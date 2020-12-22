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Главарь КырКНБ обвинил "некоторых (анонимных) кандидатов в президенты" в подготовке госмятежа
14:02 24.12.2020

К.Ташиев: Некоторые кандидаты в президенты готовятся к дестабилизации. После выборов мы к ним примем меры
Некоторые кандидаты не занимаются агитацией, а готовятся к дестабилизации ситуации после выборов, сказал глава ГКНБ Камчыбек Ташиев 24 декабря на пресс-конференции.

Он считает, что дестабилизация возможна, но ГКНБ будет пресекать.

"У нас есть все данные, кто чем занимается, какой кандидат готовится к этому. Даже документируем. После выборов в отношении этих кандидатов будем принимать меры. Мы не допустим дестабилизации", - сказал он.

По словам Ташиева, выборы должны пройти спокойно. Никто не должен оказывать влияние на результаты выборов, народ сам должен выбрать своего президента, считает он.

"Я думаю, что они не пойдут на такое. Если они выведут 1 тыс. человек, 2 тыс. человек, миллион человек придут и поставят их на место. Давайте дадим народу возможность самому выбрать президента", - сказал он.

Источник - kg.akipress.org
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