ЗемлеКрад. Задержан глава Бишкекглавархитектуры Асхат Тулебердиев

23:12 25.12.2020

25 декабря 2020, Бишкек - Юрий КОПЫТИН



Сотрудники ГКНБ задержали начальника МП "Бишкекглавархитектура", главного архитектора столицы Асхата Тулебердиева. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.



Установлено, что в 2017 году отдельные должностные лица мэрии Бишкека, управления земельных ресурсов и МП "Бишкекглавархитектура", преследуя корыстные цели по незаконному обогащению, действуя в преступном сговоре с третьими заинтересованными в победе на торгах лицами, проводили фиктивные торги на земельные участки с заранее предопределенным победителем.



По факту коррупции задержаны начальник МП "Бишкекглавархитектура" и фиктивный участник торгов. Задержанные водворены в ИВС СИЗО ГКНБ.



Напомним, что Асхат Тулебердиев проходил по делу о земельных участках экс-мэра Албека Ибраимова и был оштрафован судом на 260 тысяч сомов.