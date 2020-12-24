В Узбе начался суд по делу о прорыве Сардобинской плотины

15:03 25.12.2020

Начался суд по делу о прорыве Сардобинской плотины

В Верховном суде начато рассмотрение уголовного дела о прорыве плотины Сардобинского водохранилища. Обвинения предъявлены 17 лицам. Процесс проходит в закрытом режиме, поскольку дело связано с государственными секретами.



21 декабря судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Узбекистана начала рассмотрение уголовного дела о прорыве плотины Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области, произошедшего 1 мая.



Как сообщила пресс-служба Верховного суда, по делу проходят М. Холматов (работал начальником Дирекция строительства гидротехнических сооружений компании "Узбекистон темир йуллари") и еще 16 человек.



Судебный процесс проходит в закрытом режиме, поскольку "уголовное дело непосредственно связано с государственными секретами", говорится в сообщении.



Подсудимые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями 167 (Хищение путем присвоения или растраты), 203 (Нарушение условий пользования водами или водоемами), 205 (Злоупотребление властью или должностными полномочиями), 207 (Должностная халатность), 209 (Должностной подлог) и 258 (Нарушение правил безопасности горных, строительных или взрывоопасных работ).



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В сообщении говорится, что по итогам рассмотрения дела будет сделано отдельное заявление.