Реквием по Дональду Трампу, - Пол Робертс

02:58 24.12.2020 Реквием по Дональду Трампу

Поражение Трампа положит конец глобализму и внесет раскол в американское общество



Пол Робертс



Генеральный прокурор Билл Барр - еще одна кадровая ошибка Трампа - продал не только президента Трампа, но и американскую демократию, тем самым доказав, что голосовать за республиканцев бессмысленно.



Перед лицом неопровержимых доказательств того, что ноябрьские президентские выборы были организованы, чтобы их украли - они и были успешно украдены - Барр снова повторил, что министерство юстиции Трампа не нашло доказательств фальсификации, достаточных для отмены выборов. Но, как все мы знаем, министерство юстиции, как и суды, доказательств не рассматривало. Если же они посмотрят на доказательства, то они увидят массовые фальсификации на выборах. Но видеть этого они не хотят. Они хотят избавиться от Трампа.



К своей поддержке массовых фальсификаций на выборах Барр теперь добавил свое заявление об отсутствии оснований для изъятия и исследования машин для голосования и программного обеспечения. Но основания, конечно же, есть. Были получены многочисленные свидетельства профессионалов, объясняющих, как - в целях избрания Байдена - были запрограммированы машины. Существуют сотни подписанных аффидевитов* свидетелей, подтверждающих использование сотен тысяч поддельных бюллетеней для голосования по почте для совершения кражи результатов выборов. Для генерального прокурора сказать, что заявление под присягой не является доказательством - значит бросить вызов практике собственного министерства юстиции. Если аффидевит, подписанный под страхом наказания за лжесвидетельство, не является доказательством, то министерство юстиции никогда не сможет снова возбуждать уголовные дела.



На самом деле происходит то, что Барр - член истеблишмента - занимается делом истеблишмента по избавлению от президента, который не входит в истеблишмент и мешает повестке дня истеблишмента. Президент, который представляет интересы народа, а не интересы истеблишмента, представляет собой угрозу для истеблишмента и должен быть устранен. Джон Ф. Кеннеди был устранен пулей. Трамп был удален с помощью украденных выборов.



Чтобы понять, насколько Трамп настроен против истеблишмента, послушайте его инаугурационную речь четыре года назад (см. текст здесь). Трамп был настроен всерьез. Но, как я писал четыре года назад, он не знал Вашингтона и понятия не имел, кого назначить себе в помощники в таком амбициозном предприятии против истеблишмента. Он укомплектовал свое правительство настроенными оппозиционно по отношению к нему кадрами от истеблишмента и принес в жертву демократам единственного человека, который знал, как ему помочь - генерала Флинна, бывшего главу разведывательного управления министерства обороны. Удивительно, что адекватными советниками Трамп счел своих зятя-еврея и дочь.



Трамп был безрассуден, когда бросал вызовы истеблишменту, и у него не было ни одного назначенца, который мог бы ему помочь. Его полная неспособность взять под контроль министерство юстиции поставила печать на его судьбе.



Я пишу вечером 21 декабря. Барр уходит с должности 23 декабря. Через 48 часов или меньше Барр уйдет, а где же доклад с обвинительными заключениями высокопоставленных чиновников в ЦРУ, ФБР и министерстве юстиции, оставшихся со времен режима Обамы, которые совершили известные уголовные преступления в попытке подставить президента Трампа с помощью скандала Russiagate? Барр покидает должность, но нет ни отчета, ни ответственности, ни обвинительных заключений. Коррумпированный республиканский истеблишмент позволил демократам и агентствам безопасности уйти от наказания, заблокировав Трампа, потратив четыре года пребывания Трампа в должности на ложь Russiagate и импичмент.



Где действия Барра по многочисленным уликам, обнаруженным в ноутбуке Хантера Байдена? Некоторые из них были обнародованы New York Post, но все они находятся в руках ФБР. The Hill - газета, крайне предвзятая и настроенная против Трампа, - с радостью сообщает, что Билл Барр говорит, будто отсутствуют какие-либо причины назначить специального прокурора для расследования дела Хантера Байдена.



Билл Барр являет собой пример тех экскрементов, которые составляют вашингтонский истеблишмент и правительство США. В нем нет ни грана порядочности, никаких признаков честности, моральности или совестливости. Все, что присутствует в Вашингтоне, так это жажда власти и денег. Значения не имеет больше ничего. И уж тем более значения не имеет американский народ.



