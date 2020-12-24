 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Ираке с его богатейшими запасами нефти государство не в состоянии выполнять свои финансовые обязательства, - А.Веселов
13:34 24.12.2020

АНТОН ВЕСЕЛОВ | 24.12.2020

А политических разногласий между Багдадом и Эрбилем все больше

21 декабря в Совете министров Ирака состоялось голосование по проекту бюджета на 2021 год. Документ одобрен и будет направлен в парламент на утверждение. Глава правительства Мустафа аль-Казими отметил, что не ожидает сложностей в принятии закона, поскольку политическим партиям удалось преодолеть разногласия.

Трудно сказать, на чем основан этот оптимизм – даже в Совете министров голосование неоднократно откладывалось, а соглашение с курдской автономией по нефти подписали лишь 14 декабря. Власти Эрбиля добились, чтобы в нем были зафиксированы причитающиеся автономии отчисления, но переговоры были трудными настолько, что курды не удержались от прямых обвинений федеральных властей. Заместитель спикера регионального парламента Башир аль-Хаддад заявил, что "политические проблемы и разногласия между Багдадом и Эрбилем, а также неспособность центра решить финансовые вопросы привели к ухудшению условий жизни населения Курдистана, который недополучает причитающиеся региону ассигнования, в том числе за нефть".

Чиновник возложил на Багдад ответственность за события в курдской провинции Сулеймания: в начале декабря крупные акции протеста там охватили шесть городов, включая административный центр. Манифестанты требовали обеспечения населения рабочими местами, улучшения условий жизни, достойной оплаты труда. Силы безопасности при разгоне протестующих применили огнестрельное оружие, в столкновениях погибли более десятка человек.

Реальность Ирака такова, что в стране с богатейшими запасами нефти государство не в состоянии выполнять свои финансовые обязательства. За годы санкций и оккупации была полностью уничтожена промышленность, а сельское хозяйство приведено в упадок. Коррупция достигла умопомрачительных размеров. В результате такой "демократизации" Ирак сегодня полностью зависит от импорта, а поступлений от продажи нефти не хватает на выплату зарплат государственным служащим. 5 декабря было объявлено о банкротстве национального авиаперевозчика – компании Iraqi Airways.

17 декабря премьер М. аль-Казими посетил Анкару. Главным итогом его переговоров, по данным иракских СМИ, стало получение Ираком кредита на сумму шесть млрд долл., что должно немного облегчить положение. Однако детали соглашения не раскрываются, а альтруизм – не то качество, которым отличается Эрдоган.

В этих условиях власти все больше затягивают пояса. Министр труда Адиль ар-Рикаби заявил, что это коснется всех, кроме самых неимущих. Так, зарплаты президента, премьера и спикера парламента будут сокращены на 40%, а министры и парламентарии лишатся 30% своих зарплат. Одновременно планируется ввести прогрессивную шкалу налогообложения – лица, чей месячный доход не превышает 500 тысяч динар, от налога освобождаются. Более высокие доходы повлекут увеличение налоговых платежей, достигая 26% для тех, чей ежемесячный доход составляет от 7,5 млн динар и выше.

Курс иракского динара – примерно 1200 за 1 доллар, а цены на продукты, одежду, бензин постоянно растут. Так, десяток куриных яиц стоит уже 2500 динар и, похоже, это не предел. По прогнозам экспертов, количество иракцев, проживающих за чертой бедности, вырастет с 20 до 30%.

Другой попыткой активизировать наполнение казны стал визит иракской делегации во главе с министром иностранных дел в Москву 25 ноября. Фуад Мухаммед Хусейн был принят вице-премьером РФ Ю. Борисовым и главой МИД С. Лавровым, обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе проекты в сфере энергетики, промышленности, торговли, транспорта, сельского хозяйства и другие. "Отмечая определенное снижение уровня товарооборота между Россией и Ираком, российский вице-премьер призвал своих иракских коллег приложить все усилия для наращивания взаимных поставок по самой широкой номенклатуре товаров, а также придать новый импульс перспективным проектам двустороннего сотрудничества в различны сферах", – говорится в официальном сообщении. "Определенное снижение" – это падение товарооборота почти на треть.

Одним из показателей стало принятое 21 декабря Министерством здравоохранения Ирака решение закупить 1,5 млн доз вакцины против COVID-19 у американской корпорации Pfizer. В Ираке насчитали 586 503 случая заболевания COVID-19, смертей – 12 725. Теперь Ирак закрыл сухопутные границы (кроме перемещения грузов); с 24 декабря на две недели отменено авиасообщение с восемью странами, закрыты торговые центры и рестораны.

