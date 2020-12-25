Эффективные умрут первыми, - Герман Садулаев

15:17 25.12.2020

Эффективные умрут первыми

Герман Садулаев о капитализме, резервах и о том, почему коммунисты строили школы и больницы, а сейчас их закрывают

Герман Садулаев

25.12.2020



Мысли об этом беспокоили меня задолго до нынешней пандемии. Бывало, сидя за рулем в пробке, в потоке машин на выезде из Санкт-Петербурга вечером летней пятницы, я размышлял о том, что большие города обречены. Мы вымрем от какого-то пустяка. Погибнем от насморка. Если, например, случится какая-то не очень большая авария, и надо будет эвакуировать, пусть не весь город, а хотя бы один район, то ничего не получится. Не авария станет катастрофой, эвакуация станет катастрофой. Все погибнут, отравятся, задохнутся, перестреляют друг друга в пробке. Если даже обычный выезд на дачу запирает выходы из города, как будто завтра осада или война, то что будет, если действительно нечто страшное произойдет?



Проблема в том, что транспортная инфраструктура города постоянно работает на пределе возможностей. У нее нет никакого резервного хода для чрезвычайной ситуации. Поэтому если, не дай бог, что-то случится, то мы все погибнем, мы все обречены.



И такое положение не только с дорогами, не только с транспортом, а и со всеми структурами жизнеобеспечения, и, в первую очередь, с медициной. Особенно после того, как ее "оптимизировали".



Представьте себе маленький городок. В городке пожарная часть, в пожарной части работают два пожарных расчета. Но вот мэрия решила сократить расходы на тушение пожаров. Нанятые за большие деньги специалисты посчитали, что за год в городке случается 365 пожаров. То есть, в среднем, по одному пожару в день (а в високосный год даже меньше!). Но с одним пожаром в день вполне способен справиться один пожарный расчет! Значит, второй расчет лишний. Пожарную часть оптимизировали. Второй пожарный расчет сократили. Пожарных уволили, пожарную машину продали местному агрохолдингу, который перепрофилировал ее в поливалку и стал поливать свои огурцы. Сэкономили кучу денег, половину из которых забрали в качестве гонорара специалисты-оптимизаторы, а остальную половину мэр и его вице-мэры выписали себе в качестве заслуженной премии за оптимизаторство, на каковую премию все вместе полетели в Италию. Когда вернулись городка уже не было. Сгорел. Так получилось, что вопреки средне-дневному показателю однажды в городе случилось сразу три пожара. Пока единственный оставшийся пожарный расчет боролся с первым, два других выжгли весь город, и мэрию, и даже агрохолдинг - не помогла поливалка. Потому что на самом деле надо было создавать третий пожарный расчет, резервный, а не ликвидировать второй.



Ха-ха, какая смешная и невероятная история! Почему же мы не смеемся над оптимизацией нашей медицины? Ведь она проводилась ровно по такому же сценарию. Посчитали, сколько больных в среднем за день приходит на прием к врачу определенной специальности на данной территории. Выделили на каждого больного, например, 14 минут рабочего времени врача. Посчитали, сколько врачей нужно с учетом их полной загрузки весь рабочий день. И столько врачей оставили. А остальных врачей сократили. Лишние!



А потом внезапно наступила эпидемия (каковые внезапно случаются каждые несколько лет, так что эту внезапность вполне можно было предвидеть и спланировать соответствующие шаги), количество обращений больных вдруг резко выросло, да еще и госпитализировать надо, а врачей нет и коек нет. Стали героически ставить койки в экспоцентрах и на стадионах, и героически строить новые временные ангары-больницы. Только врачей героически быстро родить не получается. Чтобы сделать из обычного человека врача нужно его учить лет, например, восемь. А если вы два года назад врача уволили, сократили, и он ушел из профессии или в платную медицину, то на команду "назад, в поликлинику!" он может внезапно никак не отреагировать. Все же человек, не собака.



Интересно, теперь эти идиоты поняли, что больницы с врачами и койками, оставшиеся после советской медицины, которые эти идиоты "оптимизировали", то есть, уничтожили, сократили, были не лишние, а резервные? Они вообще понимают, что такое иметь резервы?



В Советском Союзе, это уже не секрет, все имело "двойное назначение". Даже школы, которые коммунисты строили где ни попадя. И не только строили, но и обеспечивали учителями, истопниками, уборщицами и поварихами с едой (еда, кстати, была платная, хоть и недорогая). Школа - она только в нормальное время школа. А случись бедствие или война, школа - идеальное, уже практически полностью приспособленное место для размещения госпиталя, центра временного проживания, воинской части и так далее. Тем более, если это школа-интернат, спортивная, например. В СССР таких интернатов было полно (не в последнюю очередь потому, что они рассматривались как объекты ГО - гражданской обороны), а сейчас много ли? Зато теперь школы приспособили под избирательные участки, где запуганные педагоги рисуют голоса "Единой России".