Трамп - популист, а не революционер. А популист не может взять на себя работу революционера. Революция требует движения, полного уверенности. Революцию "сверху" с помощью глобализма, "перезагрузки" Всемирного экономического форума, ограничений и санкций навязывает уверенная в себе американская правящая элита. Даже если бы люди понимали, в чем дело - что сомнительно, учитывая, что СМИ говорят единым контролируемым голосом, - американский народ был настолько расколот и раздроблен на враждебные группировки "политической идентичности", что они слишком разобщены, чтобы противостоять революции "сверху" и правительственному контролю над своей жизнью.



Что может сделать Трамп? Ходят разговоры о том, что Трамп мог бы использовать президентские полномочия, введенные Джорджем Бушем-сыном и Обамой, чтобы объявить чрезвычайное положение в стране и заставить военных организовать новые выборы. Ничего подобного быть не может. Если Трамп объявит чрезвычайное положение в стране, то никакая другая ветвь власти его не поддержит. Если новые выборы доведется провести военным, то они выберут Байдена, хозяин которому истеблишмент. Военные хотят избавиться от Трампа, который представляет угрозу для доходов и власти военно-разведывательного комплекса. Трамп хочет вернуть домой войска. Он хочет нормализовать отношения с Россией. Другими словами, Трамп хочет уменьшить ту "угрозу", которая оправдывает расходы в 1 000 миллиардов долларов ежегодно на нужды военно-разведывательного комплекса.



Трамп - единственный американец в политике, который может сформировать настоящую оппозиционную партию, чтобы заменить бесполезную Республиканскую партию. Сторонники Трампа знают, что хотя на выборах в ноябре 2020 года Трамп получил на 10 миллионов голосов больше, чем он получил, когда победил в 2016 году, и в три раза большую поддержку черных, выборы у него все же украли. И сделали это с помощью запрограммированных машин для голосования и фальсификации бюллетеней для голосования по почте. Многие эксперты по выборам считают, что Трамп действительно выиграл выборы при поддержке 20 миллионов избирателей. Ясно, что Трамп мог бы оторвать своих избирателей от никому не нужной Республиканской партии и сформировать настоящую оппозиционную партию, полную борьбы.



Трамп также мог бы - если он на самом деле мультимиллиардер - запустить новую новостную службу, которая предоставляла бы альтернативные объяснения в противовес объяснениям контролируемых пресститутских СМИ.



Истеблишмент, конечно, это знает. Поэтому истеблишмент намерен связать Трампа на всю оставшуюся жизнь судебными преследованиями и исками. В Нью-Йорке его уже ждет надуманный налоговый иск со стороны коррумпированных демократов. Демократы и предполагаемые "потерпевшие стороны" будут подавать бесконечные гражданские иски, от которых Трампу придется защищаться. Режим гангстера Байдена прикажет министерству юстиции назначить специального прокурора по любым обвинениям, которые они выберут. Трампу. Когда тот покинет свой пост, ему грозит цепь исков и судебных преследований, которых хватит на целую жизнь.



Итак, ответ на вопрос "Что может сделать Трамп?" состоит в том, что он ничего не может сделать, если не издаст помилование себе самому и всей своей семье в полном объеме. Если это по какой-то причине будет невозможно сделать, то Трампу надо уйти в отставку до истечения срока его полномочий при том понимании, что Пенс, будучи его преемником, издаст такое помилование.



Трампу необходимо помиловать Джулиана Ассанжа, Эдварда Сноудена и Мэннинга, а также любое число всех других, подвергшихся преследованию просто потому, что они сказали правду о преступлениях американского истеблишмента.



Трампу следует поднять большой шум по поводу его помилований. Он должен сделать акцент на том, что американский истеблишмент обратился не против наших настоящих врагов, а против наших патриотов, которые говорили нам правду. Он должен произнести речь о том, что правда у американского народа, а не у Вашингтона, не у правительства, не у СМИ - полностью коррумпированных институтов истеблишмента. Он должен сказать, что единственный защитник правды - это народ, и что он должен использовать все, включая насилие, для того, чтобы эту правду отстоять.



Если Трамп сделает это, то у страны будет шанс. В противном случае нам конец.



Истеблишмент сосредоточил в своих руках все доходы и богатства. Соединенные Штаты, когда-то являвшиеся справедливым обществом, теперь имеют худшее распределение доходов и богатства, чем гангстерские государства третьего мира. Локдауны завершат ликвидацию среднего класса - процесс, который начался с перевода производственных рабочих мест в офшоры. Оставшийся средний класс, владельцы мелких предприятий, разоряются локдаунами. Отныне все - рестораны, бары, все виды бизнеса - будет монополизировано в сети. Вся страна превратится в Walmart** и Amazon***.



