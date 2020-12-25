 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ВОЗ пойдет по следам вируса в Китае, - Die Welt
19:58 25.12.2020

25 декабря 2020 г.
Норберт Лоссау | Die Welt

"Вопрос о том, где именно находится отправная точка пандемии Covid-19 и как вирусу удалось перейти от животного к человеку, все еще остается открытым. Чтобы ответить на него, в январе 2021 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направит в Китай международную команду ученых. При этом будут изучены все возможные сценарии", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Место, где новая эпидемия впервые была замечена, не обязательно является местом ее начала, говорится в одном из рабочих документов ВОЗ. Некоторые обстоятельства говорят о том, что, прежде чем новый возбудитель был обнаружен, Sars-CoV-2 некоторое время уже передавался от человека к человеку", - отмечает журналист Норберт Лоссау.

"Членом команды ВОЗ, в которую входят 10 ученых, является и исследователь из Германии, микробиолог Фабиан Леендерц из Института Роберта Коха (RKI). По его словам, речь идет не о том, чтобы найти виновных, а о том, чтобы понять, "что произошло, и сократить будущие риски".

"Передача вирусов от животных человеку происходит каждый год, говорит Леендерц. Просто "не повезло", что в данном случае ситуация приобрела такой зловещий поворот.(...) Но и сейчас есть хорошие шансы выяснить историю начала пандемии Covid-19. Леендерц отмечает, что лишь недавно он занимался вопросом о том, как 25 тыс. лет назад от животного человеку передалась краснуха".

"Анализируя произошедшее, ученые, опираясь на неопубликованные данные, установили, что в некоторых странах случаи заражения Covid-19 имелись еще до того, как они официально были подтверждены в Китае, говорится в одном из документов ВОЗ. (...) Однако в информации о времени распространения вируса по-прежнему очень много пробелов", - отмечает издание.

"Ученым удалось доказать, что геном Sars-CoV-2 на 96% идентичен обнаруженному в организме летучих мышей коронавирусу под названием RaTG13. Это свидетельствует о том, что исходную точку пандемии следует искать здесь".

"То, что в начале 2020 года вирус, возможно, еще не долго циркулировал в организме людей, доказывает гомогенность генетического материала патогена. Изначально генетический материал вируса Sars-CoV-2, обнаруженного у различных пациентов, был идентичен на 99,98%, поясняет французский вирусолог Этьен Декроли из лаборатории AFMB в Марселе. Лишь недавно были обнаружены более существенные мутации и качественно новые типы патогена Sars-CoV-2", - говорится в статье.

"Однако они все же отличаются на 4%, и поэтому должны были быть промежуточные этапы. Во всяком случае пока не задокументировано ни одного случая, когда вирус напрямую передался от летучей мыши человеку".

"Этьен Декроли указывает на еще одну проблему. Летучие мыши, у которых был обнаружен RaTG13, живут в пещере, расположенной примерно в 1,5 тыс. км от Уханя. Как патогены могли преодолеть это расстояние и в организме какого промежуточного хозяина?".

"Генетические различия между Sars-CoV-1 (SARS) и Sars-CoV-2 составляют 21%. Поэтому скорее исключено, что Sars-CoV-2 мог возникнуть в результате мутаций Sars-CoV-1", - отмечает издание.

"Таким образом, команде исследователей из ВОЗ предстоит ответить на многие вопросы. (...) Леендерц уверен, что однажды удастся выяснить, что произошло на самом деле. Однако это случится "не завтра" и потребует определенного времени. (...)К тому же все еще существует подозрение, что вирус случайно "сбежал" из исследовательской лаборатории. Однако доказательств этому пока нет", - пишет Die Welt.

Источник: Die Welt

Источник - инопресса
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