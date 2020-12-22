США особым "Актом" лишили Лукашенко легитимности. До ЦАзиатских "батек" руки пока не доходят

21:53 24.12.2020

22.12.2020



Соединенные Штаты не признают легитимность Лукашенко



Американские сенаторы одобрили Акт о демократии в Белоруссии

Антон Ходасевич

Cобственный корреспондент "НГ" в Белоруссии

22.12.2020



Политический кризис в Белоруссии 2020. Все статьи по теме

сша, акт, демократия, санкции, белоруссия, беларусь, власть, политика, лукашенко, протест, оппозиция, координационный совет Конгрессмен Крис Смит подготовил законопроект о Белоруссии. Фото со страницы Криса Смита в Facebook

США в четвертый раз приняли Акт о демократии в Белоруссии. Документ не признает Александра Лукашенко легитимным президентом, зато признает законным институтом для передачи власти Координационный совет, в отношении которого белорусские власти возбудили уже несколько уголовных дел. Эксперты призывают не ждать быстрого эффекта.

Законопроект "О суверенитете, правах человека и демократии в Беларуси" (Belarus Democracy, Human Rights, and Sovereignty Act) готовил конгрессмен Крис Смит. Он является автором и трех предыдущих аналогичных документов, которые были приняты США в 2004, 2006 и 2011 годах. По большому счету это тот же документ, действие которого продлевалось. Впервые он был принят с связи с тем, что Лукашенко разрешил себе избираться президентом неограниченное количество раз. Затем продлевался и дополнялся после двух президентских выборов в связи с репрессиями, последовавшими за ними. Нынешняя версия дополнена из-за новых обстоятельств, сложившихся после выборов 2020 года. Палата представителей Конгресса США одобрила ее 18 ноября, 21 декабря – Сенат. Сейчас для вступления в силу его должен в течение 10 дней подписать президент.



"Полномочия президента США по введению санкций" в связи с выборами 2020 года в Беларуси расширяются", – говорится в пояснении к принятому акту. Интересно, что в документе упоминается и Россия, оказавшая поддержку Александру Лукашенко. "Президент США может ввести визовые санкции против любого иностранца, являющегося членом ЦИК Беларуси или участвовавшего в манипуляциях на выборах, или в отношении правительственного лица, ответственного за преследование независимых СМИ, либо представителя Союзного государства, либо российского гражданина, принимавшего значительное участие в преследовании СМИ, нарушении прав человека касательно политических репрессий в Беларуси", – говорится в тексте.



Документ констатирует, что США не признают Александра Лукашенко легитимным президентом, призывают освободить политзаключенных и провести новые свободные выборы. США также заявляют, что не признают включение Белоруссии в состав Союзного государства, обещают поддержку негосударственным СМИ и IT-сектору. "Недавние выборы были явно фальсифицированными и не вызывают доверия в международном сообществе ни у кого, кроме самого Лукашенко и, возможно, России", – заявил Крис Смит, представляя проект. "Белорусский народ борется за сохранение независимости и суверенитета своей страны, несмотря на угрозу, исходящую от президента России Владимира Путина", – подчеркнул он.



"В ближайшее время на основании акта планируется введение визовых запретов для широкого круга высших и старших должностных лиц Беларуси и членов их семей; бизнесменов, приближенных к белорусскому руководству; сотрудников силовых ведомств (КГБ, МВД, ОМОН, прокуратура, следственные органы и др.); членов ЦИКа и иных лиц, причастных к фальсификации выборов и нарушениям прав человека; правительственных чиновников, ответственных за гонения на независимые СМИ, лишения журналистов аккредитаций, отключения и цензуру интернета", – поясняет один из лидеров протестующих экс-министр культуры Павел Латушко. Имущество лиц, подпавших под эти санкции, также может быть заблокировано. По информации Павла Латушко, новый закон запрещает оказывать финансовую помощь режиму Лукашенко (кредиты, гарантии, страховки), а представители США в международных организациях, например МВФ, ВБ и др., будут выступать против любых программ финансовой помощи режиму, за исключением займов и помощи гуманитарного характера. Финансовая разведка США планирует установить местонахождение и арестовать личные активы Александра Лукашенко и членов его семьи, а также лиц, приближенных к нелегитимному президенту.



