом остается у государства. Остальной частью канала также владеют приближенные к власти юридические лица - НМГ, ИТАР-ТАСС, "ТТЦ Останкино".



Скорее всего, в 2021 году ВТБ вновь войдет в состав акционеров, выкупив пакет у Абрамовича. Так что в случае с Первым каналом размытие доли Росимущества - чисто техническая история. Но факт, который уже подтвердился - это то, что канал будет переформатироваться под новые реалии медиабизнеса.



Не секрет, что первая кнопка страны теряет зрителя и рекламные контракты, а убытки за 2020 год могут дойти до 10 млрд рублей на фоне пандемии и сокращения рекламных бюджетов. Весьма вероятно, что назначение Орешкина в совет директоров привнесет свежие решения как в финансы канала, так и в программную сетку, которая может стать менее цензурированной.