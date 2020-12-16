Кто такие каракалпаки и чем они отличаются от казахов и узбеков?

16:00 25.12.2020

На западе Узбекистана находится автономная республика Каракалпакия, площадь которой составляет добрую половину от общей территории этого государства. Несмотря на это, из-за очень засушливого климата, тут очень небольшое население, а численность узбеков сравнима с количеством местной титульной нации – каракалпаков. Хотя точного ответа на этот вопрос никто не знает, поскольку переписи с советского времени не проводятся.



Из-за своего своеобразного статуса в Советском Союзе, в независимом Узбекистане Каракалпакия сохранила особое положение, и даже согласно законодательству, имеет полное право на получение независимости после проведения референдума. Правда, в последнее время об этом стараются не вспоминать.



Чем же народ каракалпков отличается от государствообразующей нации узбеков и от соседних казахов?



Надо сказать, что название этого народа перекликается с именем других тюркских кочевников, которые сильно наследили в истории Руси. Это были знаменитые черные клобуки (по-тюркски – каракалпаки), которые охраняли рубежи русских княжеств от нападений из степи.



Но не факт, что эти летописные племена тождественны современному народу, носящему то же самое имя. Дело в том, что первые были преимущественно огузами, т.е. родственниками туркмен, турок и азербайджанцев, а вторые являются кипчаками и близко связаны с казахами и ногайцами.



Первые исторические источники, в которых встречаются нынешние каракалпаки, застают их в 16-м веке, когда они жили по нижнему течению реки Сырдарьи. Эта река издавна считалась границей кочевого и оседлого мира, да и наши сегодняшние герои отдали дань и тому, и другому, поскольку часть из них занималась своими стадами, а другие перешли к земледелию и рыболовству.



Политически они входили в состав ногайской орды, правители которой имели статус пониже, чем был у казахских и узбекских ханов, но из-за войн с казахами были вынуждены им подчиниться и в дальнейшем переселились на Амударью, где занялись тем же самым промыслом. Поскольку ногайцев затем вытеснили на запад, в Средней Азии остался только один народ, близкий им по языку и культуре – это казахи.



Правда, с определенного момента их родина стала подчиняться узбекским ханам, а поскольку она подходит скорее для земледелия, чем для скотоводства, тут в большом количестве поселились узбеки. Именно поэтому Каракалпакская автономия, побывав в составе Казахстана и РСФСР, в конечном счете стала частью советского Узбекистана.



Кто же такие эти каракалпаки?



Основные племена в составе этого народа носят монгольские названия, а это значит, что их родоначальниками были кочевники, поселенные здесь по приказу самого Чингисхана. Правда, они быстро ассимилировались среди численно преобладающих тюрок. Но есть один интересный момент: каракалпаки являются не настолько монголоидными ребятами, чем их соседи и родичи, такие, как казахи, киргизы, ногайцы. Скорее всего это объясняется тем, что в седой древности их земля принадлежала племенам восточных скифов, которые внесли определенных вклад в генофонд всех тюркских народов.



От узбеков каракалпаков отличает язык – кипчакский, а не карлукский и образ жизни – полуоседлый, а не полностью оседлый и земледельческий. С казахами граница пролегает в способе ведения хозяйства и политической истории, поскольку каракалпаки входили в состав Казахского ханства не очень долго.



В советское время их выжженная солнцем засушливая родина считалась одним из беднейших регионов СССР, сравнимых только с горными районами Таджикистана. Московские власти пытались как-то наладить их быт и повысить уровень жизни, но республиканские чиновники из Ташкента не хотели этим заниматься и ныне Каракалпакия является проблемой уже для независимого Узбекистана.



Помня о своем особом статусе, местные и рады бы отделиться, да только Россия далеко и не имеет с ними границы, казахи в этом не заинтересованы, а органы госбезопасности бдят и пресекают всякую возможность сепаратизма. К тому же, узбеков тут становится все больше, и даже на самом честном референдуме такая затея вряд ли прокатит.