Неолибы Байдена готовятся заменить ООН "Лигой демократий", - Д.Минин

07:50 25.12.2020

ДМИТРИЙ МИНИН | 25.12.2020 |



Реализация мечты колонизатора Сесила Родса о всемирной англосаксонской империи в цифровую эпоху



В качестве одного из своих главных ближайших дел избранный президентом США Джозеф Байден объявил проведение в 2021 году "глобального саммита в поддержку демократии против авторитаризма, национализма и либертарианства, за восстановление духа и единого предназначения народов свободного мира".



Байден призвал противодействовать данным явлениям с решительностью и смелостью, "приведшими Америку к победе во Второй мировой войне и помогшими сбросить железный занавес". Упоминание в этой традиционной формуле еще и некоего либертарианства смущать не должно. Под ним подразумеваются требования распространить декларации о борьбе с авторитаризмом и на США. В частности, ввести конкуренцию в современную цифровую среду и раздробить информационных монополистов типа Apple, Google и Microsoft или сети Facebook, WhatsApp и YouTube, каждая из которых насчитывает более миллиарда пользователей. Не только в мире, но и в США находятся активисты, призывающие "ради высших идеалов подлинной демократии" демонополизировать указанную среду. И именно их Байден вместе со своей гвардией неолибов обвиняет в "чудовищной ереси" либертарианства, которое, оказывается, является таким же грехом, как авторитаризм и национализм. Под данный термин подводятся и любые попытки усомниться в американском лидерстве в деле "защиты свобод".



Сама по себе идея создания "глобального альянса" или "лиги" близких по духу "демократических стран", которые могли бы на первых порах дополнить, а затем, возможно, и заменить собою ООН в решении главных проблем человечества, не нова. Обычно ее связывают с известной ученой и демократическим политиком Энн-Мари Слотер (род. 27 сентября 1958 г.), которая последовательно отстаивала ее в своих трудах на протяжении последних десятилетий. В ее представлении подобный союз должен был бы являться своего рода сверхимперией на федералистских началах, члены которой совместными усилиями осуществляли бы управление миром. Эта концепция, в частности, развивалась Слотер в таких книгах, как "Новый мировой порядок" (2004 г.) и "Идея Америки: верность нашим ценностям в опасном мире".



Энн-Мари Слотер – "Роза Люксембург" всемирной демократической революции



Энн-Мари Слотер – "Роза Люксембург" всемирной демократической революции



Попытка осуществить идеи Слотер на практике уже предпринималась во времена Б. Клинтона, когда по его инициативе госсекретарь Мадлен Олбрайт даже провела учредительную конференцию "альянса демократий" (1). Однако тогда дальше первой встречи дело не пошло, поскольку США на тот момент еще не созрели для того, чтобы всерьез делиться полномочиями по управлению миром даже с ближайшими союзниками.



В 2008 году все испортил печальной памяти республиканец Джон Маккейн, перехвативший данную инициативу у демократов и с армейской прямотой в ходе предвыборной гонки заявивший, что необходимо незамедлительно заменить ООН "Лигой демократий". Неудобство от его излишней откровенности испытали не только демократы и союзники США, но и некоторые республиканцы-неоконы, в частности госсекретарь Кондолиза Райс. Она подвергла критике предложения Маккейна, заявив, что "было бы ошибкой исходить из того, что немедленные или тактические интересы демократических государств всегда идентичны".



И вот теперь группа неолибов-интервенционистов, стоящая за спиной Байдена, пришла к выводу, что наступило время для очередного выдвижения этой идеи в обновленном виде. Их "святым писанием" на данную тему стала последняя, значительно осовремененная книга Э.-М. Слотер "Шахматная доска и Интернет: стратегии связи в опасном мире" (2016 г.). Это название без лишней скромности отсылает читателя к известной книге З. Бжезинского и претендует на продвижение его идей значительно дальше.



В своем труде, провозглашенном в США БОЛЬШОЙ СТРАТЕГИЕЙ ДЛЯ ЦИФРОВОГО ВЕКА, Слотер пишет: "Экспертов по внешней политике давно уже приучили смотреть на мир как на шахматную доску", но сейчас необходимо взглянуть на международную систему как на паутину, состоящую не из стран, а из сетей. "Соединенным Штатам требуется большая стратегия продвижения американских интересов и ценностей во Всемирной паутине – так же, как и на шахматной доске".



