 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Загадочный космический объект упал в Китае (видео)
16:21 24.12.2020

Ученый оценил размеры упавшего в Китае метеорита

ВЛАДИВОСТОК, 24 дек – РИА Новости. Упавший в китайской провинции Цинхай объект, похожий на метеорит, мог быть радиусом до одного метра и массой около десяти тонн, вероятно, специалистам из КНР удастся найти его, сообщил РИА Новости профессор Университета Кенхи (Республика Корея) Евгений Зубко.

В среду сейсмологический центр Китая сообщил, что в 07:25 по местному времени (02:25 мск) зафиксировал падение объекта, похожего на метеорит, в уезде Юйшу провинции Цинхай. Других подробностей не приводилось.



"Падение метеоритов - явление нередкое. Отмечается падение осколков астероидов, ядер комет и даже спутников больших планет, таких как Луна. Что касается этого случая, это, скорее всего, крупный объект. При входе в атмосферу метеорит нагревается часто до трех-четырех тысяч градусов Цельсия, появляется свечение в видимом диапазоне - его видно невооруженным глазом. Радиус этого объекта примерно один метр, значит, масса более десяти тонн. Это очень крупный объект. Метеориты такого размера встречаются редко, примерно один случай на миллиард случаев падения метеорита радиусом в один сантиметр", - сказал Зубко.

Интересно, что падение объекта засняло множество очевидцев, хотя большинство метеоритов падают в океан или на незаселенной территории, отмечает ученый.

"Свечение болида отмечалось довольно долго, около 30 секунд. Падение было не вертикальным, а под пологим углом вдоль горизонта. При вертикальном падении объект прошел бы всю атмосферу за три секунды. Скорее всего, его найдут. Если падение метеорита снимается с нескольких точек, можно восстановить траекторию и, таким образом, примерно определить место падения", - отметил собеседник агентства.

Он рассказал, что после прохождения метеорита через атмосферу некоторое время остается видимый след, облако мелких обломков - пыли - и результатов горения внешней поверхности объекта. Если явление происходит в утренних или вечерних сумерках, эти продукты горения и разрушения метеороида подсвечиваются солнечным светом и довольно хорошо видны с поверхности земли, однако ночью этого не разглядеть.

Ученый отметил, что интерес вызывает тот факт, что находящийся на геостационарной орбите японский метеоспутник Химавари-8 с помощью инфракрасного (теплового) детектора зафиксировал дымный след от падения объекта.

"Может быть, теперь можно будет оценить интенсивность излучения от этого следа. […] В момент падения объекта на землю в точке удара должен был быть взрыв. Разрушения в этом месте должны быть серьезными из-за большой массы объекта, в сотни раз превышающей массу артиллерийского снаряда. Если он упал в горах, они будут меньше из-за того, что там скальная порода. Китаю везет, и их ученых можно только поздравить - возможно, процентов десять от объекта они смогут собрать", - добавил Зубко.

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1608816060
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