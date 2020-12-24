Немножко о крысах, загнанных в угол, - М.Хазин

20:20 25.12.2020

Истории "наезда" на Трампа и последние истории с Навальным - удивительно похожи

Михаил Хазин



Содержание этой статьи мне навеял разговор с одним моим старым товарищем в обсуждении статьи в одной из социальных сетей. Но тема мне показалась важной, поэтому свои рассуждения я развил в отдельную статью



Истории "наезда" на Трампа и последние истории с, простите уже за новое неприличное слово, Навальным - удивительно похожи. Такое впечатление, что "глубинному либеральному государству" необходимо любой ценой "снести" потенциальных лидеров ("новая Ялта"!) посткризисного мира.



Отметим, что сюда же укладываются и аресты в Китае (Си что-то предотвратил?), и история с истреблением российского спорта на международном уровне, и так далее. Не удивлюсь, если завтра Навальный "докажет", что отравление российских граждан стало такой рутиной в России, что даже на работу с таким известным персонажем, как он сам, были посланы уже совсем хилые исполнители, все остальные были заняты по другим делам. Ну и дальше естественный вывод, что Россия – это Северная Корея по статусу, которую нужно выкидывать из всех международных организаций. Отмечу, что фильм "Три дня Кондора" снимали в США без участия российских хакеров! Как и разные фильмы про "крепкого орешка".



К слову, опровергать это бессмысленно. Кто-то начинает говорить про миллионы просмотров "расследования Навального", но могу уверить – у порнухи просмотров больше. Тут такой же фокус, как с Домом-2: говорить про то, что ты это постоянно смотришь, неприлично, но некоторые, которые сами играть во флирт не умеют, оторваться не могут. Разница только в том, что обсуждать насколько это "расследование" сфальсифицировано не считается в некоторых кругах неприличным, а потому – активно обсуждают. Я лично с этим не согласен, поэтому у меня вы этого не найдете. Но поскольку технологии фальсификации голоса и работу спецслужб (да еще и одновременно) мало кто знает, то и качество обсуждений соответствующее, вкус мышиного дерьма нужно обсуждать с теми, кто его ел.



Но вот один вопрос при этом возникает точно: как это я пытаюсь объяснить про какие-то там "элитные сговоры", если атаки на Трампа и Путина приобретают такой оттенок? Грубо говоря, их победа означает, что либеральные элиты теряют "фсе", в том числе не только деньги и институты, которые обеспечивали их общественный статус, но и саму возможность остаться в элитах. Они себя должны вести и ведут как крысы, загнанные в угол, они будут драться до конца, им в такой ситуации терять нечего и договариваться с ними в такой ситуации бессмысленно.



И вот здесь нужно уточнить один очень важный момент. Дело в том, что те, кого мы привыкли считать элитой "западного", либерального мира, на самом деле, не элита, а высокопоставленный менеджмент. Реальная элита, бенефициары мировой долларовой системы и "Западного" глобального проекта, известны нам мало. Они к нам на переговоры не приезжают и свои возможности по управлению долларовой системой не афишируют. Как вы думаете, мог ли фильм "Три дня Кондора" быть снят, если бы за ним не было некоторой реальной подоплеки? И кто в рамках официальной американской юридической системы мог дать команду на "зачистку"? И может ли быть открыта информация о тех, кто имеет право просто приказать руководству ФРС "отсыпать" денег туда или сюда?



И вот эти люди, как раз, и могут вести переговоры. Не с Трампом, разумеется, он тоже менеджер, пусть и с высокими полномочиями, а с теми, кто стоит за ним, национальными промышленными элитами США. И разговаривать им есть о чем, поскольку логика "плана Трампа" предполагает, что необходимо восстанавливать реальный сектор экономики США, а это, в свою очередь, требует совершенно колоссального объема внутренних инвестиций. Это в России такую работу может делать государство, есть и исторический опыт, и даже люди, которые понимают, что это такое. А в США нет.



Поэтому нужно использовать институты частные, а они сегодня все в руках элиты "Западного" проекта. Да, деньги уже даст государство (и потому "Западный" проект и теряет власть), но институты все равно нужны. И элита "Западного" проекта может перестроить то, что у нее есть и использовать для этого небольшую часть имеющихся у нее кадров. Не самого высокого на сегодняшний день статуса, разумеется. А вот все остальные – не нужны.



Я некоторое время тому назад писал о том, что вся антитрамповская политическая активность утратила системность и стратегичность. Как будто исполнители (даже самого высокого уровня) перестали получать новые указания, согласованные с развитием ситуации, и просто тупо исполняют более ранние (и уже не всегда адекватные) инструкции. Вот это оно и есть. Разворачивать корабль Демократической партии никто не будет, ее функционеров просто бросят (точнее, уже бросили). Если, разумеется, приведенные аналитические рассуждения верны. Но цель данной статьи не столько обсуждение конкретного момента (договорились или нет), а описание общей коллизии: цена договоренностей и соответствующие возможности совершенно разные для элиты и для ее менеджмента, даже самого высокопоставленного.



Резюмируя, повторю базовый тезис статьи. Элита может принимать политические решения, в том числе отказываться от институтов, которые себя уже не окупают (бреттон-вудская система со всей ее инфраструктурой; впрочем, как видно из вышеприведенных рассуждений, часть этой инфраструктуры будет сохранена), менеджмент же жестко привязан к этим институтам и без них существовать не может. Именно по этой причине менеджеры и ведут себя как крысы, загнанные в угол. А элиты как раз нет. И для того, чтобы делать грамотные политические выводы, это нужно понимать.



И еще. Путина можно любить, а можно не любить. Но дикая ненависть, которая в последнее время проявилась к нему со стороны части политической элиты Запада, может быть объяснена как раз исходя из приведенных выше соображений. Представим себе, что Путин тоже заключил какое-то соглашение с элитами "Западного" проекта (а разговаривает он именно с ними, не с менеджментом). Тогда все выглядит со стороны этого менеджмента крайне обидно: они считали Путина случайным выскочкой, а тут что получается? Что они проиграли (причем, тотально), а Путин выиграл? Это жутко обидно.



И появляется желание его свалить любой ценой и, тем самым, обесценить его сговор. Но это уже чистая гипотеза, под ней никаких оснований нет. Возможно, пока.