В Бишкеке скончался старейший священник епархии Валентин Никонов

16:25 24.12.2020

В Бишкеке на 87-м году жизни скончался митрофорный протоиерей Валентин Никонов. Об этом сообщили в Бишкекском епархиальном управлении.



По его данным, Валентин Никонов был старейшим священником Бишкекской и Кыргызстанской епархии, более 60 лет прослужившим в священном сане.



Протоиерей родился 15 августа 1934 года на Среднем Урале в городе Алапаевске. В 1952-м поступил в Саратовскую духовную семинарию. В 1954 году был призван в армию. Отслужив, продолжил обучение.



До 1963-го Валентин Никонов служил в приходах Курганской и Свердловской епархии. Затем переведен в Ташкентскую и Среднеазиатскую епархию. С тех пор отец Валентин уже навсегда остался служить в Средней Азии.



В 1974 году священник был переведен в Кыргызстан.



Отпевание состоится в субботу, 26 декабря 2020 года, в Свято-Воскресенском кафедральном соборе после Божественной литургии. Начало богослужения в 7.00.