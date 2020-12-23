 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 24.12.2020
14:02  Главарь КырКНБ обвинил "некоторых (анонимных) кандидатов в президенты" в подготовке госмятежа
14:00  Дерем козла. Национальные виды спорта войдут в Каз-школьную программу
13:34  В Ираке с его богатейшими запасами нефти государство не в состоянии выполнять свои финансовые обязательства, - А.Веселов
13:28  КазКадры. Президентский кадровый резерв: эффективность пока не известна, - Д.Ашимбаев
12:43  Алиев пригласил казахстанские компании восстановить Нагорный Карабах
10:03  В Украине могут появиться региональные армии
09:31  Новый вирус уничтожит человечество, - Георгий Зотов

09:18  Великобритания: чумные острова, или Беда не приходит одна, - Дм.Седов
09:15  Киргизию ждут еще одни шумные выборы, - В.Панфилова
03:12  Супруги кандидатов в президенты Кыргызстана - что о них известно
03:09  Удивительная топонимика Ташкента. Откуда произошли названия некоторых районов столицы
02:58  Реквием по Дональду Трампу, - Пол Робертс
02:48  Ф.Лукьянов: Голод истории. В 2020-м эпоха безальтернативности кончилась
02:40  Предсказание Ротшильдов на 2021 год: Нас ждут риски и удача
02:32  Зачем в России "приватизируют" Первый канал? - "СП"
02:18  "Неокономика". Отсутствие теории способно привести все человечество к серьезной катастрофе, - М.Хазин
02:13  Хочет ли Китай править миром? - Хуан Цзин
02:01  Военный фактор как основа геополитики, - С.Караганов
00:40  ЮжКорея обещает зарыть в "спасение Арала" еще $1 млн
00:32  Вашингтон возьмет под контроль загробную жизнь далай-ламы, - В.Скосырев
00:05  Российские нефть и газ прошли испытание переизбытком
00:01  Чудесное спасение: в Чехии нашли гвоздь с распятия Христа
Среда, 23.12.2020
23:34  США толкают Москву и Пекин к стратегическому союзу, - Петр Акопов
22:14  КазБайга. У призера Олимпийских игр угнали табун лошадей в Жамбылской области
22:11  Саудовский кронпринц ждет от США "лицензии на убийство", - "НГ"
20:20  Порядок и хаос в современном мире, - Яков Синай
19:07  Премьер Молдавии Кику уходит в отставку
18:27  Эсхатологический оптимизм, - Александр Дугин
13:39  Бабушки Баткена. Кто и как воспитывает детей трудовых мигрантов
13:36  В Бишкеке митингуют заемщики. Требуют снизить процент по ипотеке
13:33  Власти Узбекистана продолжают набирать кредиты "на реформы"
13:29  В Узбе, как выяснилось, еще в ноябре задержан экс- помощник Ислама Каримова - бизнесмен Мирзамухамедов
13:14  Казаки в вооруженных конфликтах на постсоветском пространстве, - В.Гулевич
12:58  Хоким Ташкента Артыкходжаев пообещал выплатить все долги по сносам до конца 2021 года
12:57  УзбПевец Жасур Умиров заключен под стражу по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней
12:48  КырДепутаты продолжают делить портфели своего нелегитимного сборища (Жогорку кенеша)
11:46  КазМИД перевозбудился от "бреда сивых кобыл" о своих границах
10:41  Начальник академии МВД в Алматы Смаилов уволен после смерти жаловавшегося на поборы курсанта
10:29  Коронавирус поставил Прибалтику на колени
10:24  Спастись от мятежа в Африке (центральной ее части) надеются с помощью россиян
09:35  КырГКНБ скрутил двукратного чемпиона мира по борьбе, депутата Джалал-Абадского горкенеша Нурбека Аканова... за бандитизм
08:39  В Дангаре (родина Рахмона) задержан офицер таджикских погранвойск с... 146 кг наркоты
08:35  Неолибы вместо неоконов. В США за спиной Байдена будет править дуумвират Блинкен – Салливан, - Д.Минин
01:57  Восточное сближение: Турция и Китай связали себя железной дорогой
01:53  Уроки Карабаха для России, - К.Затулин
00:18  Константин Ремчуков. "Вчерашней жизни больше нет! На все – новая цена!"
00:16  В России стало в два раза меньше мигрантов
00:12  О дурацких неологизмах "бетперде" (маска), "жакпаймай" (мазь) в казахском языке, - Н.Нуртазина
00:05  Почему у Украины нет будущего, - А.Головачев
Вторник, 22.12.2020
19:12  Баку-Кабул. Появится ли свет в конце "Лазуритового коридора", - В.Панфилова
15:16  2020-й - уходи! Самый високосный год
Архив
  © CentrAsiaВверх  
  
