Царица Томирис: биография правительницы

16:08 25.12.2020

Царица Томирис - правительница, чей образ стал нарицательным. Легенды о Томирис рассказывают по сей день. Ее красоту, силу духа, смелость и героизм воспевают. О царице пишут книги, снимают фильмы. О ней был поставлен балет. В ее честь назван астероид. Кто же такая Томирис? Читайте об этом в статье!



Биография царицы Томирис



Две тысячи лет назад бескрайние просторы нынешнего Казахстана населяли саки - народ могучий и бесстрашный. Рассказы о том, кто такие саки, распространялась по всем землям. Образ сакского воина, мужчины или женщины, отразился в мифологии. Легендами стали две сакские царицы - Томирис и Зарина.



О Томирис рассказывают, что и ее тело, и ум были одинаково прекрасны. Она известна как прародительница женщин-воинов - амазонок. Но жизненный путь Томирис был наполнен горем, испытаниями и мучениями, о чем рассказывает одноименный фильм 2019 года. Тем не менее ее история и способности, борьба за независимость народа придают и сегодня образу сакской царицы актуальность, делают его любопытным для наших современников.



Согласно данным исследователей, царица жила в VI век до нашей эры (570–520 гг. до н. э.). Ее детство складывалось так:



Родилась девочка, по версии Геродота, у царя Спаргаписа.



Мать умерла во время родов. Воспитанием дочери занимался Спаргапис, который слыл блестящим тактиком, умелым воином и мудрым правителем. В те времена женщины имели право возглавить племя, если у царя не было наследника мужского рода. Поэтому Спаргапис занимался подготовкой достойной наследницы.



Пятилетняя Томирис уже могла легко оседлать необузданного коня. Через год она уже смело держала в руках акинак, а потом и более тяжелое вооружение.



К 13-ти годам будущая царица великолепно вступала в бой на мечах и копьях, мастерски стреляла из лука с обеих рук. На своем коне она всегда была первой на скачках.



Девочка выросла истинным воином. Отличалась она непокорным и буйным нравом. Но отца всегда слушалась и считалась с его мнением: его авторитет для нее был непоколебим.



Однажды Спаргапис организовал празднество и пригласил на него союзников тиграхаудов. Вместе с ними он воевал против хаомаваргов. Во главе их отряда стоял Рустам - сын царя тиграхаудов Кавода. Это был могучий и непобедимый воин. Томирис он сразу очаровал, и она решила, что именно Рустам достоин ее внимания и благосклонности. В ходе празднества Томирис сражалась со всеми воинами. Рустам уступил ей первенство в равном бою и признал свое поражение.



Он склонил коня и опустил оружие, а девушка в ответ бросила на землю свой пояс. Это означало, что она готова стать женой Рустама. Так породнились два народа.



Но вскоре на смену любви пришло разочарование:



В повседневной жизни Рустам оказался самым обычным человеком, склонным к праздному и разгульному образу жизни.



Более того, после смерти отца, он решительно отказался править тиграхаудами, и вместо него правителем стал его младший брат.



Женщина потеряла всякий интерес к мужу. Она сблизилась с Бахтияром - воином, который был ее телохранителем. Позже он предал царицу в бою и стал причиной гибели тысячи массагетов, тиграхаудов и хаомаваргов.



Томирис родила сына, которого назвала Спаргаписом, и занялась его воспитанием сама. Она хотела вырастить мудрого правителя.



Когда умер царь Спаргапис и Рустам, то саки выбрали царицей Томирис. Ей пришлось ощутить всю тяжесть бремени правления.



Сакские племена находились под управлением вождей, которые избирали царя для общего руководства племенами и армией. Племена создавали союзы в военное время, после стихийных бедствий и в других сложных ситуациях.



Томирис уважали и боялись. Были желающие свергнуть ее: против царицы плели интриги и заговоры. Вожди племен, которые не находили общего языка с Томирис, передавали свои просьбы и обращения через слишком доверчивого супруга, если не хотели лично сталкиваться с правительницей.



Царица же училась у своих врагов, перенимала лучшее из их военного и управленческого опыта, превращала эти знания в свои преимущества. Ей удалось создать непобедимое войско благодаря таким шагам:



Была создана тяжелая кавалерия: всадники и их кони одеты в длинные тяжелые платья с броней.



Для устрашения противника всадники шли в бой со знаменами, закрепленными на длинных деревянных палках. При движении они выглядели как страшные летящие чудовища.



Увидев, как один из стрелков приделал к стреле свисток, Томирис приказала сделать тысячи таких стрел и раздавать их воинам.



Сакская армия отличалась небывалым мастерством. Всадники умели прятаться за спинами коней. Казалось, что из пустынной степи несется лошадиный табун. Считается, что именно после таких атак появились легенды и мифы о кентаврах.



В период правления Томирис появилась многотысячная женская армия. Женщины были равны мужчинам в искусстве ведения боя. Они прекрасно владели оружием, держались в седлах и не боялись ни смерти, ни опасности.



Самая жестокая война для Томирис разразилась с персидским царем Киром, но ей удалось одержать победу. Когда Томирис стала царицей, Кир, который жаждал абсолютной власти, посылал к ней гонцов с предложением заключить дипломатический мир. Кир просил у Томирис руки. Но царица ответила отказом и сделала ему другое предложение.



По иранским законам наследниками могли быть только мужчины. Томирис по этой причине не имела права на земли. Поэтому она предложила Киру выдать его дочь Атоссу замуж за ее сына Спаргаписа. Кир ответил отказом и повторил правительнице свое предложение, но она не согласилась и во второй раз. С этого момента и началась жесточайшая, кровопролитная война и конец правления Кира:



Кочевой народ саки не строил крепостей и городов. Кроме земель, у них ничего не было. Нападали они маленькими отрядами, уходили в глубь степей. Персам было сложно им противостоять в таких условиях ведения войны.



После одной из атак под руководством сына Томирис иранской армии пришлось бежать, оставив припасы еды и питья.



У саков была традиция после победы устраивать бурный праздник. Опьяненные персидскими винами, саки потеряли бдительность. Персы вернулись ночью, убили и пленили треть саков. В том числе пленили и сына Томирис Спаргаписа (вскоре он погиб в неволе).



Даже после столь сильного удара иранской армии саки имели преимущества: они были на своей земле, а у персов посреди пустынных степей закончилась еда и вода. Поэтому после поражения Томирис решила нанести повторный удар по врагу. На бой вместе с мужчинами-воинами выступила и многотысячная женская армия. Персов удалось победить.



Саки боролись за независимость и свободу жестоко и самоотверженно. Много воинов погибло в этом сражении. Томирис с Киром встретились в бою. По легенде, царица отсекла Киру голову и опустила ее в мешок с кровью предателя Бахтияра.



О дальнейшей судьбе царицы доподлинных сведений нет. Однако историки считают, что античный город Томис, возникший на берегу Черного моря, - построен легендарной царицей саков. Где находится могила самой Томирис, точно не известно.



Сакская царица Томирис осталась в истории как мудрая, храбрая и властная женщина. Она символизировала свободу и независимость. После ее смерти трое мужчин вместе управляли сакским войском и землями. Сложный и трагичный жизненный путь царицы воспет в литературе, кино, музыке, живописи.



Автор: Галина Григорив t