Основой нового порядка, по мнению Слотер, станет "либеральный интернационализм, приспособленный к нуждам цифрового века". Соединенным Штатам не следует безмятежно наблюдать, как Япония или Европа создают собственные охраняемые сообщества в сфере финансов, промышленности, услуг, связей, образования, медицины или других жизненно важных социально-экономических областях. "Вашингтону, конечно, следует признать стремление союзников к автономии и самозащите, но при этом поощрять объединенные сети и работать над тем, чтобы взаимные связи постепенно превращались в сообщество".



Право этого сообщества на ведущую роль в мире базируется на том, что нынешняя международная система устарела. Пришло время реформ. Организации, появившиеся после Второй мировой войны, такие как ООН, должны быть открыты для "новых действующих лиц". Слотер признает, что пересмотр Устава ООН может открыть ящик Пандоры, но, дескать, если этого не сделать, то "поднимающиеся державы" просто создадут собственный порядок со своими региональными институтами и сетями безопасности. А это, безусловно, не будет отвечать интересам США.



При всей кажущейся новизне "сетевой идеологии" Слотер нетрудно заметить, что ее идеи восходят к мыслям, сформулированным на заре ХХ века колонизатором Сесилом Родсом о создании "всемирной империи англосаксов вместе с союзными им народами". В этих целях Родс учредил специальную стипендию своего имени в Оксфордском университете.



Одним из избранных (от США в год примерно по 30 человек) родсовских стипендиатов Оксфорда, которым по статуту предписано бороться за воплощение его идей, был, например, Б. Клинтон. Сама Слотер обучалась в 80-е гг. в Оксфорде по стипендии Д. Сакса, но входила в ту же родсовскую группу, а позднее читала лекции ее очередным членам. Так, ею уже в 90-е гг. был замечен молодой родсовец, а ныне видный неолиб, будущий помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Именно он сменил Э.-М. Слотер в 2011 г. на посту директора политического планирования в Госдепартаменте. Примечательно, что основным кандидатом на пост госсекретаря при Байдене долгое время рассматривалась еще одна родсовская стипендиатка, помощник президента по национальной безопасности при Б. Обаме Сьюзан Райс.



Однако потом кто-то, видимо, посчитал, что две чернокожие женщины, с учетом вице-президента К. Харрис, на втором и третьем постах в органах исполнительной власти Америки – это перебор, и на должность был выдвинут другой авторитетный неолиб Э. Блинкен. Последний, хотя в Оксфорде не учился, по своим взглядам вполне вписывается в родсовский круг.



И все же под большим вопросом остается то, сумеет ли эта "сплоченная" группа навязать свою повестку дня всему человечеству. Например, авторитетное американское издание Foreign Affairs пишет: "В политике, где идеология переплетена с интересами, проведение саммита может оказаться под угрозой". Поскольку новой американской администрации с самого начала придется ломать голову над составлением списка участников инициативы о создании "лиги демократий"".



Как отмечает Foreign Affairs, должна ли, в частности, администрация Байдена пригласить на саммит Венгрию и Польшу, лидеры которых нарушают демократические нормы одну за другой и которые на протяжении нескольких недель блокировали принятие бюджета ЕС, потому что он включал положение, подтверждающее верховенство закона?



Для такого международного демократического саммита вряд ли подходит и Турция, являющаяся членом НАТО, которую Freedom House прямо относит к числу "несвободных" стран. Однако исключение из числа возможных участников саммита стратегически важных стран наподобие Турции может повлечь за собой последствия для двусторонних отношений с американскими союзниками.



За пределами Европы, где многие страны трудно назвать вполне демократическими, выбор и того сложнее.



При этом прошедшая избирательная кампания в США, сопровождавшаяся серьезными потрясениями, требует от них самих восстановления многих демократических норм. Америку трудно признать образцом демократии для остального мира.



Проросшие в цифровую эпоху спустя почти 120 лет после выдвижения мечты С. Родса об англосаксонской "лиге демократий" имеют все основания остаться с "разбитым носом", как и он сам на памятнике в ЮАР.



(1) Олбрайт Мадлен "Госпожа госсекретарь. Мемуары Мадлен Олбрайт", М.: Альпина Бизнес Букс, 2004, стр.575.