Трамп предупредил Иран в связи с ракетным ударом по посольству США в Ираке

17:07 24.12.2020

Президент заявил, что привлечет Иран к ответственности в случае гибели хотя бы одного американца



Президент Дональд Трамп выступил с резким предупреждением Ирану после ракетного обстрела посольства США в Багдаде ранее на этой неделе.



Воскресная атака с применением 21 ракеты, в результате которой был убит по меньшей мере один мирный житель Ирака и был поврежден комплекс зданий посольства, стала крупнейшей подобной атакой на Зеленую зону иракской столицы за последнее десятилетие. Считается, что она связана с Ираном.



"По нашему посольству в Багдаде в воскресенье был нанесен удар несколькими ракетами. Три ракеты не запустились. Угадайте откуда они – из Ирана. Теперь мы слышим разговоры о новых атаках против американцев в Ираке", – написал Трамп в Твиттере.



"Дружеская медицинская рекомендация Ирану: если хотя бы один американец погибнет, я привлеку Иран к ответственности. Подумайте об этом", – добавил он.



Изначально сообщалось, что поддерживаемые Ираном ополченцы выпустили восемь ракет по Международной зоне в Багдаде, где находится посольство США. Для отражения атаки была активирована система противоракетной обороны дипмиссии.



Однако по итогам разбора ситуации Центральным командованием США выяснилось, что в ходе атаки использовалось гораздо больше ракет, сообщила газета Wall Street Journal. По данным издания, примерно половина из 21 ракеты упали на территории посольства США.



Полагают, что ракеты были поставлены Ираном, однако глава Центрального командования генерал Фрэнк Маккензи заявил, что неизвестно, была ли атака спланирована Тегераном или связанными с Ираном силами. Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за атаку.



"Я не знаю, в какой степени Иран является соучастником, – заявил Маккензи Wall Street Journal во вторник. – Мы не стремимся к войне, и я на самом деле не верю, что к ней стремятся они".



В заявлении, опубликованном в воскресенье, госсекретарь Майк Помпео возложил вину на поддерживаемых Ираном ополченцев, в то время как президент Ирака назвал атаку "террористическим актом".



Атака произошла незадолго до годовщины удара беспилотника по приказу США, в результате которого был убит генерал Касем Сулеймани – командир элитного иранского военного подразделения "Аль-Кудс". Сулеймани и несколько других иранских военных были убиты 3 января, когда направлялись в аэропорт Багдада.



Тегеран ответил ракетным ударом по иракской авиабазе, на которой размещены американские войска.



Представители США выразили озабоченность в связи с тем, что Иран или его ставленники могут пойти на другие шаги в отместку за убийство Сулеймани накануне годовщины этих событий, и ранее в этом месяце часть персонала посольства в Багдаде была отозвана.



В знак демонстрации военной силы ранее на этой неделе Пентагон объявил, что подводная лодка, оснащенная крылатыми ракетами, прошла через Ормузский пролив. Это был один из редких случаев раскрытия перемещений одной из американских атомных подводных лодок.



Кроме того, на прошлой неделе американские бомбардировщики B-52H вылетели из Луизианы и пролетели над Персидским заливом.