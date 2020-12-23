Киргизию ждут еще одни шумные выборы, - В.Панфилова

09:15 24.12.2020

Граждане недовольны, что избирательная кампания создана под одного кандидата

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

23.12.2020



Садыр Жапаров считается фаворитом президентской гонки.

В Киргизии полным ходом идет кампания по выборам президента, которые состоятся 10 января 2021 года. Фаворит гонки – возглавивший страну после государственного переворота Садыр Жапаров. На него работает весь государственный аппарат, включая силовиков, сопровождающих его в поездках по стране. Других кандидатов буквально не видно и не слышно. Итоги выборов, как считают эксперты, могут привести к очередным беспорядкам.

На днях в Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов состоялась жеребьевка – определены порядковые номера кандидатов на пост президента в избирательном бюллетене. По случайному стечению обстоятельств кандидатом номер один стал Садыр Жапаров. На его избирательном счету 47 млн сомов (около 47 млн руб.). На агитацию он уже истратил 43 млн сомов. На втором месте бизнесмен, кандидат номер 17 Бабыржан Тольбаев с 9 млн сомов. У остальных кандидатов – а их всего 18 – бюджеты скромнее: от 1 до 4 млн сомов.



Эксперты уже сейчас говорят, что президентские выборы нельзя назвать честными и конкурентными. У кандидатов отнюдь не равные возможности для ведения избирательной кампании. На Садыра Жапарова работает весь государственный аппарат, включая органы местной власти. Даже силовые структуры привлечены для незаконной агитации. В Сеть попала фотовидеосъемка со встречи Жапарова с избирателями, на которой он в окружении телохранителей, которые поверх служебной формы одеты в синие жилеты и шапки с надписью "Садыр – президент". Местные журналисты установили, что это действующие сотрудники 9-й службы Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), главой которого стал Камчибек Ташиев – друг и соратник Жапарова. Между тем закон запрещает государственным служащим принимать участие в кампании на стороне кандидата в президенты.



Наблюдатели также обращают внимание, что портретами Садыра Жапарова залеплена вся Киргизия. Как отметил экс-депутат парламента Исхак Масалиев, каждый рекламный баннер стоит 25 тыс. сомов (около 25 тыс. руб). "Это огромные деньги. Когда страна собирала по тыйину (копейкам) на борьбу с коронавирусом, набралось около 130 млн сомов. В одночасье стать богатейшим человеком можно только у нас, в Кыргызстане", – отметил Масалиев.



Как сказал "НГ" главный редактор портала kginfo.ru Асилбек Эгембердиев, Жапаров не хочет, чтобы с ним кто-либо конкурировал. "Своих оппонентов Жапаров жестко прессингует и всячески препятствует в проведении ими агитационной кампании. Это новое явление в истории современного Кыргызстана", – отметил эксперт.



В подтверждение сказанного кандидат под номером 8 лидер партии "Бутун Кыргызстан" Адахан Мадумаров сообщил в эфире центрального телеканала, что планировал начать свою агитационную кампанию с Иссык-Кульской области: "Но, к сожалению, мы уже дошли, оказывается, до такой дикости – люди из моего штаба упросили меня не приезжать в Иссык-Кульскую область. Они рассказали, что появились молодые люди, которые всем угрожают. Говорят, что если кто-то будет работать на других кандидатов, кроме Жапарова, то их дома будут сожжены".



Адахана Мадумарова тут же обвинили в нарушении закона – в Сети появилась фотография детей, агитирующих за него, а использование несовершеннолетних запрещено киргизским законодательством. Центризбирком молниеносно сообщил, что Мадумарову будет вынесено предупреждение.



Кандидату под номером 15 Равшану Джеенбекову, проходящему свидетелем по делу о событиях в Кой-Таше летом 2018 года, когда происходил арест экс-президента Алмазбека Атамбаева, отказано в свободном передвижении по стране и запрещен выезд за рубеж. Сам Джеенбеков уверен, что "нарушены его права как кандидата в президенты, а суд выполняет политический заказ".



Экс-президент Киргизии Роза Отунбаева, комментируя предвыборную ситуацию, заявила, что дело идет к реставрации режима Курманбека Бакиева – второго президента страны, нашедшего убежище в Белоруссии. Еще более жестко выступил бывший глава ГКНБ кандидат номер 7 Абдил Сегизбаев: "Жапаров – проект Бакиевых… придет время, и я расскажу обо всем подробно".



А известный астролог Светлана Драган, в свое время день в день предсказавшая уход Сооронбая Жээнбекова с поста президента и приход на его место Садыра Жапарова, уже высказалась подробно в эфире Govori-TV: "Президентские выборы не будут иметь значения. Политическая ситуация в Киргизии кардинально изменится весной 2021 года… 6 марта может быть еще одна попытка переворота… после чего Киргизию ждет стабилизация и рост экономики".