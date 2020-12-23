Трамп хочет отдать Багдад на откуп Ирану, - "НГ"

07:53 25.12.2020

США ищут способы защитить свои дипломатические объекты в Ираке

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Последняя атака на здание американской дипмиссии заставила усилить меры безопасности в Багдаде.

Власти США ищут возможность предотвратить регулярные обстрелы своих объектов на территории Ирака. В администрации Дональда Трампа допускают закрытие посольства в Багдаде, сообщил портал Axios со ссылкой на источники. Несмотря на то что подобная мера регулярно обсуждалась на фоне продолжавшихся весь уходящий год нападений, до последнего времени центральному правительству ближневосточной страны удавалось уговорить Белый дом не предпринимать резких шагов. Сейчас же повод для обсуждений дали произошедшие в минувший уик-энд атаки на посольство. Они стали одними из наиболее масштабных.

Идею с "переездом" американской дипмиссии портал Axios называет потенциальной "прелюдией к ответным мерам против Ирана". У Вашингтона есть вариант перенести свое посольство – в случае окончательного решения – в столицу Иракского Курдистана, город Эрбиль. Сама зеленая зона представляет собой хорошо защищенный и охраняемый район Багдада, однако в последние месяцы шиитским иррегулярным формированиям, которые, как считается, действуют по указанию Ирана, неоднократно удавалось подвергать ракетным и минометным обстрелам американские дипломатические объекты. Последний инцидент произошел в минувшие выходные, когда боевиками была выпущена 21 ракета. Собеседники Wall Street Journal называют атаку самой интенсивной в этом районе столицы за десятилетие.



Президент США Дональд Трамп возложил вину за очередную военную провокацию на иранское руководство. "Наше посольство в Багдаде в воскресенье подверглось ракетному обстрелу, – написал глава американского государства в Twitter. – Три ракеты упали. Угадайте, откуда они были: Иран. Теперь мы слышим звуки новых атак против американцев в Ираке. Мой дружеский совет Ирану – если кто-то из американских граждан погибнет, я привлеку Иран к ответственности. Подумайте". В настоящее время администрация Трампа продолжает вводить пакеты санкционных мер против Тегерана, чтобы заблокировать команде избранного президента Джозефа Байдена путь к диалогу с иранцами, однако пока обходилось без военных сценариев. Недавнее устранение иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде эксперты связывали больше с Израилем, чем с США.



"Я не знаю, в какой степени в этой ситуации замешан Иран, – сказал глава Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи журналистам Wall Street Journal, комментируя последние нападения на дипломатический квартал в Багдаде. – Мы не стремимся к войне". Военачальник отметил, что не видит стремления к войне и у иранского руководства.



Впрочем, это совсем не значит, что стороны конфликта не способны на ограниченные акты устрашения. Тем более что в январе наступает годовщина убийства командующего силами "Кудс" в составе иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, который был устранен в районе Багдада. От Тегерана и лояльных ему сил в Ираке ожидают символической акции возмездия.



Ответные меры Белый дом обдумывает в тот момент, когда в его отношениях с центральным правительством в Багдаде возникло очередное препятствие. Недавно Трамп объявил о помиловании четырех сотрудников частной военной компании (ЧВК) Blackwater, отбывающих тюремное наказание за убийство гражданских лиц в Ираке в 2007 году. Тогда американские "солдаты удачи" сопровождали колонну посольства США в Багдаде и, заподозрив угрозу террористического акта на площади Нисур, открыли огонь по гражданским лицам, не имевшим при себе никакого оружия. Сотрудники и командование печально известной ЧВК утверждали, что действия вписывались в рамки инструкции, однако в апреле 2015 года четыре наемника получили внушительные тюремные сроки, а в 2019 году один из осужденных – Николас Слэттен – был приговорен к пожизненному лишению свободы.



После решения Трампа МИД Ирака выступил с заявлением, что будет добиваться пересмотра дела. В заявлении дипломатического ведомства отмечается, что решение главы Белого дома "не учитывает серьезность совершенного преступления и не соответствует заявленной администрацией США приверженности ценностям в сфере прав человека, справедливости и верховенства закона". Кроме того, как указали в МИД республики, помилование "игнорирует достоинство жертв, чувства и права их родственников". Иракское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что намерено обсуждать эту ситуацию с администрацией президента США по дипломатическим каналам, чтобы та заново обдумала свое решение. Впрочем, учитывая близость создателя Blackwater Эрика Принса к Трампу, вряд ли инициативе помиловать наемников будет дан задний ход.