 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Рахмон отменил свою годовую итоговую речь в Парламенте: болен, надоело, бесполезно..?
15:12 25.12.2020

Теперь официально: Рахмон перенес выступление в парламенте на следующий годПресс-служба Президента Республики Таджикистан

Как уже сообщалось ранее, президент Таджикистана не будет проводить итоговое выступление перед парламентом в декабре 2020-го

Послание президента Таджикистана переносится с декабря 2020-го, сообщает пресс-служба главы государства.

Эмомали Рахмон не будет подводить итоги года в 2020-м
Уточняется, что Эмомали Рахмон произнесет речь перед парламентом в январе 2021 года.
Конкретная причина переноса мероприятия не называется. По неподтвержденной информации, итоговое собрание правительства переносится из-за январской встречи, на которой будут подведены итоги экономического и социального развития Таджикистана.

Отметим, в выступлении перед парламентом Таджикистана президент обычно подводит итоги года и определяет направление внешней и внутренней политики страны на следующий год.

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Обычно в совместном заседании парламента принимают участие председатели областей, городов и районов, представители иностранных посольств, руководители культурных, общественных организаций, научных центров страны.

Источник - tj.sputniknews.ru
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