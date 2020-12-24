Как политическая история Казахстана превращает расколы в разломы, - А.Уваров

00:22 25.12.2020

АНДРЕЙ УВАРОВ | 24.12.2020



И как Заратустра ловил рыбу в Урале



Пожалуй, главной точкой возбужденной рефлексии казахстанского политикума за последние полгода стали выступления депутатов Госдумы Евгения Федорова и Вячеслава Никонова, указавших, что "Казахстана не существовало", а значительная часть его нынешних территорий были переданы Россией и СССР.



С учетом того, что выступления предваряли День независимости республики, они стали этакой бомбой, использованной разными политическими силами внутри Казахстана. Российскому послу была вручена нота протеста, замминистра иностранных дел Казахстана Марат Сыздыков сообщил, что Нур-Султан ожидает адекватной оценки Москвой подобных высказываний и их недопущения. Довольно жестко высказался председатель комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Казахстана Мухтар Кул-Мухаммед, а в соцсетях невероятно оживились нацпаты.



Директор Группы оценки рисков Досым Сатпаев указал, что слова россиян "укладываются в давний тренд российского политического истеблишмента на сверхдержавность", не преминув вспомнить Путина.



Глава придворных националистов, член Национального совета общественного доверия при президенте Айдос Сарым заявил, что подобные заявления возмутительны и оскорбительны: "Казахам никто и никогда не дарил ни одного метра земли. Все земли, которые составляют сегодня территорию cуверенного и независимого Казахстана, – это земли, которые были завоеваны кровью и потом наших предков, не одного поколения казахов".



Естественно, вовсю стали проводить параллели с Украиной (Крым, Донбасс), где тоже возбудились после слов Никонова.



Сам Никонов заявил о неправильных трактовках сказанного им, хотя в некотором смысле он повторил слова Елбасы, сказанные для внутренней аудитории летом 2014 года на слете животноводов Алма-Атинской области: "Никогда… казахского государства не было, поскольку [оно] не имело границ. Впервые обозначив границы казахского государства, мы довели это до Организации Объединенных Наций…" Зато первым о Назарбаеве как о создателе государственности Казахстана сказал именно Путин.



Между прочим, Нурсултан Абишевич не стал звонить в Москву и жаловаться.



Примечательны источник конфликта и его пиар-сопровождение. Язык, культура и история были и остаются основными "титульными" возбудителями на всем постсоветском пространстве. При становлении так называемого нового мирового порядка одним из постулатов является размывание национальных, культурных и иных границ. Однако механизмом этого становления является тема необходимости национальной самоидентификации. И здесь могут появляться "научно обоснованные" интерпретации исторических событий, которые СМИ и власти раскручивают в нужном направлении. История превращается в инструмент манипуляции и в возбудитель общества.



Появился новый тип истории – "политическая история", средство осуществления политики как внешней, так и внутренней (манипуляция и формирование общественных настроений). Самым ярким примером применения политической истории является Украина, где это сказывается даже на бытовом воспитании малышей.



Внешнеполитические претензии Украины, направленные на "возвращение" Кубани на юге, Белгорода и Курска – на востоке, Лемковщины и Холмщины – на западе, никогда не предъявлялись официально, но их оглашают не только маргиналы, они уже содержатся на картах, в учебниках, их обосновывают "аналитики", работающие на нетребовательного потребителя.



В Казахстане эти претензии менее масштабны, но объявляющие себя "потомками Чингизидов" не просто обосновали "национальную принадлежность" Уральска, Петропавловска и Усть-Каменогорска, переименовав их на свой лад, но считают своими Омск, Саратов, Астрахань, Орынбор (Оренбург), который построил Абулхаир. Сам жил в ауле, но города строил.



Хотелки Серикжана Мамбеталина в вышиванке



Хотелки Серикжана Мамбеталина в вышиванке



Причем, когда об этом говорит официальный чиновник Аскар Умаров, в Москве не вызывают на разборки посла Казахстана. Будучи главой государственного агентства "КазахИнформ", Умаров публикует карту, на которой "возвращает" казахам часть Каракалпакии, Узбекистана вместе с Ташкентом и часть Кашгарии.



