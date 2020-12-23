 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ученые предсказали, сколько человек умрет из-за отказа ношения масок
01:16 25.12.2020

Ученые Эдинбургского университета в Шотландии выяснили, что маски для лица снижают риск распространения коронавируса через крупные капли на 99,9 процента.

Исследователи также предсказали число тех, кто умрет из-за COVID-19 в течение нескольких следующих месяцев из-за несоблюдения всеобщего масочного режима. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Royal Society Open Science.

Специалисты выяснили, что на человека, стоящего рядом с кашляющем инфицированным, попадет в десять тысяч раз больше капель, чем в случае, если бы инфицированный носил маску и стоял даже в 50 сантиметрах от него. При этом крупные капли считаются основным фактором передачи SARS-CoV-2. Более мелкие капли диаметром 20-30 микрон способны оставаться в воздухе длительное время.

Исследователи сфокусировали свое внимание на аэрозольные частицы диаметром 170 микрон, что примерно в 2-4 раза больше толщины человеческого волоса. Оказалось, что риск передачи вируса уменьшается на порядок, если кашляющий или чихающий человек носит маску.

По подсчетам, если бы люди не отказывались от всеобщего ношения масок, то это могло бы спасти 55 тысяч жизней в течение следующих четырех месяцев. В мире это число составит 400 тысяч человек на тот же период.

Источник - Lenta.ru
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