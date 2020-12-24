Мирзиеев лично пообщается с 3300 басмачатами "Форума молодежи"

15:06 25.12.2020

Президент встретится с молодежью

Президент Шавкат Мирзиеев в пятницу выступит перед более чем 3300 молодых людей в рамках Форума молодежи Узбекистана.



Шавкат Мирзиеев в пятницу примет участие в Форуме молодежи Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба президента.



Мероприятие станет завершением форума, стартовавшего в столице 18 декабря и охватившего все регионы.



"Инициатива проведения первого в истории страны крупного молодежного события был а выдвинута главой государства 20 ноября", - говорится в сообщении.



На мероприятиях форума юноши и девушки смогли пообщаться с министрами, хокимами и с другими представителями органов власти и управления, а также принять участие в дискуссиях с экспертами и лидерами мнений.



"Президент выступит с речью и пообщается с молодежью. Ожидается, что на мероприятии будут присутствовать более 3300 юношей и девушек, еще 26 тысяч молодых людей подключатся из студий на местах", - отметила пресс-служба президента.