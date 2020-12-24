Жена Жулдыз казахского певца Нуртаса стала Миссис Вселенной 2020 (фото)

16:11 25.12.2020

Жена Кайрата Нуртаса стала Миссис Вселенной 2020



Голосование проходило с 1 по 24 декабря.



Жена казахстанского певца Кайрата Нуртаса - актриса Жулдыз Абдукаримова победила в конкурсе "Миссис Вселенная 2020", передает zakon.kz.



Об этом сообщается на странице конкурса в Instagram.



