Как мигрантам из Таджикистана попасть в Россию: советы посольства

15:15 25.12.2020

Как мигрантам из Таджикистана попасть в Россию: ответ посольства



/ Максим Блинов



В посольстве России в Таджикистане рассказали, как иностранные граждане могут попасть в РФ на заработки



ДУШАНБЕ, 25 дек - Sputnik. Мигранты из Таджикистана могут попасть на территорию России только двумя способами, заявил заведующий консульским отделом посольства РФ в республике Валерий Катункин во время встречи с представителями СМИ.



Он напомнил, что в связи с пандемией коронавируса въезд иностранных граждан в Россию регулируется постановлением Правительства РФ от 16 марта 2020 года. В документе перечислены категории граждан, которых пустят в страну.



"Если въехать хочет гражданин Таджикистана, не имеющий российского гражданства, то у него есть два пути. Первый - за него может ходатайствовать организация, которая приглашает.[...> Второй путь - он ждет, когда откроется граница РФ", - сказал консул.

Катункин добавил, что российские регионы действительно нуждаются в трудовых мигрантах.



© SPUTNIK / АЛЕКСАНДР КРЯЖЕВ

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"Это не секрет, но других возможностей въезда на территорию РФ пока нет", - подчеркнул он.



Посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов подтвердил, что Россия действительно нуждается в мигрантах, а у Таджикистана как раз есть избыток рабочей силы.



Дипломат напомнил о визите президента Таджикистана Эмомали Рахмона в апреле 2019 года, в ходе которого было подписано соглашение об организованном наборе мигрантов. По мнению Лякина-Фролова, вопрос о реализации договора назрел и процесс пора ставить в правовое поле.



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"Пандемия, мне кажется, ускорила рассмотрение вопроса, потому что изменилась внутренняя ситуация. Начали проявлять инициативу сами работодатели, представители руководства всевозможных предприятий и регионов", - отметил он.



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Посол уточнил, что в России наблюдается нехватка рабочих рук в строительстве, ЖКХ, сельском хозяйстве.