У нас в Санкт-Петербурге еще до карантина начали "продувать", проверять систему громкоговорителей, оповещения о чрезвычайной ситуации. Ну, проверили, а дальше что? О чем вы будете оповещать? Авария случилась? Война? Понятно. А что делать? Бомбоубежищ нет, эвакуация невозможна, никакой помощи вы оказать не сможете. Молиться и готовиться принять неизбежное? Это мы и без громкоговорителей можем.



Так и использовали в карантин - ездили машины с "матюгальниками" и орали: оставайтесь дома, никуда не выходите, иначе административная ответственность!



Помогли, так сказать, советом и хорошим настроением.



Еще меня всегда пугала вот эта реклама, когда говорят: вы используете возможности вашего мозга всего на 5%, а с помощью наших семинаров, методик и волшебных пилюль вы сможете использовать свой мозг на 100%! Конечно, оказалось, что это неправда, что наш мозг всегда занят более или менее на свои 100%, все нейроны чего-то там делают, но не в этом суть, а суть в том, что мне всегда казалась сатанинской возможность использовать свой мозг или что-то другое в своем теле постоянно на полную мощность. Мне кажется, такой человек проживет очень яркую, но недолгую жизнь. Примерно семь минут. И умрет от полного истощения. Если на четвертой минуте не случится чрезвычайная ситуация, которая потребует от него мобилизации дополнительных ресурсов, а ресурсов-то нету, и умрет он тогда сразу на четвертой минуте.



Потому что нормальный живой организм в нормальном состоянии не должен использовать все 100% своих возможностей, ведь ему нужно обязательно оставить резервы для отдыха, для замены, для восстановления и для резкой короткой мобилизации в случае непредвиденных обстоятельств. Если человек живет на 30% своих мощностей, то это хорошо и очень хорошо.



Но это противоречит идее эффективности. А капитализм - это максимальная эффективность здесь и сейчас. Чтобы зарабатывать максимум прибыли, надо использовать все свои возможности. И общество тоже должно быть эффективным. Какой смысл кормить врача или пожарника, который вот прямо сейчас никого не лечит и ничего не тушит?



Вот еще пример. Говорят, один известный российский алмазный холдинг уволил своих геологов. Потому что они разведали месторождений на 10 лет работы. Значит, в ближайшие 10 лет геологи не нужны. Логично же. А через десять лет можно будет опять позвать на работу.



Это очень по-капиталистически. 10 лет геологи должны заботиться о себе сами. Могут поехать в Южную Африку. Или дома, в свободное от работы продавцом мяса на рынке время читать статьи из геологических журналов, чтобы квалификацию не потерять.



Вот только окажется, что через десять лет никого уже и не будет. Кого-то в Африке убили, кто-то так статей начитался, что уехал в Израиль преподавать и возвращаться не хочет, а кто-то и умер уже от КОВИДа и старости лет. Тогда пригласят иностранную компанию, чтобы делала геологоразведку. А нам скажут: что поделаешь, у нас в стране нет ни специалистов, ни технологий!



Куда ж они подевались? И почему в другой стране они есть? Не потому ли, что там втихую нарушают правила "настоящего капитализма" и нерыночными механизмами поддерживают собственную науку? Ведь "рынок все порешает" - это концепция для лохов из стран Третьего Мира. Хозяева, когда им надо, решают вопросы вполне себе "командно-административными методами". Не стесняются.



Еще, говорят, есть Китай. Где строят резервные города на сотни тысяч будущих жителей. Проводят в горы и пустыни электричество и дороги. И какие-то планы у них даже на космос есть. И, что удивительно, хоть КОВИД-пандемия вроде бы с Китая началась, но "на родине" расправились с ней сурово и быстро. Но, может быть это просто коммунистическая пропаганда. Если так, то очень хорошая пропаганда. Грамотная.



Потому что выживание человечества сейчас зависит от смены парадигмы. Мы больше не должны быть эффективными. Эффективные умрут первыми. Мы должны быть ресурсными. Мы должны содержать резервы. Города и территории должны проектироваться с резервом для развития и для чрезвычайных ситуаций. Резервные мощности должны быть в медицине, в транспорте, в энергетике, везде. Иначе жадность, недальновидность и капитализм погубят цивилизацию на планете.