Евразийский союз разных скоростей, где не заходит солнце. Часть 1

01:05 26.12.2020

Куба получила статус наблюдателя при ЕАЭС и хочет в Евразийский союз, возможно, войдет и в ОДКБ



Ахмет Бурханов



ТРОЯНСКИЙ КОНЬ ДЛЯ ЗАПАДА



Будущее наступает незаметно. Под покровом пандемии, мирового кризиса и катаклизма в США происходят удивительные вещи в России. Чтобы увидеть, где прошлое и где будущее, не обязательно быть провидцем. Как написано в Евангелии - "Имеющий уши да услышит, имеющий глаза да увидит". Исторический маховик восстановления Большой России уже запущен и никто не в силах этот процесс остановить.



Однако, ситуация в мире и на постсоветском пространстве кардинально отличается от того, как было лет 10-20 лет назад. Что же мы имеем сегодня?



Хозяева мира (коллективный Запад, далее собирательно – Глобальный предиктор) в рамках нового миропорядка уничтожали государственность и ее подпитывающие основы – семью и экономический базис любого государства.



Прежде всего использовались невоенные инструменты управления миром: демократизация, приватизация, иностранные инвестиции, олигархизация, "ЛГБТизация", дебилизация вплоть до хаотизации. Другими словами все эти вышеназванные штучки были топливными брикетами в красивой обертке для медленной сварки лягушек (государств) в глобальном котле.



Россия не была готова противостоять Западу, который имел неограниченные ресурсные и финансовые возможности. При любом серьезном сопротивлении Запад задушил бы экономику России. Запад уже находился внутри России и сторонники договориться (сдаться) с Западом могли обезглавить Россию.



Поэтому Путинская Россия пошла другим путем. На первом этапе противостояния ("вставание с колен") активно участвовала в этой игре в качестве троянского коня, при этом оградив Россию, как это было возможно. Таким образом, Россия выдержала оборону и незаметно усиливалась на фоне остального мира.



Когда Запад обнаружил троянского коня со сверхзвуковыми ракетами и "газовыми трубами", было уже поздно. Важный плацдарм Запада с возвращением Крыма обесценен. Всей мощи западных санкций хватило до первого локдауна и, благодаря санкциям, предпринятые контрмеры еще больше усилили Россию.



БУДЬТЕ В КУРСЕ



Сегодня Россия имеет самодостаточную экономику и устойчивую финансовую систему. Все, что не убивает Россию, идет ей на пользу. Далее всем известные события: сирийская война, борьба за контроль над энергоресурсами – нефтегазовые войны. Россия победила в тылу врага его же оружием.



Парадокс в том, что глобальный проект хозяева мира и пандемия, призванная обанкротить национальные государства для удобности управление миром через ТНК, парализовали потенциал западного мира, включая Японию. Усилились недемократические самодостаточные державы – особенно Россия, не связанная с глобальным проектом.



Результат налицо: Будущее наступает незаметно. Муссируемый мрачный прогноз "всепропальщиков" – "доллар по 200" – превращается в более вероятный прогноз "доллар по 20" или крах мировой финансовый системы и падение экономики США в два раза. Сегодня Запад со страхом ожидает дальнейших действий России.



Это нам всем рисует картину, что Запад везде поджигает по периметру России, и огонь может переметнуться на ее территорию. Спрашивается - кого и чего поджигать? Если постсоветское пространство за некоторым исключением и так догорает кое-где выстреливая. Угроза и санкции США, ЕС с "овощным" населением и вздутой экономикой разве только забавляют Россию, помогая ей поддерживать тонус.



НОВАЯ ГЛОБАЛЬНАЯ ПОВЕСТКА РОССИИ



Сегодня на повестке дня стоит другой глобальный вопрос – договорятся ли Россия и США (глобальная элита) без особой конфронтации или нет? Первое предложение "Главному предиктору" на условиях России уже готовится, и спецпредставитель уже назначен. И ничего страшного, если они не примут предложение Путина.



Время работает на Россию, и у США еще больше ухудшатся переговорные позиции, и они получат второе предложение на намного худших для них условиях. Сигналы Владимира Путина избранному президенту США Байдену, на пресс-конференции с народом и до этого, в интервью, прежде всего, адресованы его хозяевам.



Публичный посыл Путина о невозможности испортить испорченные отношения, о свите короля и заключение с фразой кота Леопольда можно сформулировать так: Не мы начинали. Россия бьет первой, но не добивает. Мы можем еще договориться.



Теперь у России совсем другая задача – принципы и методы восстановления Большой России. В русской дилемме "Вернуть нельзя бросать территории" уже есть запятая в нужном месте. Потому что у любой империи на заднем дворе и мягком подбрюшье многовекторных стран, подверженных внешнему контролю, быть не должно. Либо союзные государства с единым пространством, либо плацдарм геополитического противника - другого не дано.



Россия сегодня готова к любым катаклизмам, имеет самодостаточная реальную экономику и огромные ресурсы. К тому же, за счет сокращение влияния Запада, Россия еще больше усилится и получит новый толчок к развитию.



ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ РАЗНЫХ СКОРОСТЕЙ



Опережающее развитие национальных окраин в советский период и попытка склеить постсоветское пространство путем интеграционных инициатив, путем дотирования не дали результатов. Как и в обычной жизни, старший брат-кормилец при отказе заплатить становиться объектом ненависти младших братьев. Так устроен мир, и аналогичны отношения и между государствами.



Поэтому – никакого принуждения к союзу, условия диктует только суровая реальность. Необходимость Евразийского союза с единым военно-политическим и валютным управлением для России продиктована геополитической задачей, а для постсоветских республик – условием выживания.



Россия сегодня прагматична как никогда, и единое государство для нее имеет смысл только с Белоруссией и Украиной, чтобы раз и навсегда решить проблему единства восточных славян - русских.



Вместе с тем, постсоветские республики имеют неодинаковый потенциал и разный уровень экономики. Поэтому одинаковый уровень жизни в Евразийском союзе отдельных государств, как в едином Советском Союзе, невозможен. Отсюда разные скорости развития участников при равных условиях для всех.



Узбекистан и Куба получили статус наблюдателей при ЕАЭС, если с Узбекистаном все понятно, то с Кубой этот шаг имеет огромное геополитическое значение. Это означает, что в среднесрочной перспективе Куба вполне может стать полноправным членом Евразийского союза. Как правило, все участники союза становятся членами ОДКБ. Вот как может образоваться союз, где действительно не заходит солнце.



Продолжение во второй части статьи.



Ахмет Бурханов, политолог, экономист