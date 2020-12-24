Хорошо бы Трамп отравил Байдена прямо сейчас, - А.Минкин

08:34 25.12.2020

Записки сумасшедшего



У меня есть права. По Конституции у меня есть даже право мечтать. Например, я мечтаю, чтобы Трамп прямо сейчас отравил Байдена. Я бы не чувствовал себя таким одиноким, и Россия не чувствовала себя такой одинокой - все бы видели, что мы не одни.



А еще нам целыми днями показывали бы, как президент (Трамп) дает показания под присягой, как его допрашивают в каком-нибудь Конгрессе или Сенате.



Помните, как потел президент США Клинтон на допросе в Конгрессе? А ведь пятна остались даже не на трусах, а всего лишь на кофточке Моники. А сама она вообще не захворала, облизнулась и пошла, как простая Леся; не то чтоб в кому впасть, пока секретные агенты отстирывают ее белье.



Все-таки вовремя у нас приняли закон, по которому даже бывшего президента нельзя "арестовать, задержать, обыскать либо привлечь к административной или уголовной ответственности. Неприкосновенность распространяется на членов семьи бывшего президента, его жилые помещения, автомобили, багаж и документы, средства связи и переписку". К сожалению, сами формулировки этого закона допускают вредную мысль, будто президент может совершить преступление.



★★★



Я 7 лет жил при Сталине, 11 вроде бы при Хрущеве, 18 при Брежневе, немножко при Андропове, потом при Черненко, а потом 6 лет при Горбачеве и примерно 7 лет при Ельцине. А теперь уже долго-долго - при Путине. Хотелось бы еще при ком-нибудь пожить. Просто ради интереса. Такие желания и мечты, конечно, похожи на манию величия. Ничего удивительного, вы же читаете записки сумасшедшего.



…Самая отвратительная фраза (независимо от того, кто ее произносит: чиновник, депутат или поэт): "Хотели бы убить - убили бы".



Эта фраза в устах начальников означает, что никакие законы, никакая Конституция (не говоря уж о морали) человека не защищают; и если начальники захотят убить - убьют как делать нечего.



А в устах фраеров и дилетантов фраза "Хотели бы убить - убили бы" означает веру в абсолютное могущество властей: мол, что захотят, то и сделают.



Но жизнь устроена иначе, и Вселенная устроена иначе. Эти, которые хотят убить, они все же люди, а не боги. У людей не все и не всегда получается, в том числе убийство.



История Навального - не провал, а игра вдолгую



23989

РЕКЛАМА



4 МАТЕРИАЛА ПО ТЕМЕ

140 лет назад Халтурин хотел в клочья разнести императора Александра II, притащил во дворец 30 кг взрывчатки. Погибло 11 человек, 56 было ранено, а Александру II хоть бы что, ни царапины. Халтурин хотел, но не сумел.



Скажут: он не был агентом действующей власти. Но агенты действующей власти тоже под Богом ходят. На Фиделя Кастро было совершено более 600 покушений, в основном по желанию властей США. 8 покушений на Кастро официально признаны Комиссией Конгресса как совершенные руками ЦРУ по указанию Белого дома. Видите: такие могущественные, так много раз хотели, а не вышло.



И у нас на глазах бывало. Когда чеченский полевой командир Радуев захватил Кизляр и взял множество заложников, был отдан приказ уничтожить его и его группировку. Президент Ельцин, выступая по телевизору, рассказал про "тройное кольцо оцепления и 38 снайперов". Президент даже показывал, как будут стрелять эти снайперы, пиф-паф. Кроме стрелкового оружия по Радуеву била тяжелая техника, "Град", "Ураган", бомбили с воздуха, а он ушел. Его очень хотели убить, но не вышло. (Потом поймали, судили, дали большой срок, но прожил в зоне он, естественно, недолго. В зоне все наконец получилось.)



Меня самого убивали не один раз. Первый случай - в самом начале 1980-х (еще при Брежневе) в Средней Азии, где я расследовал хлопковые дела. Там меня отравили, чудом выжил. Потом еще… А последний, известный мне случай - в 1996-м, когда убийцы ночью вломились в квартиру.



Все было зафиксировано, найдены улики, возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство", дело взял на контроль Генеральный прокурор, но никто никого не искал.



Госдума на пленарном заседании проголосовала дать мне государственную охрану, я отказался - и за это опять-таки считался сумасшедшим. И тогда тоже слышал от многих эту фразу: "Хотели бы убить - убили бы". Я смотрел на них как на дураков, а они на меня - как на сумасшедшего.



…А уж если кого угощать Старичком - то Чубайса. Сами посудите, кто больше навредил родной стране.



Александр МИНКИН

24/12/2020