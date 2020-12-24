 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Западные "империи" в упадке... Подобно упадочной и размякшей Римской империи, - Эрик Земмур
15:56 25.12.2020

Запад, некогда земля завоевателей и воинов, превратился в нечто пугливое и забывшее о своем великом прошлом. Подобно упадочной и размякшей Римской империи. Французский публицист Эрик Земмур проводит параллель между упадком американской империи и Европы.

Земмур: американская империя в упадке? Но с нашей происходит то же самое! (Le Figaro, Франция)

Эрик Земмур (Eric Zemmour)

Американская пресса определенно держит марку. "Тайм" возвел Ассу Траоре в статус символа свободы и борьбы с расистской и исламофобской Францией, а также подвел катастрофические итоги 2020 года: "Худший год в истории". Такое преувеличение просто ошарашивает. Худший год, да неужели? Хуже 1916 года с битвой при Вердене? 1918 года с испанкой? 1942 года со Сталинградом? 1871 года, когда жителям осажденного прусской армией Парижа пришлось есть крыс? 1709 года с массовой гибелью людей от голода во Франции Людовика XIV? И это мы берем в расчет лишь Францию и Европу.

Нам говорили, что уровень образования в США упал так же сильно, как и во Франции, но мы в это не верили. Нам говорили, что вызывающая такое восхищение у французских журналистов американская пресса теперь оказалась в руках молодого поколения, которых заботит лишь экология, феминизм, антирасизм и деколониализм. Мы забыли, что все это поколение не знало войны и вскармливалось в американских вузах рассуждениями о том, что деяния прошлого противоречат правилам благонравности и политкорректности.

Раньше во Франции таких людей назвали бы претенциозными выскочками, но сейчас у нас скажут, что такое определение слишком сильно отдает вокабуляром старого мира, полного патриархальных предрассудков. Но, если подумать, эта американская пресса, над которой мы смеемся так же часто, как она читает нам нотации, многое говорит о нас самих. Мы отгородились от всех и закопали собственную экономику из-за эпидемии со смертностью всего в 0,5%. Мы пришли в ступор из-за страха и принципа предосторожности. Ради защиты "жизни" мы жертвуем всем, в том числе и тем, ради чего и стоит жить. Мы угрожаем политикам, которые не решались принять все меры защиты. Наши политики, которые сошли с ума от страха и гордыни всевластия, запирают на замок целый народ, распоряжаются, как нам вести себя даже в наших столовых.

Великие умы XIX века видели начало нового мира и предупреждали нас. Огюст Конт предрекал, что технологическая революция повлечет за собой подъем женских ценностей: пацифизм, поиск консенсуса, принцип предосторожности и т.д. Изобретатель социологии Эмиль Дюркгейм говорил, что усиленное внимание к экономическим вопросам будет идти рука об руку с аномией индивидуалистических обществ.

Как бы то ни было, сильнее всего эти симптомы проявляются именно на Западе. Азия уже взяла себя в руки и продолжила промышленную гонку. Африка же смеется над эпидемией, поскольку та просто смешна по сравнению с бушевавшей на континенте лихорадкой Эбола. Запад, некогда земля неустрашимых и жестоких завоевателей и воинов, превратился в нечто пугливое и забывшее о своем великом прошлом. Подобно упадочной и размякшей Римской империи.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1608900960
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