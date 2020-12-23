Жмурки-салочки... Игра "Тогуз коргоол" включена в школьную программу Киргизии

08:50 25.12.2020

25 декабря 2020, Бишкек - 24.kg, Бегимай ЖАНЫБЕКОВА

Тогуз коргоол включена в программу Министерства образования с 2008 года



Тогуз коргоол включена в программу Министерства образования с 2008 года. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель директора Государственного агентства по делам молодежи Канатбек Арпачиев.



По его словам, в школах на изучение игры выделили шесть часов, в высших учебных заведениях существует общий курс по национальным видам спорта.



"В регионах в тогуз коргоол играют на уроках физкультуры преимущественно в зимний период. В городских школах для желающих открыты кружки", - сказал Канатбек Арпачиев.