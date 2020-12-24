В Турции открыто 100-тонное золотое месторождение "Гюбреташ". Эрдоган ликует

15:57 25.12.2020

И снова радостная весть от властей Турции. Находка стоимостью в 405 миллиардов долларов найдена в морских недрах, и речь идет не о новом газовом месторождении. Автор ликует - Турция начала пожинать плоды своей национальной политики в области энергетики и добычи полезных ископаемых.



Turkiye (Турция): под землей золото на 405 миллиардов долларов



Осман Чобаноглу (Osman Cobanoglu)



Турция начала пожинать плоды своей национальной политики в области энергетики и добычи полезных ископаемых. Первой важной и радостной вестью, связанной с поисковыми работами, проводимыми в Средиземном и Черном морях, стали гигантские запасы газа, обнаруженные в Черном море.



В Средиземноморье тоже ожидаются хорошие новости. Вслед за открытием месторождения в Черном море официальные лица заявляли о решимости прочесать каждый сантиметр недр под землей в поисках драгоценных металлов, прежде всего золота. И вот первая радостная весть пришла с участка "Гюбреташ" (Gubretas): обнаружены запасы золота в объеме 100 тон, на сумму 6,6 миллиарда долларов. Это оценивается как малая часть гигантских запасов, которые ждут своей очереди под землей. Исследования показали, что золотой подземный потенциал на территории Турции составляет 6,5 тысячи тонн. А в настоящее время можно добыть 1,5 тысячи тонн от этих запасов. При этом стоимость только доступных запасов оценивается в 405 миллиардов долларов.



По последним данным, в Турции действует 18 золотодобывающих предприятий. Четыре проекта находятся на инвестиционной стадии, восемь проектов - на стадии оценки выполнимости. До 2001 года Турция не добывала золото. Впервые добыча началась в 2001 году на золотом руднике Оваджик (Измир, Бергама). Сначала объем добываемого золота составлял 1,4 тонны в год, а к концу 2019 года увеличился до 38 тонн в год. За 19 лет было добыто 340 тонн. А поскольку добыча, осуществляемая в Турции, не удовлетворяет спрос, за прошедшие 25 лет было импортировано около четырех тысяч тонн, по 160 тонн в год.



На сегодняшний день в Турции открыто 15 средних, 18 мелких месторождений и два месторождения мирового класса. Одно из них находится в Эрзинджане, другое - в Ушаке. Турция продолжает поисковые работы как внутри страны, так и за ее пределами. Турция, получившая некоторое время назад право на разработку золотого месторождения в Судане, имеет разрешение и на разведработы в Узбекистане.