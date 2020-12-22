Супруги кандидатов в президенты Кыргызстана - что о них известно

03:12 24.12.2020

Бегимай Бакашева



Одни кандидаты на пост президента открыто рассказывают о своих женах и семьях, а другие отказываются что-либо сообщать о личной жизни.



Первые леди, как правило, не занимают высокие государственные должности. Чаще всего они руководят общественными фондами, участвуют в благотворительных мероприятиях, работают в сфере образования или защищают права уязвимых категорий населения. При этом в некоторых государствах первые леди стараются избегать внимания общественности.



Sputnik Кыргызстан решил выяснить, кем являются супруги кандидатов на пост президента. Отметим, что некоторые кандидаты отказались предоставлять информацию о своих семьях.



Адахан Мадумаров

Агилаш Мадумарова по специальности экономист. Мать троих детей.



Арстанбек Абдылдаев

Салиман Абдылдаевой 48 лет. По профессии медик, но сейчас домохозяйка. Супруги живут вместе 30 лет, воспитали четверых детей.



Канат Исаев

Супруга кандидата в президенты КР Каната Исаева Жамиля Исаева

Жамиле Исаевой 43 года. У нее высшее экономическое и юридическое образование, 14 лет трудилась в банковской системе. С 2013 года работает в Центре судебного представительства правительства КР, сейчас является заместителем директора.



Рашид Тагаев

Нынешняя супруга кандидата - Чолпон Аманкулова, ей 38 лет. По профессии медик, но сейчас занимается бизнесом. Большую часть времени уделяет семье. Первая жена Тагаева умерла 10 лет назад.



Женишбек Байгуттиев

В штабе кандидата не удалось получить информацию о его супруге.



Клара Сооронкулова

В избирательном штабе Сооронкуловой сообщили, что сведения о ее муже не предоставляются. Известно, что она мать четверых детей, две дочери замужем.



Аймен Касенов

Айжамал Касенова окончила Кыргызский национальный университет имени Ж. Баласагына по специальности "юриспруденция". Раньше работала в Министерстве иностранных дел, сейчас большую часть времени уделяет семье: у супругов четверо детей. Увлекается фотографией.



Мыктыбек Арстанбек

Тележурналист Мыктыбек Арстанбек подчеркнул, что "тема жены является закрытой".



Бактыбек Калмаматов

Бактыбек Калмаматов тоже не желает рассказывать общественности о своей супруге.



Имамидин Ташов

Известно, что у бизнесмена пятеро детей. Информацию о его жене в штабе кандидата предоставить отказались.



Курсан Асанов

Супруге бывшего замминистра внутренних дел Кульнаре Усонкановой 51 год. По образованию экономист, занимается предпринимательством.



Каныбек Иманалиев

Шаткуль Кулматовой тоже 51 год. Она кандидат педагогических наук, доцент одного из университетов Бишкека.



Равшан Жээнбеков

Салкынай Алимбаева окончила КНУ имени Ж. Баласагына. У супругов четверо детей.



Эльдар Абакиров

Абакиров женился на Шарбат Бегмагамбетовой в 2004 году во время учебы в Казахстане. Сейчас у них четверо детей. По профессии Бегмагамбетова учитель.



Улукбек Кочкоров

Министр труда и социального развития КР Улукбек Кочкоров с семьей

Шайыргуль Латиповой 39 лет, она невропатолог, работает в Национальном госпитале. Супруги воспитывают семерых детей.



Бабыржан Тольбаев

Согласно информации из открытых источников, жена Тольбаева - Венера Ким. Окончила Американский университет в Центральной Азии. Работала в ОсОО "Мол-Булак Финанс".



Абдиль Сегизбаев

Супруге бывшего руководителя ГКНБ Айнуре Эмильбековой 38 лет. Сначала она получила образование в КНУ по специальности "экономика и управление", затем училась по специальности "международная журналистика" в Дипломатической академии при МИД. Трудовой путь начинала корреспондентом на одном из телеканалов страны. Сейчас работает специалистом информационного отдела в проекте развития сельской инфраструктуры Всемирного банка.



Садыр Жапаров

Садыр Жапаров и Айгуль Асанбаева жили в соседних селах и познакомились во время поездки с друзьями на природу. Когда Жапаров отбывал наказание в колонии, его супруга выходила на протестные акции, давала интервью. На вопрос одного из СМИ Асанбаева ответила, что у них четверо детей, также они взяли на воспитание сына младшего брата Садыра Жапарова, который погиб с женой в аварии. Первенец Жапаровых, Дастан, летом прошлого года тоже погиб в результате ДТП.