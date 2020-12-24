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Главные военно-политические уроки – 2020
02:08 26.12.2020

Пандемия ударила по демократии

Александр Анатольевич Храмчихин
заместитель директора Института политического и военного анализа.

Уходящий год оказался настолько непростым, что это само по себе стало темой множества анекдотов в жанре черного юмора. Главным "героем года" стал, разумеется, коронавирус, пришедший к нам из Китая.

Обсуждать медицинские аспекты данного явления автор, разумеется, не готов. Обсуждать можно лишь военно-политическую версию об искусственном происхождении вируса. То ли он изготовлен непосредственно в Ухане, откуда и пошел гулять по планете, то ли его сделали в США и подбросили в Китай.

Никаких прямых объективных доказательств обеих версий на данный момент нет. Есть статистика заболеваемости и смертности.

США по обоим показателям уверенно находятся на первом месте в мире. На момент написания статьи это более 16 млн заболевших и до 300 тыс. умерших (то есть менее чем за год от вируса в США погибло больше людей, чем за четыре года Второй мировой). Китай по количеству заболевших уехал на 78-е место в мире (86,7 тыс.), а по количеству умерших – на 40-е (4,6 тыс.). Сложно предположить, что США организовали себе подобный "самострел".

Конечно, возможно, что Китай дает ложную статистику, но и этому доказательств нет. Иначе говоря, либо вирус сделал именно Китай, который заранее был ко всему готов, либо вирус имеет природное происхождение.

В любом из вариантов нельзя не констатировать катастрофического провала западной медицины, на которую у нас принято чуть ли не молиться и по образцу которой реформировалась наша медицина. К приведенным выше цифрам по США добавляются 8,9 млн заболевших и более 250 тыс. умерших только в пяти крупнейших странах Западной Европы (Германия, Франция, Великобритания, Испания, Италия). Комментарии тут излишни.

Демократия в действии

Важнейшим политическим событием года стали, конечно, выборы президента США.

Трамп с его лозунгами "Сделаем Америку снова великой" и "Будущее не за глобалистами, будущее за патриотами", категорически не вписался в систему, а сломать ее ему не удалось. Он даже и не пытался ее ломать, поэтому она вполне ожидаемо сломала его. Уходящего президента США можно проводить фразой из советского фильма: "Хороший ты мужик, Дональд, но не орел".

Леволиберальная глобалистская система, к которой принадлежит не только Демократическая партия, но и значительная часть республиканцев, исправила тот сбой, которым стала победа Трампа на выборах 2016 года. Сбой произошел только потому, что шансы на победу Трампа считались нулевыми. Никто в истеблишменте США не принимал во внимание мнение "пролетариата и колхозного крестьянства" – то есть как раз тех людей, которые сделали Америку великой.

Именно эти люди и привели Трампа в Белый дом. Это было настолько неожиданно и неправильно с точки зрения системы, что породило сюрреалистическую многолетнюю борьбу с "российским вмешательством в американские выборы". На протяжении четырех лет леволиберальные СМИ (то есть почти все массмедиа США) яростно уничтожали собственного президента, чтобы на выборах-2020 ошибка не повторилась. По итогам этой пропагандистской кампании ее организаторы были уверены, что 4 ноября 2020 года уже к середине процесса подсчета результатов у Байдена будет больше 300 голосов выборщиков (при минимально необходимых 270). И на следующий день Трампа можно будет забыть, как страшный сон.

Однако пролетарии и фермеры леволиберальный агитпроп проигнорировали, Трамп получил даже больше голосов избирателей, чем в 2016-м. Совершенно очевидно, что победил он и по голосам выборщиков.

Допустить второго подряд сбоя система не могла. Поэтому на заключительном этапе подсчета голосов начались совершенно вопиющие фальсификации, которые раньше считались уделом авторитарных режимов (включая российский): массовые вбросы бюллетеней, голосование покойников, явка выше 100%, фактическое недопущение наблюдателей на участки и т.д.

