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|Жмурки-салочки... Игра "Тогуз коргоол" включена в школьную программу Киргизии
08:50 25.12.2020
25 декабря 2020, Бишкек - 24.kg, Бегимай ЖАНЫБЕКОВА
Тогуз коргоол включена в программу Министерства образования с 2008 года
Тогуз коргоол включена в программу Министерства образования с 2008 года. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель директора Государственного агентства по делам молодежи Канатбек Арпачиев.
По его словам, в школах на изучение игры выделили шесть часов, в высших учебных заведениях существует общий курс по национальным видам спорта.
"В регионах в тогуз коргоол играют на уроках физкультуры преимущественно в зимний период. В городских школах для желающих открыты кружки", - сказал Канатбек Арпачиев.