Кажется, что доллару конец, но это не так

15:53 25.12.2020

Причины для обвала доллара сильно преувеличены



Четыре мифа о статусе доллара

Гибель доллара не предрекает разве что ленивый. Индекс американской валюты с марта снизился примерно на 10%. Большинство банков и аналитиков считают, что эта тенденция сохранится, а некоторые предсказывают, что доллар может упасть в 2021 году на 20% или даже больше.



Но на самом деле риски сильно преувеличены, иначе обвал бы уже случился. Когда все инвестированные деньги сконцентрированы на одной стороне рынка, цены с высокой долей вероятности пойдут в другом направлении.



Миф 1: Интерес к доллару пропадает вместе с неопределенностью

Существуют четыре аргумента в пользу падения доллара. Во-первых, будучи валютой-убежищем, доллар растет на фоне роста неопределенности, как это было в марте. Теперь, благодаря появлению вакцин неопределенность, связанная с Covid, снизилась, соответственно, доллар как убежище уже не очень-то интересен.



Однако рынок уже учел этот фактор. Возможно, осталась некоторая неопределенность в отношении производства, распространения и потребления вакцин, но, безусловно, этого недостаточно, чтобы оправдать дальнейшее падение доллара на 20%.



Миф 2: Федрезерв добьет доллар печатным станком

Во-вторых, Федеральная резервная система США, которая агрессивнее, чем другие центральные банки, расширяла свой баланс, продолжает смягчать политику. Однако другие центральные банки с этим еще не закончили. В частности, ЕЦБ, похоже, не стремится укреплять евро и дает понять, что будет ограничивать рост курса.



Миф 3: Дефициты доведут до конца начатое Федрезервом

В-третьих, в Америке давно существуют два дефицита: бюджета и текущего счета. Они финансируются за счет импорта капитала из-за рубежа. Для привлечения иностранного финансирования нужно повысить привлекательность американских активов за счет удешевления доллара.



Это та же самая гипотеза "двойного дефицита", которая широко использовалась до финансового кризиса теми, кто предсказывал крах доллара. Доллар тогда не рухнул, и есть все основания сомневаться, что он обвалится и сейчас.



Скорее всего, американское правительство продолжит накапливать дефицит бюджета. Если государственный сектор будет меньше экономить, то текущий счет, который представляет собой разницу между инвестициями и сбережениями, при прочих равных условиях перейдет в глубокий дефицит.



Немного теории о сбережениях и инвестициях

Проблема как раз в том, что условия не равны. Возможно, государственные сбережения в США, сократились, но частные накопления выросли. Отчасти это увеличение связано с временным эффектом изоляции: трудно ездить в отпуск и обедать в ресторане, находясь на карантине. Но, с другой стороны, американским домохозяйствам напоминают о том, что нужно делать сбережения. Если человек не в состоянии оплатить аренду, не работая всего лишь четыре недели, - это тревожный сигнал.



Как показывает история, в результате Депрессии уровень сбережений в США вырос и остался на высоком уровне. Люди, которые испытали на себе все тяготы этого периода, всю оставшуюся жизнь оставались более консервативными в финансовом и экономическом плане. Covid-19 вполне может привести к аналогичным последствиям.



Скажется пандемия и на инвестициях. Крупные инвестиционные проекты уйдут на дальнюю полку до тех пор, пока компании не получат более четкого представления о посткоронавирусной конъюнктуре рынка. Станут ли они инвестировать в офисные помещения в центре города, бизнес-отели или крупные авиалайнеры, прежде чем узнают, насколько затянется удаленная работа? Даже если темпы накопления в США останутся низкими, инвестиции также могут оставаться на низком уровне в течение нескольких лет.



Очевидно, валютные рынки не учли эти моменты, но другие участники рынка явно обратили на это внимание. В случае постоянного сокращения внутренних сбережений и скорейшего восстановления инвестиций, произошло бы резкое повышение процентных ставок и темпов инфляции на фоне торговли казначейскими облигациями. Однако изменения в этом направлении были весьма скромными.



Миф 4: Американская гегемония закончилась

И наконец, в-четвертых, многие считают, что конец геополитического господства США неизбежно приведет к падению доллара. Глобальная гегемония Америки со времен Второй мировой войны способствовала сохранению статуса доллара как ведущей мировой валюты. Это доминирующее положение теперь ослаблено из-за неустойчивой и односторонней политикой Дональда Трампа. Другие страны рассматривают США как страну с искаженной демократией и ненадежного партнера по альянсу. Между тем Китай и юань готовы предложить альтернативу.



Тем не менее новый президент Джо Байден может отчасти исправить ситуацию, заявив о приверженности многосторонних отношениям и партнерам по альянсу. Более того, Китаю и юаню предстоит пройти долгий путь, чтобы заручиться доверием иностранных инвесторов. Безусловно, захват банковских счетов противников политического режима, как это недавно сделало правительство Гонконга, не будет способствовать более быстрому распространению юаня.



Прогнозирование валютных курсов - дело неблагодарное, но глупо рассчитывать на дальнейшее падение доллара исходя из этих аргументов.



Подготовлено Profinance.ru по материалам издания The Financial Times