При этом значительная часть республиканцев, слишком глубоко вписанных в систему, Трампа предала. Поэтому шансов оспорить результаты подобного подсчета у президента нет.

Демократия в ее классическом понимании – это когда у власти находится тот политик или политическая сила, которые имеют поддержку большинства избирателей. Но в последнее время можно было заметить, что у леволиберальных глобалистов появилось новое прочтение. Демократия – это когда у власти находится леволиберальный глобалист (или в крайнем случае просто глобалист, но при этом обязательно русофоб). А каким способом он к власти пришел и до какой степени его поддерживает население – все это никакого значения не имеет. Этот вариант демократии долгое время отрабатывался на постсоциалистических и развивающихся странах и вот наконец вернулся на родину – в США.

Как должна работать классическая демократия, в уходящем году продемонстрировала другая страна Западного полушария – Боливия. Там с 2006 года президентом был Эво Моралес: левый, только не либерал, а почти коммунист. В ноябре 2019 года он был свергнут в результате как бы народных выступлений, которые Запад приветствовал как "восстановление демократии". Однако в октябре нынешнего года партия "Движение за социализм", к которой принадлежал свергнутый Моралес, одержала полную победу на вполне демократических выборах. Представитель этой партии Луис Арсе получил 55,1% голосов на выборах президента. Партия заняла 75 из 130 мест в палате депутатов и 21 из 36 в Сенате, причем явка составила очень высокие 88,5%. Бежавший после переворота из страны Моралес триумфально вернулся в Боливию и, видимо, получит высокий пост в новой власти.

И так и должно быть, будь Моралес хоть трижды коммунистом. Народ Боливии хочет этой власти – значит, такая власть в Боливии и должна быть.

Можно не сомневаться, что при Байдене мы будем наблюдать исключительно леволиберальную трактовку демократии. Самое удивительное, что американские демократы, прекрасно зная, каким способом они привели Байдена к власти, будут совершенно искренне учить демократии весь остальной мир, включая, конечно, нас. Они всерьез уверены, что их страна особенная и имеет те права, которых нет у остальных. И что свободу и демократию можно навязать силой – хотя в этом случае цель и средство входят в прямое противоречие между собой.

При этом надо признать, что "победа" Байдена стала праздником почти для всего мира. Огорчиться этому событию могут всего четыре страны: Россия, Израиль, КНДР и Тайвань. Их по разным причинам гораздо больше устраивал Трамп.

Химера "мирных" процессов

Главным военным событием года стала, разумеется, вторая война за Нагорный Карабах, в которой Азербайджан взял реванш за поражение в первой войне (см. "НВО" от 27.11.20, "Армения – Азербайджан: 26 лет спустя"). Событие это подтвердило, что если готовиться к прошлой войне и презирать противника, игнорируя его очевидный прогресс, то будущую войну обязательно проиграешь. Подтвердилось также и то, что всяческие "мирные" процессы являются химерами. Верить в них могут только те, кто живет в параллельной реальности. Желающий мира обязан готовиться к войне, причем к будущей, а не прошлой.

Хочется заметить, что появившиеся в некоторых наших СМИ публикации о том, что война "закончилась вничью", что к ее концу азербайджанцы уже полностью выдохлись, а армяне еще долго могли обороняться, вызывают глубокое недоумение. На самом деле победа Азербайджана оказалась решительной и безоговорочной.

Совершенно очевидно, что до конца конфликт по-прежнему не решен. При этом новое стратегическое положение Карабаха является безнадежным: оборонять его при новой конфигурации границ невозможно. В 2025 году Баку может официально заявить об отказе от мирного договора, и у Москвы после этого не будет формальной возможности сохранить присутствие своего контингента в Карабахе без прямого конфликта с Азербайджаном.

Поэтому Армении теперь необходимо радикальное наращивание военного потенциала во всех компонентах (сухопутные войска, ВВС, ПВО) с закупкой современных вооружений в адекватных количествах, а не по несколько единиц. Если этого сделано не будет, а будет продолжена политика "многовекторности", через пять лет она получит не только азербайджанские войска в Степанакерте, но и турецкие в Ереване. А НАТО выразит по этому поводу серьезную озабоченность и призовет стороны к решению вопроса мирным путем. Если у Еревана мало денег, ему должны помочь очень богатые и как бы очень влиятельные зарубежные армянские диаспоры. Кроме того, Ереван должен официально признать независимость НКР хотя бы в нынешних границах.