Сохраняются и старые угрозы. Как заявил глава МИД Фуад Хусейн, запрещенная в России "террористическая группировка ИГ* стала более активной по сравнению с тем, что было несколько месяцев назад… есть информация, что боевики находятся в некоторых районах провинций Анбар, Киркук, Дияла и Нейнава". Министр отметил, что Багдад по-прежнему нуждается в военной поддержке. Это официальное признание того, что власти поторопились объявить в конце 2017 года о "полной победе" над ИГ: после такой "полной победы" иракская армия и подразделения "народного ополчения" при поддержке международной коалиции провели десятки операций, но террористическая активность по-прежнему высока.

Из наиболее значимых терактов последнего времени можно отметить ракетный обстрел 29 ноября НПЗ в Синии (провинция Салах эд-Дин), 11 декабря при помощи СВУ были взорваны две скважины на нефтяном месторождении Хабаз в провинции Киркук. Вечером 20 декабря не менее восьми ракет разорвались в районе Кадисия, недалеко от посольства США. Растет число убийств интеллектуалов и просто образованных людей. Так, 15 декабря в Багдаде был застрелен известный активист Салах аль-Ираки, на следующий день группа неизвестных вооруженных лиц убила Ахмеда аль-Шарифи, профессора университета в Амаре (административный центр провинции Мейсан). Управление Верховного комиссара Ирака по правам человека (IHCHR) предупредило: многие ученые и профессора университетов будут вынуждены покинуть Ирак, если власти не смогут их защитить.

Тем временем миссия ООН в Ираке приветствовала вклады ФРГ и Нидерландов в поддержку усилий по проведению успешных выборов, запланированных на середину 2021 года. На "наращивание потенциала Высшей независимой избирательной комиссии Ирака" эти страны направили 7,25 млн и 3 млн евро соответственно, а посол Германии в Багдаде Оле Диль заявил: "Германия продолжает поддерживать совместные усилия по стабилизации в стране. Гарантия демократических, прозрачных и инклюзивных выборов, а также безопасные условия для избирателей и кандидатов имеют основополагающее значение для расширения демократического участия и доверия к государственным институтам, а также их подотчетности".

Столь же умилительно выглядит проект "Борьба с коррупцией за доверие в Ираке", который реализует UNDP (Программа развития ООН); он "обеспечивает поддержку в разработке стратегий, политик, нормативно-правовой базы и законодательства по предотвращению коррупции, а также предоставляет более широкие возможности государственным учреждениям и НПО для проведения реформ и мероприятий по борьбе с коррупцией".

А венцом всего, по обыкновению, является деятельность Белого дома. США объявили награду до $5 млн тем, кто предоставит информацию о контрабандистах нефтью или историческими ценностями, связанных в Ираке с ИГ. Видимо, в Вашингтоне трудности с доступом в Интернет – там есть масса информации о местоположении тысяч артефактов, похищенных американскими военнослужащими во время оккупации Ирака, а также маршруты контрабандных поставок нефти из оккупированных ИГ районов Сирии и Ирака в Турцию под контролем Вооруженных сил США.

Санта Клаус в Багдаде. Декабрь 2004 года.

Санта Клаус в Багдаде. Декабрь 2004 года.

Майданная русофобия Киева

22 декабря Д. Трамп помиловал четырех бывших бойцов ЧВК Blackwater, расстрелявших в 2007 году в Багдаде 17 мирных жителей. Одновременно Минфин США сообщил о расширении санкций против Белоруссии – и без того длинный список физических и юридических лиц, которые, по мнению Вашингтона, "подрывают демократические процессы", пополнили Центральная комиссия Белоруссии, Главное управление внутренних дел Минского городского исполнительного комитета и т. д.

Конечно, "пандемия" оказала сильное психосоматическое воздействие, и такие решения относятся к компетенции уже не вирусологов, а специалистов психиатрии. Однако в политике, как и в армии, диагноз ставят не врач и не эксперт, а начальник и командир. Учитывая, что новым хозяином Белого дома станет человек, которого трудно заподозрить в готовности и способности принять реальность таковой, какая она есть, наступающий год не обещает быть простым и легким. Хотя всем нам казалось, что после 2020-го хуже уже не будет.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1608806040
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