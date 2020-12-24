 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 25.12.2020
08:50  Жмурки-салочки... Игра "Тогуз коргоол" включена в школьную программу Киргизии
08:34  Хорошо бы Трамп отравил Байдена прямо сейчас, - А.Минкин
07:53  Трамп хочет отдать Багдад на откуп Ирану, - "НГ"
07:50  Неолибы Байдена готовятся заменить ООН "Лигой демократий", - Д.Минин
05:55  Сделка по брекзиту состоялась. Англия "самоизолировалась", - Д.Моисеев
01:23  Выгоды идут: заключит ли Евросоюз инвестиционную сделку с Китаем
01:21  Патрули России и Китая расшатывают доминирование США в Азии

01:16  Ученые предсказали, сколько человек умрет из-за отказа ношения масок
01:14  Так называемый инклюзивный капитализм – совместный проект Ротшильдов и папы римского, - В.Катасонов
01:13  Вторую волну ковида накроет третья, но будет слабее
01:12  Станет ли Зеленский последним президентом Украины
00:56  Умирающие Штаты. Ку-клукс-клан или Гражданская война без конца, - В.Можегов
00:22  Как политическая история Казахстана превращает расколы в разломы, - А.Уваров
Четверг, 24.12.2020
21:53  США особым "Актом" лишили Лукашенко легитимности. До ЦАзиатских "батек" руки пока не доходят
17:09  Бывший руководитель Узбекской ССР Рафик Нишанов рассказал о "шарафрашидовщине" и погромах турок-месхетинцев
17:07  Трамп сурово предупредил Иран в связи с ракетным ударом по посольству США в Ираке
16:25  В Бишкеке скончался старейший священник епархии Валентин Никонов
16:21  Загадочный космический объект упал в Китае (видео)
16:18  Тяжкая потеря. Мир катится в "толерантные" тартарары, - Евг.Дьяконов
14:02  Главарь КырКНБ обвинил "некоторых (анонимных) кандидатов в президенты" в подготовке госмятежа
14:00  Дерем козла. Национальные виды спорта войдут в Каз-школьную программу
13:34  В Ираке с его богатейшими запасами нефти государство не в состоянии выполнять свои финансовые обязательства, - А.Веселов
13:28  КазКадры. Президентский кадровый резерв: эффективность пока не известна, - Д.Ашимбаев
12:43  Алиев пригласил казахстанские компании восстановить Нагорный Карабах
10:03  В Украине могут появиться региональные армии
09:31  Новый вирус уничтожит человечество, - Георгий Зотов
09:18  Великобритания: чумные острова, или Беда не приходит одна, - Дм.Седов
09:15  Киргизию ждут еще одни шумные выборы, - В.Панфилова
03:12  Супруги кандидатов в президенты Кыргызстана - что о них известно
03:09  Удивительная топонимика Ташкента. Откуда произошли названия некоторых районов столицы
02:58  Реквием по Дональду Трампу, - Пол Робертс
02:48  Ф.Лукьянов: Голод истории. В 2020-м эпоха безальтернативности кончилась
02:40  Предсказание Ротшильдов на 2021 год: Нас ждут риски и удача
02:32  Зачем в России "приватизируют" Первый канал? - "СП"
02:18  "Неокономика". Отсутствие теории способно привести все человечество к серьезной катастрофе, - М.Хазин
02:13  Хочет ли Китай править миром? - Хуан Цзин
02:01  Военный фактор как основа геополитики, - С.Караганов
00:40  ЮжКорея обещает зарыть в "спасение Арала" еще $1 млн
00:32  Вашингтон возьмет под контроль загробную жизнь далай-ламы, - В.Скосырев
00:05  Российские нефть и газ прошли испытание переизбытком
00:01  Чудесное спасение: в Чехии нашли гвоздь с распятия Христа
Среда, 23.12.2020
23:34  США толкают Москву и Пекин к стратегическому союзу, - Петр Акопов
22:14  КазБайга. У призера Олимпийских игр угнали табун лошадей в Жамбылской области
22:11  Саудовский кронпринц ждет от США "лицензии на убийство", - "НГ"
20:20  Порядок и хаос в современном мире, - Яков Синай
19:07  Премьер Молдавии Кику уходит в отставку
18:27  Эсхатологический оптимизм, - Александр Дугин
13:39  Бабушки Баткена. Кто и как воспитывает детей трудовых мигрантов
13:36  В Бишкеке митингуют заемщики. Требуют снизить процент по ипотеке
13:33  Власти Узбекистана продолжают набирать кредиты "на реформы"
13:29  В Узбе, как выяснилось, еще в ноябре задержан экс- помощник Ислама Каримова - бизнесмен Мирзамухамедов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Сделка по брекзиту состоялась. Англия "самоизолировалась", - Д.Моисеев
05:55 25.12.2020