Впрочем, даже с помощью диаспор Еревану будет крайне сложно (если вообще возможно) добиться хотя бы равенства сил с Азербайджаном. Особенно с учетом того факта, что союзником Баку является Анкара. Соответственно, Еревану нужно стать особым, эксклюзивным союзником Москвы, других вариантов у него нет.

Однако этот вариант крайне маловероятен. Дело в том, что Пашинян и его соратники в 2018 году пришли к власти в Армении в рамках той самой леволиберальной глобалистской парадигмы. А она исключает как возможность союза с Россией, так и собственное полноценное военное строительство.

Сейчас армянское общество, разумеется, требует реформы ВС. Вполне вероятно, что в рамках этой реформы мы увидим "переход на стандарты НАТО" и самое главное – отказ от призыва и создание профессиональной армии. Это станет окончательным приговором как минимум – для армянской армии, как максимум – вообще для армянской государственности. Профессиональная, то есть полностью наемная армия станет инструментом в операциях НАТО типа иракской или афганской, но у нее не будет никаких шансов защитить страну от внешней агрессии.

Азербайджан, кстати, ни на какие стандарты НАТО не переходил. И уж тем более не отказывался от призыва. Он просто в больших количествах покупал новую технику и соответствующим образом совершенствовал тактику.

В тактике, конечно, сильно помогала Турция, которая член НАТО. Но Анкара давно вполне самостоятельна в вопросах как военных, так и геополитических. Ее тактика, не говоря уже о стратегии, – турецкая, а не натовская. Никакую профессиональную армию турки тоже создавать не собираются.

Турецкий барабан

Именно стремительный рост амбиций Турции можно считать главным геополитическим событием года. Они очень ярко проявились в Сирии и Ливии ( см. "НВО" от10.07.20, "Последствия свержения тиранов" ), а затем и в Карабахе: вклад Анкары в победу Баку очень велик.

Практически нет сомнений, что в наступающем году турецкие амбиции проявятся в еще одном очень чувствительном для нас регионе. Хотя между Москвой и Анкарой сейчас формально имеет место "великая дружба", фактически их отношения представляют собой жесткую геополитическую конкуренцию, порой доходящую до грани прямой войны. Зато отношения между Анкарой и Киевом – это настоящий стратегический союз не только на уровне деклараций, но и в реальности.

Обе страны ненавидят Россию (Украина – открыто, Турция – завуалированно). Обе разочарованы в Западе (Турция – открыто, Украина – завуалированно). Анкара "словом и делом" поддерживает антироссийскую деятельность крымскотатарского Меджлиса. Киев очень вдохновлен успехами Азербайджана в Карабахе.

Украина уже приобрела турецкие боевые БПЛА "Байрактар" и хочет закупить дополнительное их количество. После чего у Киева может возникнуть соблазн провести блицкриг в Донбассе. Более того, не исключена и попытка удара по Крыму.

В годы Великой Отечественной советское командование очень хорошо прикрывало побережье Крыма, ожидая какого-то вражеского десанта, которого не могло быть даже теоретически. В результате немцы успешно вошли в Крым по суше, поскольку с севера он почти не был защищен. Сейчас, к сожалению, ситуация практически аналогична: российское командование очень успешно подготовилось к обороне Крыма от натовского удара с моря и воздуха, которого никогда не будет. Но гораздо хуже защитило полуостров с севера – от наземного вторжения с материка. А аэродром Джанкой, на котором развернут 39-й вертолетный полк, вообще находится в зоне досягаемости украинской артиллерии (см. "НВО" от 30.08.19, "Проблемы в построении обороны Крыма"). Это может спровоцировать украинское руководство на удар и по Крыму.