В Украине могут появиться региональные армии
10:03 24.12.2020

Президент и депутаты под Новый год начнут обсуждать территориальную оборону
Татьяна Ивженко
Cобственный корреспондент "НГ" в Украине
23.12.2020

Президент Украины собирается 29 декабря подать в Верховную раду законопроект о территориальной обороне. В середине месяца депутаты зарегистрировали свой законопроект на ту же тему. Позиции главы государства и членов парламента расходятся в принципиально важных вопросах.

"Территориальная оборона должна заниматься проблемами тыла по принципу "я защищаю себя, свою семью, свой дом, свою улицу и свой город", – сказал ранее замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Сергей Кривонос. Эксперты отмечают, что в 2014 году формирование добровольческих батальонов в Украине поначалу соответствовало этому принципу. Однако бойцы отправились в Донбасс, а терроборона в мирных областях Украины продолжала строиться на базе старого законодательства.

Руководитель Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак отметил: "Верховная рада так и не смогла законодательно зафиксировать функции и задачи терробороны, как и границы полномочий местных администраций в формировании и развитии "своих отрядов". Первый проект закона появился еще в 2015 году, вторая попытка провалилась в 2017-м". Тот законопроект, который будет внесен в парламент Владимиром Зеленским, готовился более года, то есть с момента смены власти в Украине. Об этом сказал украинским СМИ советник главы офиса президента по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны, член украинской делегации на Минских переговорах Алексей Арестович.

Чиновник отметил, что с 2014 года система территориальной обороны в Украине была создана: "Она работает. А принятие этого закона – следующий этап развития. И будут еще новые этапы… Там много вопросов. От создания учебных центров до привлечения добровольческих подразделений". Все эти вопросы изложены как в президентском законопроекте, так и в депутатском. Арестович отметил, что в документах содержатся разные подходы к формированию территориальной обороны.

По его словам, авторы депутатского законопроекта исходят из необходимости разрушить старую систему и создать новую с нуля. Об этом ранее сказал агентству "Укринформ" военный эксперт Михаил Самусь: "Действующий закон о территориальной обороне – это устаревшая советская модель. Этот документ не отвечает современным вызовам, которые стоят перед Украиной. Им предусмотрено выполнение функций только в особый период, то есть в военное время: силы терробороны включаются в общий план обороны государства, но как вспомогательные – по тем задачам, которые будут выполняться регулярными вооруженными силами и отмобилизованными войсками". Самусь считает, что систему следует построить так, чтобы она выполняла свои функции постоянно, в том числе в мирное время.

Президент предлагает использовать то, что уже создано. Но главный вопрос – в каком направлении развивать систему. В первую очередь речь идет о подчинении сил территориальной обороны. Ранее начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак поддержал идею подчинения Сухопутным войскам: "Это придумали не мы, а европейские страны, поделившиеся с нами своим опытом… У Сухопутных войск есть свои полигоны, учебно-материальная база, боеприпасы, оружие и т.д. Я думаю, что подготовкой сил терробороны должны заниматься Сухопутные войска".

