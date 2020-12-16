 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 25.12.2020
16:11  Жена Жулдыз казахского певца Нуртаса стала Миссис Вселенной 2020 (фото)
16:08  Царица Томирис: биография правительницы
16:00  Кто такие каракалпаки и чем они отличаются от казахов и узбеков?
15:57  В Турции открыто 100-тонное золотое месторождение "Гюбреташ". Эрдоган ликует
15:56  Западные "империи" в упадке... Подобно упадочной и размякшей Римской империи, - Эрик Земмур
15:53  Кажется, что доллару конец, но это не так
15:17  Эффективные умрут первыми, - Герман Садулаев

15:15  Как мигрантам из Таджикистана попасть в Россию: советы посольства
15:12  Рахмон отменил свою годовую итоговую речь в Парламенте: болен, надоело, бесполезно..?
15:06  Мирзиеев лично пообщается с 3300 басмачатами "Форума молодежи"
15:03  В Узбе начался суд по делу о прорыве Сардобинской плотины
14:58  В Австралии арестован таджикский ученый Одиназода по обвинению в пропаганде терроризма
14:30  Танталовы муки в Алматинском раю, - С.Сатыбалдина
08:50  Жмурки-салочки... Игра "Тогуз коргоол" включена в школьную программу Киргизии
08:34  Хорошо бы Трамп отравил Байдена прямо сейчас, - А.Минкин
07:53  Трамп хочет отдать Багдад на откуп Ирану, - "НГ"
07:50  Неолибы Байдена готовятся заменить ООН "Лигой демократий", - Д.Минин
05:55  Сделка по брекзиту состоялась. Англия "самоизолировалась", - Д.Моисеев
01:23  Выгоды идут: заключит ли Евросоюз инвестиционную сделку с Китаем
01:21  Патрули России и Китая расшатывают доминирование США в Азии
01:16  Ученые предсказали, сколько человек умрет из-за отказа ношения масок
01:14  Так называемый инклюзивный капитализм – совместный проект Ротшильдов и папы римского, - В.Катасонов
01:13  Вторую волну ковида накроет третья, но будет слабее
01:12  Станет ли Зеленский последним президентом Украины
00:56  Умирающие Штаты. Ку-клукс-клан или Гражданская война без конца, - В.Можегов
00:22  Как политическая история Казахстана превращает расколы в разломы, - А.Уваров
Четверг, 24.12.2020
21:53  США особым "Актом" лишили Лукашенко легитимности. До ЦАзиатских "батек" руки пока не доходят
17:09  Бывший руководитель Узбекской ССР Рафик Нишанов рассказал о "шарафрашидовщине" и погромах турок-месхетинцев
17:07  Трамп сурово предупредил Иран в связи с ракетным ударом по посольству США в Ираке
16:25  В Бишкеке скончался старейший священник епархии Валентин Никонов
16:21  Загадочный космический объект упал в Китае (видео)
16:18  Тяжкая потеря. Мир катится в "толерантные" тартарары, - Евг.Дьяконов
14:02  Главарь КырКНБ обвинил "некоторых (анонимных) кандидатов в президенты" в подготовке госмятежа
14:00  Дерем козла. Национальные виды спорта войдут в Каз-школьную программу
13:34  В Ираке с его богатейшими запасами нефти государство не в состоянии выполнять свои финансовые обязательства, - А.Веселов
13:28  КазКадры. Президентский кадровый резерв: эффективность пока не известна, - Д.Ашимбаев
12:43  Алиев пригласил казахстанские компании восстановить Нагорный Карабах
10:03  В Украине могут появиться региональные армии
09:31  Новый вирус уничтожит человечество, - Георгий Зотов
09:18  Великобритания: чумные острова, или Беда не приходит одна, - Дм.Седов
09:15  Киргизию ждут еще одни шумные выборы, - В.Панфилова
03:12  Супруги кандидатов в президенты Кыргызстана - что о них известно
03:09  Удивительная топонимика Ташкента. Откуда произошли названия некоторых районов столицы
02:58  Реквием по Дональду Трампу, - Пол Робертс
02:48  Ф.Лукьянов: Голод истории. В 2020-м эпоха безальтернативности кончилась
02:40  Предсказание Ротшильдов на 2021 год: Нас ждут риски и удача
02:32  Зачем в России "приватизируют" Первый канал? - "СП"
02:18  "Неокономика". Отсутствие теории способно привести все человечество к серьезной катастрофе, - М.Хазин
02:13  Хочет ли Китай править миром? - Хуан Цзин
02:01  Военный фактор как основа геополитики, - С.Караганов
00:40  ЮжКорея обещает зарыть в "спасение Арала" еще $1 млн
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   |   Узбекистан   | 
Кто такие каракалпаки и чем они отличаются от казахов и узбеков?Кто такие каракалпаки и чем они отличаются от казахов и узбеков?
16:00 25.12.2020

На западе Узбекистана находится автономная республика Каракалпакия, площадь которой составляет добрую половину от общей территории этого государства. Несмотря на это, из-за очень засушливого климата, тут очень небольшое население, а численность узбеков сравнима с количеством местной титульной нации – каракалпаков. Хотя точного ответа на этот вопрос никто не знает, поскольку переписи с советского времени не проводятся.