Еще более серьезный удар Россия может получить в Приднестровье. Приход к власти в Кишиневе прозападного президента Майи Санду резко повысил вероятность того, что Молдавия попытается решить приднестровскую проблему военным путем при помощи Румынии и Украины. Спасать полностью изолированное от России Приднестровье нам будет на порядок сложнее, чем Крым и Донбасс. Правда, победить молдавско-румынско-украинскую коалицию Россия все-таки вполне способна (см. "НВО" от 26.07.19, "Несостоявшаяся асимметричная федерация"). Но вот если в коалиции окажется еще и Турция, нам станет намного сложнее. А она в этой коалиции непременно окажется. Вообще, уходящий год подтвердил, что прямая война между Россией и Турцией лишь вопрос времени и места.

Российские перспективы

Самой большой бедой России является сегодня патологический западоцентризм отечественных элит и некоторой части населения (в основном "креативного класса", хотя в чем его креативность, абсолютно неясно). Он является бедой как в своей прямой форме (желание обязательно "вписаться в Запад"), так и в форме обратной (назло "западной бабушке" отморозить уши, то есть капитулировать перед Китаем).

Уже только совершенно "альтернативно мыслящий" сегодня не понимает, что вписаться в Запад нам не удастся даже по частям, тем более – целиком. Просто потому, что он нас не примет. К тому же нам туда и не надо: Запад переживает тяжелый экзистенциальный кризис, который с каждым годом только усугубляется. Желание присоединиться к этому кризису лишь подтверждает, насколько велики интеллектуальные проблемы у нашего "креативного класса".

Более того, поскольку Запад категорически не готов признать, что кризис этот он породил собственными действиями, он яростно ищет виноватых вне себя. И Россия на эту роль подходит идеально (см. "НВО" от 11.09.20, "Как сдерживать мыльный пузырь"). При Байдене нам об этом напомнят по полной программе. Поэтому если какой-либо представитель отечественной элиты все равно стремится "вписаться в Запад", найти с ним "общие интересы" и "точки соприкосновения" – стало быть, этот человек либо является прямым предателем, либо профнепригоден в силу интеллектуальной несостоятельности. В любом случае во власти ему не место.

Это же относится к людям, верующим в "свободный рынок", на котором мы сможем без проблем купить все, что нам нужно. Реальное импортозамещение во всех без исключения критических сферах должно стать главной задачей нынешнего момента. Другая неотложная задача – признание банкротства реформ образования и медицины, которые мы провели по западным образцам. И ни в коем случае не должно быть никакого заметного сокращения военных расходов. Популярная в среде "креативного класса" мантра о том, что нам не нужны "Цирконы" и "Искандеры", а деньги необходимо "раздать старикам и детям", является еще одним подтверждением того, что считать этих людей интеллектуалами нет ни малейших оснований.

Пора осознать и то, что никаких друзей у России нет (см. "НВО" от 07.08.20, "России нужно забыть о дружбе с Западом"). Наши нынешние "союзники" – это в лучшем случае клиенты (Сирия, Абхазия, Южная Осетия; теперь, видимо, к ним добавится то, что осталось от Нагорного Карабаха). А в худшем случае – прямые враги (Турция, Китай). Между ними находятся "многовекторные" потенциальные предатели, например члены ОДКБ. Сегодня эта организация является для нас откровенной обузой. Впрочем, Россия сама виновата: она допустила ситуацию, когда должна всем и все, а ей не должен никто и ничего.

Мы должны навсегда избавиться от традиционного российского альтруизма, больше похожего на идиотизм (см. "НВО" от 17.03.17, "Главное – не повторять ошибки"). Только собственная выгода должна лежать в основе отношений со всеми иностранными государствами, включая постсоветские. При этом в первую очередь необходимо укреплять отношения с теми странами, которые не хотят находиться ни в американской, ни в китайской сфере влияния. Таких стран немного, но они есть.

А союзники у нас все те же – армия и флот. И еще наука, образование, промышленность, сельское хозяйство. А главное – сам многонациональный народ Российской Федерации.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1608937680
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