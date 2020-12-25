 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 25.12.2020
21:23  Скончался экс-2-й секретарь ЦК Комсомола Таджикистана Сергей Папин
20:20  Немножко о крысах, загнанных в угол, - М.Хазин
20:16  Странная война. Как АзерАрмия выбила армян из неприступной Шуши, - О.Юшина
19:59  Нагорный Карабах - прообраз войн завтрашнего дня, - Le Monde
19:58  ВОЗ пойдет по следам вируса в Китае, - Die Welt
16:11  Жена Жулдыз казахского певца Нуртаса стала Миссис Вселенной 2020 (фото)
16:08  Царица Томирис: биография правительницы

16:00  Кто такие каракалпаки и чем они отличаются от казахов и узбеков?
15:57  В Турции открыто 100-тонное золотое месторождение "Гюбреташ". Эрдоган ликует
15:56  Западные "империи" в упадке... Подобно упадочной и размякшей Римской империи, - Эрик Земмур
15:53  Кажется, что доллару конец, но это не так
15:17  Эффективные умрут первыми, - Герман Садулаев
15:15  Как мигрантам из Таджикистана попасть в Россию: советы посольства
15:12  Рахмон отменил свою годовую итоговую речь в Парламенте: болен, надоело, бесполезно..?
15:06  Мирзиеев лично пообщается с 3300 басмачатами "Форума молодежи"
15:03  В Узбе начался суд по делу о прорыве Сардобинской плотины
14:58  В Австралии арестован таджикский ученый Одиназода по обвинению в пропаганде терроризма
14:30  Танталовы муки в Алматинском раю, - С.Сатыбалдина
08:50  Жмурки-салочки... Игра "Тогуз коргоол" включена в школьную программу Киргизии
08:34  Хорошо бы Трамп отравил Байдена прямо сейчас, - А.Минкин
07:53  Трамп хочет отдать Багдад на откуп Ирану, - "НГ"
07:50  Неолибы Байдена готовятся заменить ООН "Лигой демократий", - Д.Минин
05:55  Сделка по брекзиту состоялась. Англия "самоизолировалась", - Д.Моисеев
01:23  Выгоды идут: заключит ли Евросоюз инвестиционную сделку с Китаем
01:21  Патрули России и Китая расшатывают доминирование США в Азии
01:16  Ученые предсказали, сколько человек умрет из-за отказа ношения масок
01:14  Так называемый инклюзивный капитализм – совместный проект Ротшильдов и папы римского, - В.Катасонов
01:13  Вторую волну ковида накроет третья, но будет слабее
01:12  Станет ли Зеленский последним президентом Украины
00:56  Умирающие Штаты. Ку-клукс-клан или Гражданская война без конца, - В.Можегов
00:22  Как политическая история Казахстана превращает расколы в разломы, - А.Уваров
Четверг, 24.12.2020
21:53  США особым "Актом" лишили Лукашенко легитимности. До ЦАзиатских "батек" руки пока не доходят
17:09  Бывший руководитель Узбекской ССР Рафик Нишанов рассказал о "шарафрашидовщине" и погромах турок-месхетинцев
17:07  Трамп сурово предупредил Иран в связи с ракетным ударом по посольству США в Ираке
16:25  В Бишкеке скончался старейший священник епархии Валентин Никонов
16:21  Загадочный космический объект упал в Китае (видео)
16:18  Тяжкая потеря. Мир катится в "толерантные" тартарары, - Евг.Дьяконов
14:02  Главарь КырКНБ обвинил "некоторых (анонимных) кандидатов в президенты" в подготовке госмятежа
14:00  Дерем козла. Национальные виды спорта войдут в Каз-школьную программу
13:34  В Ираке с его богатейшими запасами нефти государство не в состоянии выполнять свои финансовые обязательства, - А.Веселов
13:28  КазКадры. Президентский кадровый резерв: эффективность пока не известна, - Д.Ашимбаев
12:43  Алиев пригласил казахстанские компании восстановить Нагорный Карабах
10:03  В Украине могут появиться региональные армии
09:31  Новый вирус уничтожит человечество, - Георгий Зотов
09:18  Великобритания: чумные острова, или Беда не приходит одна, - Дм.Седов
09:15  Киргизию ждут еще одни шумные выборы, - В.Панфилова
03:12  Супруги кандидатов в президенты Кыргызстана - что о них известно
03:09  Удивительная топонимика Ташкента. Откуда произошли названия некоторых районов столицы
02:58  Реквием по Дональду Трампу, - Пол Робертс
02:48  Ф.Лукьянов: Голод истории. В 2020-м эпоха безальтернативности кончилась
02:40  Предсказание Ротшильдов на 2021 год: Нас ждут риски и удача
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Нагорный Карабах - прообраз войн завтрашнего дня, - Le Monde
19:59 25.12.2020

25 декабря 2020 г.
Изабель Мандро и Маджид Зерруки | Le Monde

"Атакующие беспилотники, психологическая война в социальных сетях: превосходство Азербайджана в противостоянии с Арменией объясняется технологическим прорывом. Это может послужить уроком для европейских армий", - пишут журналисты Le Monde Изабель Мандро и Маджид Зерруки.

