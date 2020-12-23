В Украине могут появиться региональные армии

10:03 24.12.2020

Президент и депутаты под Новый год начнут обсуждать территориальную оборону

Татьяна Ивженко

Cобственный корреспондент "НГ" в Украине

23.12.2020



Президент Украины собирается 29 декабря подать в Верховную раду законопроект о территориальной обороне. В середине месяца депутаты зарегистрировали свой законопроект на ту же тему. Позиции главы государства и членов парламента расходятся в принципиально важных вопросах.



"Территориальная оборона должна заниматься проблемами тыла по принципу "я защищаю себя, свою семью, свой дом, свою улицу и свой город", – сказал ранее замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Сергей Кривонос. Эксперты отмечают, что в 2014 году формирование добровольческих батальонов в Украине поначалу соответствовало этому принципу. Однако бойцы отправились в Донбасс, а терроборона в мирных областях Украины продолжала строиться на базе старого законодательства.



Руководитель Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак отметил: "Верховная рада так и не смогла законодательно зафиксировать функции и задачи терробороны, как и границы полномочий местных администраций в формировании и развитии "своих отрядов". Первый проект закона появился еще в 2015 году, вторая попытка провалилась в 2017-м". Тот законопроект, который будет внесен в парламент Владимиром Зеленским, готовился более года, то есть с момента смены власти в Украине. Об этом сказал украинским СМИ советник главы офиса президента по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны, член украинской делегации на Минских переговорах Алексей Арестович.



Чиновник отметил, что с 2014 года система территориальной обороны в Украине была создана: "Она работает. А принятие этого закона – следующий этап развития. И будут еще новые этапы… Там много вопросов. От создания учебных центров до привлечения добровольческих подразделений". Все эти вопросы изложены как в президентском законопроекте, так и в депутатском. Арестович отметил, что в документах содержатся разные подходы к формированию территориальной обороны.



По его словам, авторы депутатского законопроекта исходят из необходимости разрушить старую систему и создать новую с нуля. Об этом ранее сказал агентству "Укринформ" военный эксперт Михаил Самусь: "Действующий закон о территориальной обороне – это устаревшая советская модель. Этот документ не отвечает современным вызовам, которые стоят перед Украиной. Им предусмотрено выполнение функций только в особый период, то есть в военное время: силы терробороны включаются в общий план обороны государства, но как вспомогательные – по тем задачам, которые будут выполняться регулярными вооруженными силами и отмобилизованными войсками". Самусь считает, что систему следует построить так, чтобы она выполняла свои функции постоянно, в том числе в мирное время.



Президент предлагает использовать то, что уже создано. Но главный вопрос – в каком направлении развивать систему. В первую очередь речь идет о подчинении сил территориальной обороны. Ранее начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак поддержал идею подчинения Сухопутным войскам: "Это придумали не мы, а европейские страны, поделившиеся с нами своим опытом… У Сухопутных войск есть свои полигоны, учебно-материальная база, боеприпасы, оружие и т.д. Я думаю, что подготовкой сил терробороны должны заниматься Сухопутные войска".



Замсекретаря СНБО Сергей Кривонос, которого цитируют украинские СМИ, ранее заявил, что силы терробороны должны быть "отдельным формированием, подчиненным министру обороны. Возможно, со временем территориальная оборона будет подчиняться Генштабу ВСУ". Военные эксперты допускали, что в мирное время силы терробороны могли бы подчиняться МВД или Нацгвардии, выполняя совместные задачи по охране стратегических объектов, по ликвидации последствий стихийных бедствий и т.п.



Депутаты предлагают упростить этот вопрос: поскольку речь идет о выполнении задач на уровне региона, то и подчиняться соответствующие силы должны местной власти. В команде президента критикуют такой подход. Алексей Арестович отметил, что депутаты предлагают наделить губернаторов правом в случае военной угрозы вводить отдельный правовой режим в области – административно-полицейский. Но такого определения не существует в украинском законодательстве. "Это – основания для сепаратизма", – отметил чиновник. По его словам, все решения, связанные с обороной, должны приниматься на уровне центра. Предлагаемое депутатами создание специального штаба при Минобороны для координации действий сил терробороны не решит этот вопрос.



Кроме того, в президентской команде критикуют идею частичного финансирования сил территориальной обороны из местных бюджетов. В таком случае формирования перестанут быть, как прежде, "бумажной армией", а станут реальной силой, способной защитить свой регион. Эксперт Михаил Самусь сказал "Укринформу": "Территориальная оборона должна восприниматься как компонент децентрализации власти… Инициатива – не спускаться сверху, а идти снизу". Но в президентском окружении видят серьезную угрозу в таком подходе. Алексей Арестович пояснил: "Как говорится, кто платит, тот и заказывает музыку…Финансирование терробороны из местных бюджетов – это создание условий для федерализации страны. Вообще существование военных подразделений, которые подчинены местным общинам, – это признак федерального государственного устройства. Можем ли мы допустить федерализацию Украины? Нет, не можем". Он выразил опасение, что "местные князья" используют силы террорбороны в своих интересах.



С этим вопросом связан еще один – о хранении оружия, используемого силами терробороны. Некоторые эксперты говорят о необходимости разрешить хранение дома у лиц, задействованных в терробороне. Другие считают, что это опасно, и предлагают хранить оружие в специально созданных на местном уровне центрах. Третьи считают наиболее приемлемым вариантом хранение оружия в воинских частях. Единого мнения по этому вопросу тоже нет.



Обсуждение законопроекта в таких условиях может вылиться в длительные споры. Эксперт Валентин Бадрак считает, что депутаты и президентское окружение найдут золотую середину и утвердят компромиссный вариант: "Ведь именно развитая территориальная оборона должна стать одним из ключевых элементов асимметричного противостояния внешней агрессии, но и сократить чрезмерную численность ВСУ, за счет сокращения уменьшить оборонные расходы на содержание армии и увеличить расходы на перевооружение. И за счет этого реализовать программу создания профессиональной армии".



Киев