Пока эксперты говорят лишь о несомненном морально-психологическом эффекте принятого Конгрессом США Акта о демократии, как и ранее принятых ЕС санкций. "Это поддержка демократического общества. Само принятие документа говорит о том, что на Западе ситуацию в Белоруссии держат под контролем, она не забыта, давление будет продолжаться и, может быть, даже усиливаться", – сказал "НГ" политолог Валерий Карбалевич. Что касается более серьезного эффекта, то об этом, по мнению эксперта, говорить пока рано. "Это рамочный документ. Там указывается на ситуацию в Беларуси и дается право президенту США принимать какие-то меры и санкции в отношении белорусского режима, но сами меры и сами санкции там не прописаны, и они будут зависеть от того, как их разработает администрация. Я полагаю, что это уже будет новая администрация", – сказал Валерий Карбалевич.



Эксперт предполагает, что может быть снят мораторий на ранее принятые экономические санкции в отношении ряда государственных предприятий, в частности концерна "Белнефтехим". "Это может сказаться на белорусском бюджете, но куда большая угроза, на мой взгляд, в том, что американцы могут заблокировать расчеты в долларах в тех банках, которые они контролируют. Это будет более неприятно", – считает собеседник "НГ". По его мнению, "сами по себе эти решения на устойчивость режима повлиять не могут, потому что любые санкции – это игра вдолгую, они рассчитаны на долговременный эффект". "К тому же сегодня для белорусских властей экономика не самое главное. Они сейчас сами сознательно разрушают некоторые экономические структуры, если они не демонстрируют лояльность режиму", – подчеркнул эксперт.



Новшеством нынешней версии Акта о демократии в Беларуси является признание Координационного совета, созданного протестующими, законным институтом для участия в диалоге о мирной передаче власти. При этом, как сообщалось, в отношении членов Координационного совета власти Белоруссии возбудили уже несколько уголовных дел. Изначально они проходили по статье 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь). В рамках дела по этой статье находятся в заключении лидер протестующих, соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова, юрист Максим Знак. По ней проходят находящиеся под домашним арестом юристы Илья Салей и Лилия Власова. На этой неделе Генеральная прокуратура сообщила, что возбудила еще одно уголовное дело в отношении членов КС, и в частности Светланы Тихановской. Их подозревают в создании экстремистского формирования и руководстве им. По этой статье им грозит до семи лет. Генпрокуратура также поручила Следственному комитету возбудить в отношении членов КС уголовное дело о заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. "КС был создан как площадка для переговоров, преодоления политического кризиса, обеспечения единения в обществе, защиты независимости и суверенитета Беларуси, и вот против площадки, которая использовала в своей работе только правовые инструменты и основывалась на Конституции, Генпрокуратура возбуждает новые уголовные дела – по статье 361-1 и части 1 статьи 357 Уголовного кодекса", – прокомментировала ситуацию еще один член КС Ольга Ковалькова. "Это новый – очередной – инструмент давления на активных граждан, людей, которые хотят действовать в своей стране, защищать свой выбор, себя и свои права. Власть продолжает действовать неправовыми методами", – убеждена она.



Официальный Минск пока реагирует на санкции традиционно – обещанием ответных мер и усилением давления на белорусское общество. "Мы категорически не приемлем политику и логику санкций, но вынуждены отвечать адекватно на те недружественные рестриктивные меры, которые, к сожалению, принимают наши партнеры по отношению к Беларуси", – заявил министр иностранных дел Владимир Макей 22 декабря по поводу санкций ЕС. По его словам, Белоруссия также расширит свой список тех, кому запрещен въезд в страну, а поскольку с Россией у Белоруссии один список, то эти лица не смогут попасть и в Россию. Кроме того, "принято решение об ограничении деятельности ряда политических фондов в Республике Беларусь, а также о пересмотре реализации ряда так называемых гуманитарных, образовательных, культурных программ, которыми занимаются соответствующие политические институты в Беларуси, в том числе действующие и под эгидой посольств иностранных государств", – заявил Макей. Он не уточнил, о каких организациях идет речь, однако уже после обеда прошли обыски у руководителей белорусского пресс-клуба – программного директора Аллы Шарко и директора Сергея Ольшевского. Задержана прямо в аэропорту возвращавшаяся из отпуска с дочерью и внуками основатель пресс-клуба Юлия Слуцкая. "Пресс-клуб Беларусь" – это часть международной сети пресс-клубов, которые предоставляют площадку для профессионального роста медиасообщества.



Минск