"(...) До сих пор армянская армия считалась более эффективной, более мотивированной и лучше контролирующей местность. Если не считать того, что Азербайджан за несколько лет приобрел большой современный военный арсенал и тщательно подготовил свои операции при поддержке нового игрока, оставшегося на грани открытой войны - Турции. За 11 месяцев до войны Баку импортировал турецкое оборудование на 256 млн долларов (210 млн евро), в том числе 6 ударных беспилотников Bayraktar, сумев извлечь выгоду из технологических достижений и из турецкого опыта, приобретенного в частности в Сирии", - говорится в статье.

"(...) Во время операции под названием "Весенний щит" в марте 2020 года, когда турецкая и сирийская стороны вступили в прямое противостояние, впервые в большом количестве были задействованы ударные беспилотники, артиллерия, системы радиоэлектронного подавления и специальные подразделения, отвечающие за атаку или наблюдение за противником, они участвовали в боях с регулярной армией, ее бронетехникой, артиллерией и системами ПВО. За три ночи силы Дамаска потеряли 124 танка и бронетранспортера. Их штаб, склады боеприпасов и пути снабжения были разрушены. Пусть ослабленная армия Башара Асада не выдерживает сравнения с армянскими силами в Карабахе, но она по сути пострадала от той же технологической отсталости и тех же неприятностей: это оборудование советских времен, отсутствие поддержки с воздуха, неспособность противостоять средствам радиоэлектронной борьбы, которые сделали ее "слепой", и угроза со стороны беспилотников", - отмечают авторы статьи.

"(...) Беспилотники турецкого и израильского производства позволили азербайджанцам распознать армянские позиции до того, как обстрелять их обычной артиллерией и лишить их снабжения. И, как в Сирии или Ливии, российские системы ПВО оказались неэффективными против этих маломерных аппаратов. Армения, лишенная системы создания помех, способной прервать дистанционное управление беспилотниками, даже не развернула свои истребители-перехватчики Су-30. Это сопровождается большими потерями, тогда как потеря беспилотника не имеет таких же последствий", - поясняют журналисты.

"Европа должна внимательно изучить военные уроки этого конфликта и не рассматривать его как незначительную войну между бедными странами", - предупреждает Густав Грессель, аналитик Европейского совета по международным отношениям. "Только Франция и Германия имеют глушители беспилотников (ближнего действия)", - продолжает он, считая, что "большинство армий Евросоюза - особенно малых и средних государств-членов - в современной кинетической войне справились бы так же плохо, как армия Армении".

"Военный эксперт Мишель Гойя также предостерегает от интенсивного использования беспилотников, которые "никогда не приносили столько разрушений за одну кампанию". "Существовало презрительное отношение к этим странным летательным аппаратам, в западных армиях было модно считать, что беспилотники не смогут долго выживать в пространстве высокой напряженности, и что боевые самолеты останутся королями неба", - пишет он в своем блоге "Путь меча". - Однако произошло прямо противоположное".

"Смертоносные столкновения в Нагорном Карабахе положили начало новой форме психологической войны: так, отправка сирийских наемников, задействованных Турцией, способствовала созданию тревожной атмосферы среди армянского населения анклава, а главное, посылала месседж всем противникам Анкары о ее способности мобилизовать резерв боевиков там, где она сочтет нужным", - пишет Le Monde.

"Конфликт в Нагорном Карабахе оставил и другой след в связи с распространением в социальных сетях фотографий и видео с изображением убитых солдат, которые порой отправлялись непосредственно их семьям. Передача устрашения через Facebook или YouTube никогда ранее не применялась в таком масштабе между воюющими сторонами, это осуждается международными гуманитарными организациями, а также ООН", - резюмируют Изабель Мандро и Маджид Зерруки.

Источник: Le Monde

Источник - Инопресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1608915540
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Для развития массового спорта сенаторы приняли поправки в законодательство
- А. Мамин провел заседание госкомиссии по контролю за строительством г. Нур-Султан
- Премьер-Министр А. Мамин провел заседание Совета по переходу к "зеленой экономике" при Президенте РК
- В Казахстане создан Институт парламентаризма
- Заседание Центризбиркома по выборам депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых Ассамблеей народа Казахстана
- Постановление ЦИК РК от 24 декабря 2020 года №53/385
- В Совете по правовой политике обсуждены вопросы реализации итоговых решений Конституционного Совета
- Азат Перуашев посетил аккумуляторный завод "Кайнар", где весь коллектив - от акционера до рядового работника - члены Демпартии "Ак жол" с 2012 года
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  