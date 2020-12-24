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|Жена Жулдыз казахского певца Нуртаса стала Миссис Вселенной 2020 (фото)
16:11 25.12.2020
Жена Кайрата Нуртаса стала Миссис Вселенной 2020
Голосование проходило с 1 по 24 декабря.
Жена казахстанского певца Кайрата Нуртаса - актриса Жулдыз Абдукаримова победила в конкурсе "Миссис Вселенная 2020", передает zakon.kz.
Об этом сообщается на странице конкурса в Instagram.
Ранее об участии в международном конкурсе сообщила сама Абдукаримова.
Это конкурс, который позволяет продемонстрировать сочетание не только внешней, но и внутренней красоты, ум, раскрыть тонкий духовный мир. Главная цель мероприятия - поддержка женщин со всего мира. Из-за пандемии в этом году конкурс пройдет онлайн, - писала Жулдыз в начале декабря.
Миссис Вселенная - это ежегодный и престижный международный конкурс красоты. Принимают в нем участие женщины из всех стран мира - замужние, разведенные или овдовевшие - в возрасте от 18 до 55 лет.