Из-за своего своеобразного статуса в Советском Союзе, в независимом Узбекистане Каракалпакия сохранила особое положение, и даже согласно законодательству, имеет полное право на получение независимости после проведения референдума. Правда, в последнее время об этом стараются не вспоминать.

Чем же народ каракалпков отличается от государствообразующей нации узбеков и от соседних казахов?

Надо сказать, что название этого народа перекликается с именем других тюркских кочевников, которые сильно наследили в истории Руси. Это были знаменитые черные клобуки (по-тюркски – каракалпаки), которые охраняли рубежи русских княжеств от нападений из степи.

Но не факт, что эти летописные племена тождественны современному народу, носящему то же самое имя. Дело в том, что первые были преимущественно огузами, т.е. родственниками туркмен, турок и азербайджанцев, а вторые являются кипчаками и близко связаны с казахами и ногайцами.

Первые исторические источники, в которых встречаются нынешние каракалпаки, застают их в 16-м веке, когда они жили по нижнему течению реки Сырдарьи. Эта река издавна считалась границей кочевого и оседлого мира, да и наши сегодняшние герои отдали дань и тому, и другому, поскольку часть из них занималась своими стадами, а другие перешли к земледелию и рыболовству.

Политически они входили в состав ногайской орды, правители которой имели статус пониже, чем был у казахских и узбекских ханов, но из-за войн с казахами были вынуждены им подчиниться и в дальнейшем переселились на Амударью, где занялись тем же самым промыслом. Поскольку ногайцев затем вытеснили на запад, в Средней Азии остался только один народ, близкий им по языку и культуре – это казахи.

Правда, с определенного момента их родина стала подчиняться узбекским ханам, а поскольку она подходит скорее для земледелия, чем для скотоводства, тут в большом количестве поселились узбеки. Именно поэтому Каракалпакская автономия, побывав в составе Казахстана и РСФСР, в конечном счете стала частью советского Узбекистана.

Кто же такие эти каракалпаки?

Основные племена в составе этого народа носят монгольские названия, а это значит, что их родоначальниками были кочевники, поселенные здесь по приказу самого Чингисхана. Правда, они быстро ассимилировались среди численно преобладающих тюрок. Но есть один интересный момент: каракалпаки являются не настолько монголоидными ребятами, чем их соседи и родичи, такие, как казахи, киргизы, ногайцы. Скорее всего это объясняется тем, что в седой древности их земля принадлежала племенам восточных скифов, которые внесли определенных вклад в генофонд всех тюркских народов.

От узбеков каракалпаков отличает язык – кипчакский, а не карлукский и образ жизни – полуоседлый, а не полностью оседлый и земледельческий. С казахами граница пролегает в способе ведения хозяйства и политической истории, поскольку каракалпаки входили в состав Казахского ханства не очень долго.

В советское время их выжженная солнцем засушливая родина считалась одним из беднейших регионов СССР, сравнимых только с горными районами Таджикистана. Московские власти пытались как-то наладить их быт и повысить уровень жизни, но республиканские чиновники из Ташкента не хотели этим заниматься и ныне Каракалпакия является проблемой уже для независимого Узбекистана.

Помня о своем особом статусе, местные и рады бы отделиться, да только Россия далеко и не имеет с ними границы, казахи в этом не заинтересованы, а органы госбезопасности бдят и пресекают всякую возможность сепаратизма. К тому же, узбеков тут становится все больше, и даже на самом честном референдуме такая затея вряд ли прокатит.

Источник - Живая Средняя Азия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1608901200
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Для развития массового спорта сенаторы приняли поправки в законодательство
- А. Мамин провел заседание госкомиссии по контролю за строительством г. Нур-Султан
- Премьер-Министр А. Мамин провел заседание Совета по переходу к "зеленой экономике" при Президенте РК
- В Казахстане создан Институт парламентаризма
- Заседание Центризбиркома по выборам депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых Ассамблеей народа Казахстана
- Постановление ЦИК РК от 24 декабря 2020 года №53/385
- В Совете по правовой политике обсуждены вопросы реализации итоговых решений Конституционного Совета
- Азат Перуашев посетил аккумуляторный завод "Кайнар", где весь коллектив - от акционера до рядового работника - члены Демпартии "Ак жол" с 2012 года
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  