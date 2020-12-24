Сделка по брекзиту состоялась. Англия "самоизолировалась", - Д.Моисеев

05:55 25.12.2020

Лондон и Брюссель согласовали последние детали



Данила Моисеев

24.12.2020



Борис Джонсон в определенной степени уже сумел довести начатое до победного конца.

Великобритания и Евросоюз договорились о соглашении по брекзиту после девяти месяцев тяжелых дискуссий и споров. Слухи о достижении компромисса уже к утру четверга не подтвердились, однако к вечеру стороны все-таки сумели довести все до конца и устроить совместную конференцию. Теперь документ ожидает ратификация.



В ночь на четверг британские СМИ писали о том, что о заключении соглашения о будущих взаимоотношениях Великобритании и Евросоюза будет объявлено в ближайшее время. Главный переговорщик ЕС Мишель Барнье и главный переговорщик от Британии Дэвид Фрост почти не спали вместе со своими помощниками, чтобы уладить последние детали, касающиеся прежде всего болезненного вопроса о рыболовстве в водах Туманного Альбиона. Журналисты пристально наблюдали за каждым шагом и вздохом из кабинетов, вплоть до того, когда и какую еду доставляют переговорщикам.



Также на телефонном проводе постоянно держали контакт премьер-министр Британии Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.



Нервы на пределе. То ли случайно, то ли специально переговорщики ЕС вписали в документ старые цифры по сокращению вылова рыбы в британских водах, чем отсрочили заключение соглашения еще на несколько часов, уверяют британские СМИ.



О сделке обещали объявить утром в четверг, во всяком случае так писали в Guardian и Би-би-си. Однако утро уже плавно перетекало в вечер коротким декабрьским днем. Даже в такой момент всеобщего нетерпеливого ожидания стороны все еще пытались добиться тех или иных выгод, дорабатывая последние детали соглашения, которое по объему вполне может достигнуть 2 тыс. страниц.



Еще до объявления о сделке ее уже начали критиковать противники тори – лейбористы, в частности теневой министр финансов Аннелиза Доддс. "Поскольку ключевые отрасли подвержены существенным барьерам, это не обещанные "точно такие же преимущества",– заявила она, добавив, что неполноценная сделка сильно ударит по экономике страны.



Премьер-министр Шотландии Никола Стерджен уже назвала соглашение Лондона и Брюсселя катастрофой, поскольку в список товаров, допущенных до рынка ЕС, не попадает семенной картофель – важная составляющая экспорта Шотландии. В Эдинбурге уже готовы назвать Джонсона едва ли не предателем, охотящимся за политическими очками в ущерб отдельным отраслям и регионам.



Однако критика может обрушиться и со стороны убежденных брекзитеров, поскольку переговорщикам неизбежно пришлось пойти на многие требования Брюсселя.



Кто больше выиграет от соглашения до обнародования документа и первых исследований, сказать сложно. Однако к Джонсону претензии будут точно, поскольку даже общий рисунок того, чего добилась Британия, вряд ли совпадает с обещаниями. Кроме того, переговорные игры Даунинг-стрит стоили нервов многим гражданам и лишили их стабильности перед 2021 годом. Вместе с тем очевидно, что удалось добиться значительных уступок в сравнении с унизительными условиями, которые были подписаны, когда премьер-министром страны была еще Тереза Мэй.



А вот директор Проекта торговой политики Великобритании в Европейском центре международной политической экономии Дэвид Хениг полагает, что главных целей добился все-таки Брюссель, в целом не отступивший перед капризами Лондона, сумевший сохранить свой единый рынок и избежать установления границы между Ирландией и Северной Ирландией.