Замсекретаря СНБО Сергей Кривонос, которого цитируют украинские СМИ, ранее заявил, что силы терробороны должны быть "отдельным формированием, подчиненным министру обороны. Возможно, со временем территориальная оборона будет подчиняться Генштабу ВСУ". Военные эксперты допускали, что в мирное время силы терробороны могли бы подчиняться МВД или Нацгвардии, выполняя совместные задачи по охране стратегических объектов, по ликвидации последствий стихийных бедствий и т.п.

Депутаты предлагают упростить этот вопрос: поскольку речь идет о выполнении задач на уровне региона, то и подчиняться соответствующие силы должны местной власти. В команде президента критикуют такой подход. Алексей Арестович отметил, что депутаты предлагают наделить губернаторов правом в случае военной угрозы вводить отдельный правовой режим в области – административно-полицейский. Но такого определения не существует в украинском законодательстве. "Это – основания для сепаратизма", – отметил чиновник. По его словам, все решения, связанные с обороной, должны приниматься на уровне центра. Предлагаемое депутатами создание специального штаба при Минобороны для координации действий сил терробороны не решит этот вопрос.

Кроме того, в президентской команде критикуют идею частичного финансирования сил территориальной обороны из местных бюджетов. В таком случае формирования перестанут быть, как прежде, "бумажной армией", а станут реальной силой, способной защитить свой регион. Эксперт Михаил Самусь сказал "Укринформу": "Территориальная оборона должна восприниматься как компонент децентрализации власти… Инициатива – не спускаться сверху, а идти снизу". Но в президентском окружении видят серьезную угрозу в таком подходе. Алексей Арестович пояснил: "Как говорится, кто платит, тот и заказывает музыку…Финансирование терробороны из местных бюджетов – это создание условий для федерализации страны. Вообще существование военных подразделений, которые подчинены местным общинам, – это признак федерального государственного устройства. Можем ли мы допустить федерализацию Украины? Нет, не можем". Он выразил опасение, что "местные князья" используют силы террорбороны в своих интересах.

С этим вопросом связан еще один – о хранении оружия, используемого силами терробороны. Некоторые эксперты говорят о необходимости разрешить хранение дома у лиц, задействованных в терробороне. Другие считают, что это опасно, и предлагают хранить оружие в специально созданных на местном уровне центрах. Третьи считают наиболее приемлемым вариантом хранение оружия в воинских частях. Единого мнения по этому вопросу тоже нет.

Обсуждение законопроекта в таких условиях может вылиться в длительные споры. Эксперт Валентин Бадрак считает, что депутаты и президентское окружение найдут золотую середину и утвердят компромиссный вариант: "Ведь именно развитая территориальная оборона должна стать одним из ключевых элементов асимметричного противостояния внешней агрессии, но и сократить чрезмерную численность ВСУ, за счет сокращения уменьшить оборонные расходы на содержание армии и увеличить расходы на перевооружение. И за счет этого реализовать программу создания профессиональной армии".

Киев

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1608793380
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис одобрил в первом чтении законодательные поправки по вопросам государственных закупок
- Расширение Макинской птицефабрики укрепит продовольственную безопасность РК - А. Мамин
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года №861
- Счетный комитет рассмотрел результаты итоговой оценки Государственной программы индустриально-инновационного развития РК на 2015-2019 годы
- Президентский кадровый резерв: эффективность пока не известна
- Верховный Суд направил пакет предложений в Комиссию по реформированию правоохранительной и судебной систем
- "Нур Отан" в Мажилисе 6-го созыва: некоторые итоги и фактор Нигматулина
- Депутаты "Ак жола" просят Генпрокурора взять под контроль расследование дела об истязании воспитателем ребенка-инвалида в Атырау
- Вернуть к жизни хлопковую отрасль предложили депутаты Сената
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  