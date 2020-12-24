Рахмон отменил свою годовую итоговую речь в Парламенте: болен, надоело, бесполезно..?

15:12 25.12.2020

Теперь официально: Рахмон перенес выступление в парламенте на следующий годПресс-служба Президента Республики Таджикистан



Как уже сообщалось ранее, президент Таджикистана не будет проводить итоговое выступление перед парламентом в декабре 2020-го



Послание президента Таджикистана переносится с декабря 2020-го, сообщает пресс-служба главы государства.



Эмомали Рахмон не будет подводить итоги года в 2020-м

Уточняется, что Эмомали Рахмон произнесет речь перед парламентом в январе 2021 года.

Конкретная причина переноса мероприятия не называется. По неподтвержденной информации, итоговое собрание правительства переносится из-за январской встречи, на которой будут подведены итоги экономического и социального развития Таджикистана.



Отметим, в выступлении перед парламентом Таджикистана президент обычно подводит итоги года и определяет направление внешней и внутренней политики страны на следующий год.



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Обычно в совместном заседании парламента принимают участие председатели областей, городов и районов, представители иностранных посольств, руководители культурных, общественных организаций, научных центров страны.