Скандальная карта "КазахИнформа"



Скандальная карта "КазахИнформа"



Иногда бесконтрольная историческая чесотка доходит до идиотизма вроде рассказов о казахских первопроходцах Урухбае и Парахбае, открывших Уругвай и Парагвай, или "открытий" профессора Кайрата Закирьянова о том, что Тутанхамон родился в районе Джезказагана, Заратустра ловил рыбу в Урале, а Иисус происходил из рода ботпай…



Доказательств выкопанного Каспия еще нет, но украинский дух ощущается. Кстати, не так давно Владимир Белинский из Киева уже доказал, что Чингизхан не монгол, а казах. И вот уже казахстанские генетики нашли прямую наследственную связь Назарбаева и Темучжина. Стоит ли превращаться в объект шуток?



Фото Назарбаев – доказанный потомок Чингизхана?



Назарбаев – доказанный потомок Чингизхана?



Те, кто ковыряет эмоции казахов, используют "украинский опыт", опираясь на голод 1930-х годов и историю Великой Отечественной войны. Здесь, как писал Э. Ренан, "общие страдания соединяют больше, чем общие радости… траур имеет большее значение, чем триумф".



Украинский успех в раскрутке "голодомора" пытаются перенести в Казахстан. Причем пытаются, действуя на Казахстан извне. Иначе не объяснить издание и популяризацию книги американки Сары Камерон "Голодная степь. Голод, насилие и создание Советского Казахстана", где трагедия названа "преднамеренной политикой Москвы", а казахский голод "преступлением против человечности".



Сара Камерон и ее "бестселлер"



Сара Камерон и ее "бестселлер"



Книгу издали на русском и казахском языках при активном содействии фонда Досыма Сатпаева, ну а кого же еще? Методика абсолютно идентична украинской – те же спонсоры и методологические подходы, упор на "очевидцев", даже нашелся собственный термин "Ашаршылык", тождественный "голодомору", хотя вроде уже есть "Улы джут" ("Великая бескормица").



В прошлом году состоялась премьера фильма нацпата Жанболата Мамая "Зулмат. Геноцид в Казахстане", часть которого снималась на Украине с "ключевыми экспертами по голодомору". Фильм был удостоен "Гуманитарной награды" фестиваля RusDocFilmFest в Нью-Йорке.



Весной 2020-го президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать очередную государственную комиссию по реабилитации жертв политических репрессий. Ожидается установка новых памятников "жертвам Ашаршылыка". Украина доказала, что неподготовленному потребителю политической истории думать не надо, за него все уже продумали.



С Великой Отечественной войной, которая остается фактором сплочения и коллективной памяти, политические историки Казахстана пока проводят эксперименты.



Оппозиционный журнал "Адам" против Победы 2015 год



Оппозиционный журнал "Адам" против Победы 2015 год



Оппозиционный журнал "Адам" против Победы, 2015 год



На конференции "Вторая мировая война и депортация народов в Казахстан: новые источники и современные методологические подходы", прошедшей 24 ноября 2020 г. в Институте истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова, выступавшие, например, говорили, что пришло время корректировать память о войне и ее причинах, клонили к дискредитации подвига советского народа и реабилитации предателей.



У Казахстана, к счастью, нет Бандеры, запрещенной в России УПА* и дивизии СС "Галичина", но тем не менее Мустафа Шокай уже реабилитирован и канонизирован. Участие в Туркестанском легионе и переход на сторону врага еще не признан образцовым, но уже объясняется "экспертами". Так, Мирас Нурмуханбетов оправдывает предательство и коллаборационизм тем, что перебежчики реагировали на репрессивную политику Советов. "Ведь никто уже не будет спорить с тем, что фашизм уничтожил казахов (да и казахстанцев) значительно меньше, что большевизм", – пишет этот автор.



Объяснять, что подобные игры с историей приведут, как и на Украине, к расколу общества на тех, кому милы Шокай и джигиты Туркестанского легиона, и тех, для кого герои – Маншук, Алия, 28 панфиловцев, Талгат Бильгетдинов. А расколы, как на Украине, превращаются в разломы. Так в чьих интересах расколоть Казахстан инструментами политической истории?