Лондон и Брюссель согласовали последние детали

Данила Моисеев
24.12.2020

Борис Джонсон в определенной степени уже сумел довести начатое до победного конца.
Великобритания и Евросоюз договорились о соглашении по брекзиту после девяти месяцев тяжелых дискуссий и споров. Слухи о достижении компромисса уже к утру четверга не подтвердились, однако к вечеру стороны все-таки сумели довести все до конца и устроить совместную конференцию. Теперь документ ожидает ратификация.

В ночь на четверг британские СМИ писали о том, что о заключении соглашения о будущих взаимоотношениях Великобритании и Евросоюза будет объявлено в ближайшее время. Главный переговорщик ЕС Мишель Барнье и главный переговорщик от Британии Дэвид Фрост почти не спали вместе со своими помощниками, чтобы уладить последние детали, касающиеся прежде всего болезненного вопроса о рыболовстве в водах Туманного Альбиона. Журналисты пристально наблюдали за каждым шагом и вздохом из кабинетов, вплоть до того, когда и какую еду доставляют переговорщикам.

Также на телефонном проводе постоянно держали контакт премьер-министр Британии Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Нервы на пределе. То ли случайно, то ли специально переговорщики ЕС вписали в документ старые цифры по сокращению вылова рыбы в британских водах, чем отсрочили заключение соглашения еще на несколько часов, уверяют британские СМИ.

О сделке обещали объявить утром в четверг, во всяком случае так писали в Guardian и Би-би-си. Однако утро уже плавно перетекало в вечер коротким декабрьским днем. Даже в такой момент всеобщего нетерпеливого ожидания стороны все еще пытались добиться тех или иных выгод, дорабатывая последние детали соглашения, которое по объему вполне может достигнуть 2 тыс. страниц.

Еще до объявления о сделке ее уже начали критиковать противники тори – лейбористы, в частности теневой министр финансов Аннелиза Доддс. "Поскольку ключевые отрасли подвержены существенным барьерам, это не обещанные "точно такие же преимущества",– заявила она, добавив, что неполноценная сделка сильно ударит по экономике страны.

Премьер-министр Шотландии Никола Стерджен уже назвала соглашение Лондона и Брюсселя катастрофой, поскольку в список товаров, допущенных до рынка ЕС, не попадает семенной картофель – важная составляющая экспорта Шотландии. В Эдинбурге уже готовы назвать Джонсона едва ли не предателем, охотящимся за политическими очками в ущерб отдельным отраслям и регионам.

Однако критика может обрушиться и со стороны убежденных брекзитеров, поскольку переговорщикам неизбежно пришлось пойти на многие требования Брюсселя.

Кто больше выиграет от соглашения до обнародования документа и первых исследований, сказать сложно. Однако к Джонсону претензии будут точно, поскольку даже общий рисунок того, чего добилась Британия, вряд ли совпадает с обещаниями. Кроме того, переговорные игры Даунинг-стрит стоили нервов многим гражданам и лишили их стабильности перед 2021 годом. Вместе с тем очевидно, что удалось добиться значительных уступок в сравнении с унизительными условиями, которые были подписаны, когда премьер-министром страны была еще Тереза Мэй.

А вот директор Проекта торговой политики Великобритании в Европейском центре международной политической экономии Дэвид Хениг полагает, что главных целей добился все-таки Брюссель, в целом не отступивший перед капризами Лондона, сумевший сохранить свой единый рынок и избежать установления границы между Ирландией и Северной Ирландией.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1608864900
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Для развития массового спорта сенаторы приняли поправки в законодательство
- А. Мамин провел заседание госкомиссии по контролю за строительством г. Нур-Султан
- Премьер-Министр А. Мамин провел заседание Совета по переходу к "зеленой экономике" при Президенте РК
- В Казахстане создан Институт парламентаризма
- Заседание Центризбиркома по выборам депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых Ассамблеей народа Казахстана
- Постановление ЦИК РК от 24 декабря 2020 года №53/385
- В Совете по правовой политике обсуждены вопросы реализации итоговых решений Конституционного Совета
- Азат Перуашев посетил аккумуляторный завод "Кайнар", где весь коллектив - от акционера до рядового работника - члены Демпартии "Ак жол" с 2012 года
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  