Традиционных белых американцев вытесняют из сферы образования, корпоративного лидерства, средств массовой информации и развлечений. Там, где белые американцы по-прежнему работают, они проходят обязательную "расовую подготовку", где их учат, что они "системные расисты", и инструктируют, как отказаться от своей "расистской натуры". Сопротивление этой индоктринации приводит к безработице.



Открытая и преднамеренная институциональная дискриминация белых американцев - вот на какой основе Трамп может легко сформировать настоящую оппозиционную политическую партию. Но если он заблаговременно не помилует себя и свою семью, каждый доллар его денег и каждая минута его жизни будут потрачены на защиту от уголовных дел и гражданских исков, возбужденных теми, кто намеревается зарыть его в землю.



Нет никаких сомнений в том, что американский истеблишмент собирается сделать из Дональда Трампа пример.



Вот что американский истеблишмент говорит каждому из нас: "Вы или с нами, или погибнете".



Трамп был мотивирован на то, чтобы избегать войны с Россией. Российские системы вооружений настолько превосходят (все, чем располагает Запад - С. Д.), что США будут уничтожены полностью при незначительном ущербе для России. Более того, российское население не разъединено "политикой идентичности". За исключением некоторых из наиболее глупых людей в российской молодежи, которые получают финансовую поддержку от финансируемых Западом НПО, деятельность которых Кремль по глупости разрешает. Российское население понимает, что добрых намерений по отношению к ним у Вашингтона нет. Рано или поздно это произойдет и с российским правительством, некомпетентные советники которого твердят, что будущее России с Западом.



Китай и Иран уже знают, как к ним относится Вашингтон. Как только это поймет Кремль, соглашение о безопасности и сотрудничестве между этими тремя странами фактически положит конец любой перспективе господства США. Америка со своей западноевропейской империей исчезнет, поскольку глобализм разрушил ее экономическую основу, а разнообразие разрушило ее единство.



США сталкиваются с кризисом на всех фронтах - политическом, социальном и экономическом. И решений этому кризису нет. В политическом плане демократы и агентства безопасности совершили массовую фальсификацию выборов, которая расколола страну и разрушила американскую демократию. В социальном плане коренное белое население демонизируется и подвергается полномасштабным атакам. С экономической точки зрения Федеральная резервная система, похоже, наконец, достигла той точки, когда печатание денег стало угрозой доллару США. Как отреагирует Федеральная резервная система? Сохранит ли она доллар за счет цен на финансовые активы или за счет доллара потратит еще больше денег на стабилизацию цен на финансовые активы? Как бы то ни было, платой за это станет экономический ад.



Вполне возможно, что все мы, включая элиты, будем вместе смыты в сточную канаву.



*Аффидевит (от лат. affido - "клятвенно удостоверяю") - в праве Великобритании и США письменное показание или заявление лица, выступающего в роли свидетеля, которое, при невозможности (затруднительности) его личной явки, дается под присягой и удостоверяется нотариусом или иным уполномоченным должностным лицом.



** Walmart, Inc. - американская компания, управляющая крупнейшей в мире сетью оптовой и розничной торговли, действующей под торговой маркой Walmart.



*** Amazon - американская компания, крупнейшая в мире на рынках платформ электронной коммерции и публично-облачных вычислений по выручке и рыночной капитализации.



Автор: Пол Крэг Робертс - Paul Craig Roberts - доктор экономических наук, заместитель министра финансов США по экономической политике в администрации Рональда Рейгана. Работал редактором и обозревателем газеты "Уолл-стрит джорнэл", журнала Businessweek и информационного агентства Scripps Howard News Service. В свое время был автором постоянной колонки в газете The Washington Times. Автор многочисленных книг, посвященных крупнейшим проблемам современности.



Публикуется с разрешения автора.



Перевод Сергея Духанова.



Copyright © Paul Craig Roberts. Источник - СвободнаяПресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1608767880

Новости Казахстана

- Правительство рассмотрело вопросы использования водных ресурсов

- Правительство рассмотрело План законопроектных работ на 2021 год

- В Правительстве рассмотрен ход реализации Плана нации "100 конкретных шагов"

- Подведены итоги государственного аудита оценки реализации Государственной программы развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017–2021 годы

- Запрос депутатов Мажилиса Парламента относительно урегулирования работы мониторинговых групп

- Кадровые перестановки

- Уколи меня ты, уколи…

- План модернизации правоохранительной и судебной систем в Казахстане на 2021 год описали эксперты

- Запрос депутатов Мажилиса о пересмотре условий вступления в ВТО и ЕАЭС

- Сенаторы рассмотрели законопроект об образовании