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|Алиев пригласил казахстанские компании восстановить Нагорный Карабах
12:43 24.12.2020
Токаев и Алиев обсудили совместные задачи дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.
Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом Азербайджана, сообщает zakon.kz.
По информации Акорды, Токаев поздравил по телефону Ильхама Алиева с днем рождения.
Касым-Жомарт Токаев отметил выдающийся вклад Ильхама Алиева в успешное социально-экономическое развитие дружественного Азербайджана, а также защиту территориальной целостности государства в соответствии с Уставом ООН, решениями Совета Безопасности ООН.
Главы государств обсудили совместные задачи дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, а также взаимодействие на международной арене.
Ильхам Алиев пригласил казахстанские компании принять участие в восстановлении Нагорного Карабаха.
Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе (сентябрь - ноябрь 2020 года) - крупномасштабные боевые действия между вооруженными силами Азербайджана с одной стороны и вооруженными формированиями непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) и Армении с другой, ставшие самыми продолжительными и кровопролитными в регионе за период после завершения Карабахской войны в 1994 году.