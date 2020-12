Так называемый инклюзивный капитализм – совместный проект Ротшильдов и папы римского, - В.Катасонов

Так называемый инклюзивный капитализм – совместный проект Ротшильдов и папы римского

Новый глобальный альянс



ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ



Продолжим разговор о так называемом инклюзивном капитализме (Inclusive Capitalism).



Авторство этого занятного термина принадлежит, конечно, не Клаусу Швабу, хотя благодаря своей последней книге он и сделался одним из главных пропагандистов "великой перестройки" капитализма в общественный строй, при котором якобы будет хорошо и богатым, и бедным.



Основная заслуга в популяризации представлений об инклюзивном капитализме принадлежит Линн Форестер де Ротшильд (Lynn Forester de Rothschild). Эта дама – жена Эвелина Роберта де Ротшильда (Evelyn Robert de Rothschild) – одного из наиболее влиятельных на сегодня членов клана Ротшильдов. Линн является главным исполнительным директором EL Rothschild, холдинговой компании, которой она владеет совместно с мужем. Компания имеет крупные инвестиции в СМИ (в том числе в The Economist), а также в недвижимости, бизнесе по трастовому управлению активами, объектах инфраструктуры, сельском хозяйстве, производстве потребительских товаров. География холдинга – США, Великобритания, Европа, Африка, Индия.



С 2018 года популяризация представлений об инклюзивном капитализме приобрела четкие организационные формы. По инициативе Линн де Ротшильд была создана международная некоммерческая организация "Коалиция за инклюзивный капитализм" (Coalition for Inclusive Capitalism, CIC). На сайте CIC можно узнать, кто вошел в эту Коалицию: компании Юнилевер, Джонсон-Джонсон, Нестле, Пепсико, Доу Кемикл, Дюпон и др. А также крупнейшие в мире финансовые холдинги, занимающиеся трастовым управлением активами: State Street Global Advisors, BlackRock, Vanguard, Amundi Asset Management, Schroders, Barings, JPMorgan Chase & Co. и др.



Два года Коалиция готовилась к следующему шагу. И вот этот шаг сделан: 14 декабря 2020 года на встрече в Нью-Йорке Коалиция заключила договоренности с Ватиканом о совместных усилиях по переводу человечества на рельсы инклюзивного капитализма. CIC подписала соглашение о создании Совета по инклюзивному капитализму с Ватиканом (The Council for Inclusive Capitalism with The Vatican, CICV). Появился и сайт CICV, из которого видно, что в партнерстве участвуют 33 организации. Это соглашение между Коалицией за инклюзивный капитализм и Ватиканом некоторые журналисты уже окрестили "глобальным альянсом", "союзом Креста и Мамоны".



Линн Форестер де Ротшильд и папа Франциск обменялись протокольными любезностями. Представительница клана Ротшильдов: "Мы отвечаем на вызов папы Франциска по созданию более инклюзивной экономики, которая более справедливо распределяет преимущества капитализма и позволяет людям полностью реализовать свой потенциал". Папа Франциск: "Экономическая система, которая является справедливой, заслуживающей доверия и способной решать самые серьезные проблемы, с которыми сталкивается человечество и наша планета, срочно необходима. Вы приняли вызов, ища способы превратить капитализм в более инклюзивный инструмент для целостного человеческого благополучия".



Высветились некоторые детали деятельности Коалиции и нового Совета по инклюзивному капитализму. Ключевыми фигурами в Совете являются госпожа Ротшильд и папа римский. Близко к их дуэту находятся президент Фонда Форда Даррен Уокер, президент Фонда Рокфеллера Раджив Шах, а также генеральные директора корпораций Visa, Mastercard, Bank of America, British Petroleum. К числу "особо приближенных" относят и Марка Карни, специального посланника ООН по климату. Он не столько климатолог, сколько банкир. В 2000-2013 гг. возглавлял Банк Канады, в 2013-2020 гг. был управляющим Банка Англии. А в 2019 году на ежегодной конференции ФРС США в американском городе Джексон Хоул с участием глав центральных банков разных стран и руководителями подразделений ФРС Марк Карни предложил заменить доллар как мировую резервную валюту новой цифровой валютой.



Официальным руководящим органом Совета по инклюзивному капитализму с Ватиканом является группа "хранителей", или "стражей", в составе 27 важных персон. Это все вышеназванные, а кроме того: Оливер Бете – председатель правления Allianz SE; Марк Бениофф – председатель, главный исполнительный директор и основатель Salesforce; Эдвард Брин – исполнительный председатель Dupont; Кеннет Фрейзер – председатель совета директоров и главный исполнительный директор Merck & Co., Inc.; Брайан Мойнихан – председатель правления и главный исполнительный директор Bank of America; Дина Маллиган – президент и главный исполнительный директор американской компании по страхованию жизни Guardian; Рональд П. О’Хэнли – президент и главный исполнительный директор State Street Corporation и др.



В число "хранителей" включен также ряд ответственных лиц из организаций, не относящихся к бизнесу: Анхель Гурриа – генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР); Шаран Берроу – генеральный секретарь Международной конфедерации профсоюзов; Фиона Ма – казначей штата Калифорния. Некоторые усматривают в числе "хранителей", равном 27, мистический смысл: у масонов на 27-й ступени находится "начальник храма".



Бизнес-структуры, представленные в группе "хранителей", по оценкам, обладают активами под управлением на сумму более 10,5 трлн долларов США, компаниями с рыночной капитализацией более 2,1 трлн долларов США и 200 млн сотрудников в 163 странах. Некоторые эксперты, сравнивая по финансовым показателям "глобальный альянс" и Бильдербергский клуб, приходят к выводу, что первый является более весомым.



Наиболее влиятельные СМИ с восторгом воспроизводят слова папы римского о проекте инклюзивного капитализма, размещенные на сайте CICV: "Инклюзивный капитализм, который никого не оставляет позади, не отбрасывает никого из наших братьев и сестер, – благородное стремление, достойное наших лучших усилий".



От глобалистов ничто не скроется



Создание мировым капиталом "глобального альянса" – это еще одна дымовая завеса, призванная произвести "великую перестройку", которая утвердит господство сверхбогатых над планетой. Отметим первый бесспорный успех "глобального альянса": в течение нескольких месяцев они сумели надеть маски на миллиарды людей, сделав маску на лице человека знаком выражения покорности. Теперь сами они могут маску со своей деятельности снять и действовать открыто. Тогда и глава Ватикана как "прицеп" к "глобальному альянсу" не понадобится.