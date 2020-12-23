В Австралии арестован таджикский ученый Одиназода по обвинению в пропаганде терроризма

14:58 25.12.2020

Декабрь 23, 2020



52-летний таджикский ученый Абдусалом Одиназода, преподаватель Университета Западной Австралии в городе Перт, 22 декабря был арестован у себя дома по обвинению в пропаганде терроризма. Об этом сообщают СМИ Австралии.



В среду суд решил оставить ученого под арестом до 15 января 2021 года. Сообщается, что Абдусалом Одиназода обвиняется в распространении материалов экстремистского характера в интернете.



Реакция самого ученого и его адвоката на обвинение пока не доступна.



Согласно официальному сообщению, в феврале полиция Австралии начала расследование в отношении Абдусалома Одиназода после того, как он вложил в интернете "видео с призывом к насилию". Скотт Ли, помощник офицера полиции Австралии, заявил местным СМИ, что на сбор доказательств для ареста Одиназода потребовались сотни часов кропотливой работы.



В начале 2018 года власти Таджикистана сообщили, что в отношении Абдусалома Одиназода возбуждено уголовное дело по двум статьям УК – публичных призывах к насильственному изменению конституционной власти и призывах к экстремистской деятельности через Интернет.



Абдусалом Одиназода с 2003 года проживает в Австралии, имеет гражданство этой страны. В 2015 году он объявил, что он устал быть чужестранцем и возвращается на родину. Какое-то время он преподавал химию в Таджикском медицинском университете, а в мае 2016 года он написал на своей странице в Фейсбуке, что его депортировали из Таджикистана в связи с проблемами с документами.



Многие его посты в социальных сетях касались персидского языка, идентичности таджиков, зороастризма. Но после того, как покинул Таджикистан, взгляды ученого резко изменились: он инициировал дискуссии в соцсетях на религиозные темы, открыто поддерживал боевиков ИГИЛ и публиковал на своей странице видео экстремистов.



В феврале 2018 года Абдусалом Одиназода в беседе с Радио Озоди заявил, что Университет Западной Австралии неоднократно получал письма из Таджикистана о том, что он якобы является террористом. Ученый опроверг все обвинения и заявил, что всегда знал - однажды таджикские власти в его отношении возбудят уголовное дело.



"Много писем отправлено в Австралию о том, что я террорист. Якобы салафит. А в этой стране быть салафитом не запрещено. Конечно, и здесь опасаются террористов. Знаю, что мой путь опасен и тернист. Возможно, это доставит проблемы и властям Австралии, но я точно не сверну со своего пути", - сказал тогда наш собеседник.



По словам ученого, последние годы он осознал реальность бытия и обратился к исламу. "Моей целью, продолжил он, была пропаганда настоящего ислама и объединение мусульман. Этого таджикские власти не хотят понять и принять. Они думают, что я поддерживаю экстремистов, и что мои действия противоречат международному праву и шариату".



Абдусалом Одиназода - доктор химико-биологических наук. Он уроженец кишлака Сух Исфаринского района Согдийской области. По его словам, с 16 лет жил и работал в других странах и никогда не имел гражданства Таджикистана.



Ученый имеет двоих детей – сына и дочь, которые, по его признанию, не разделяют его взглядов и ведут совершенно другую жизнь.