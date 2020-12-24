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|Жапаровский адвокат Замирбек Базарбеков возглавил юротдел администрации КырПрезидента
00:00 26.12.2020
Замирбек Базарбеков назначен завотделом судебной реформы и законности Аппарата президента КР
Бишкек (АКИpress) – Базарбеков Замирбек Курамаевич назначен заведующим отделом судебной реформы и законности Аппарата президента КР. Соответствующий указ подписал и.о.президента Талант Мамытов.
Эту должность ранее занимал Жаныбек Бекназаров.
Замирбек Базарбеков до этого был адвокатом Садыра Жапарова.
В 2011 году был председателем Совета по отбору судей Кыргызстана.
Затем занимал должность судьи Балыкчинского городского суда.
27 ноября 2020 г. был избран председателем Дисциплинарной комиссии Совета судей.