Новый вирус уничтожит человечество, - Георгий Зотов

09:31 24.12.2020

Новый вирус уничтожит человечество

Георгий Зотов считает: в случае появления мало-мальски серьезной эпидемии люди обречены - ибо за сотни лет не сделали вообще никаких выводов



Георгий Зотов

24.12.2020



…Год уходит под черным знаменем пандемии - одной из самых значительных со времен знаменитой "испанки" 1917−1919 гг. По уточненным данным, тогда умерло 17 миллионов человек. COVID-19 те результаты еще не превзошел, оставаясь пока на уровне "гонконгского гриппа", унесшего в 1969-1970 гг. около 4 миллионов жизней. В любом случае, у меня для вас отличные новости - человечество наглядно показало, что ничему не учится. Даже в супертехнологичном XXI веке оно борется против инфекции средневековыми методами, с истовой верой: они обязательно сработают, а как же иначе? Коронавирус продемонстрировал - случись в мире эпидемия с 90-процентной смертностью (каковой в XIV веке явилась чума), нам точно придут кранты, невзирая на все айфоны, телевизоры и полеты в космос. Господами изрядно поредевшего мира наверняка станут Китай, Корея и Япония, а также другие азиатские страны - прекрасно показавшие: в отличие от Европы, России и Америки, они умеют справиться с проблемой.



Сходство эпидемий чумы и COVID-19 прослеживается во всем. Средневековая зараза пришла из Азии (Монголия), чумные бациллы тоже первым делом ударили по Италии: в 1347 году в сицилийский город Мессина приплыли галеры с зараженными в Египте матросами. Европа немедленно закрыла границы, перестав пускать к себе жителей других государств, дороги между городами блокировали солдаты. Горожане Мессины искали спасения в Катании, но их туда не впустили: карантин. Правда, меры предосторожности не сработали - вскоре и Катания вымерла от чумы. Радикальнее всех поступила Генуя - выставила на пристани катапульты, потопив целый флот с беженцами. Без толку… за январь 1348 года в Генуе жертвами чумы стали 90 000 граждан республики. Взрослый человек погибал за двое суток, старики и дети - за несколько часов. В Венеции ввели разновидность ПЦР-теста - прибывающий в город купец должен был предоставить двух (!) родственников-заложников: каковых казнят, если он инфицирован чумой. ПЦР-тесты оказались "косячными", и вскоре от заразы скончались 80% венецианцев. В XXI веке корабли не топили, однако закрытие границ вообще не помогло - коронавирус распространился моментально. Воздушное и наземное сообщение между большинством государств прекратилось на весь год, но на вторую волну коронавируса сие не повлияло.



Врачи средневековья рекомендовали ставить в домах блюдечки с молоком - дескать, оно поглотит заразу. Советовали ночевать в конюшнях - типа, дыхание лошадей уничтожает чумные бациллы. Уксус сделался дефицитным товаром - в 1349 году в Лондоне возмущались его подорожанием в двадцать (!) раз: люди были уверены, что эссенция сжигает чуму за считанные секунды. Спасительную жидкость начали добавлять буквально во все - кстати, так в кухнях европейских стран и появились салаты с уксусом. Прошел слух, что помогает шафран - специю прежде везли из Персии в микроскопических дозах, а тут цены на нее и вовсе взлетели до небес. Стоит вспомнить - как кто-то в Рунете сказал, что для профилактики COVID-19 нужны лимоны и имбирь, и население массово бросилось в магазины. Уже через сутки лимоны стоили 400 рублей за кило, имбирь - 2 000. Почему именно они? Ну, должно же хоть ЧТО-ТО помогать! Остается порадоваться - наши люди по примеру средневековой Европы не заводили дома пауков. Ибо народу вдруг взбрело в голову - крупные тарантулы впитывают чумной яд. Пока разобрались, что это не так, множество горожан погибло от паучьих укусов. Хотя… у нас-то еще не вечер.



Маски при эпидемии "Черной смерти" носили - ага, те самые, что на гравюрах изображены: с огромным носом вроде клюва офигевшего ворона. Ношение масок аналогично сделали обязательным в той же Флоренции - и да, их приходилось покупать за свои деньги. В "нос" клали мешочки с измельченными лепестками роз, лавровым листом и освященным в церкви ладаном. Более бедные люди закрывали лица тряпками, пропитанными уксусом или коровьим навозом (!!!). За отсутствие маски могли изгнать из города. Как и в XXI веке, возникали баталии между противниками и сторонниками "масочного режима": один раз дошло даже до откровенной поножовщины. Сейчас для битв есть Интернет, поэтому, к счастью, никого не поубивали. Во Франции и Священной Римской империи ввели наказание за "фейки": если человек распространял лажу, что давеча слышал дома у сестры двоюродной тетки из окружения бургомистра о гибели в соседнем городе населения от чумы, ему могли отрезать язык, оштрафовать и высечь кнутом. Во избежание паники, в Венеции родне покойных запрещалось носить траурные одежды и выставлять гроб с умершим у порога дома. В России за фейки насчет COVID-19 можно влегкую схлопотать штраф в 300 тысяч рубликов плюс до 5 лет лишения свободы.



На удивление, в XIV веке "черной смерти" избежали Вьетнам, Корея и Япония. Корейцы и вьетнамцы срочно воздвигли на границах башни с лучниками-"дальнобойщиками", сражавшими стрелой любого, кто появлялся в поле зрения. Японский император Го-Дайго в 1332 году послал в Китай врачебную экспедицию, дабы выяснить - что это за болезнь, и как с нею бороться? Для вернувшихся лекарей построили дом на краю моря, оставив там еды на месяц. Выдержав их в карантине, всем разрешили вернуться домой и сделать доклад. Удивительно, но и сейчас те же самые государства Азии задавили первую волну COVID-19 и легко справились со второй - во Вьетнаме умерло лишь 35 (!) человек. Дело в дисциплинированности трудящихся указанных стран, и в строгих мерах слежения за заболевшими: включая "беспилотники", вычисляющие людей с высокой температурой.



Как и в вопросе коронавируса, в средневековье никто не верил, что чума появилась сама собой. Типа, вот эти все штабеля трупов на улицах по причине поедания неизвестным мужиком сурка в Монголии? Не может такого быть! Сейчас ходят слухи, что вирус произвели в лабораториях спецслужб, его забросил в мир Билл Гейтс или специально распылили китайцы для сокращения пенсионеров. Точно так же, в XIV веке считали - некие "агенты зла" привезли в Европу "чумную мазь", намазали ей двери церквей, вот все и перезаражались. В эпидемии заподозрили больных проказой: якобы те бросали в колодцы снадобье, созданное из мочи, крови и просфор (церковного хлеба). Прокаженных убили и разгромили лепрозории. Затем (что было уже привычно) в распространении чумы обвинили евреев. Первые погромы стартовали в Тулоне, после всех иудеев изгнали из Цюриха, а в Базеле и вовсе заперли в домах и сожгли живьем. Папа римский Климент VI велел не казнить евреев без суда. Проблему решили - их стали судить, а потом казнить.



Слушайте, ведь реально цирк с конями. Человечество борется с новой "чумой XXI века" методами многовековой давности, с тем же анахронизмом и суевериями. Ничего нового оно не изобрело, и в случае более появления серьезной эпидемии с высокой смертностью Европа, РФ и Америка лягут вповалку, а вот азиаты выживут… они-то сделали выводы.



Кажется, за прошедшие 700 лет жители Земли совершили крупную ошибку.



Следовало не изобретать каждый год новые модели айфонов, а развивать медицину.