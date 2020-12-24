В Огайо (США) полицаи застрелили очередного безоружного негра. Новый год будет жарким...

09:35 26.12.2020

Полицейский убил безоружного темнокожего мужчину в США

В одной руке мужчина держал телефон, вторую руку видно не было.



Сотрудник полиции города Колумбус в штате Огайо США застрелил темнокожего мужчину, который был безоружен, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.



В американском штате Огайо расследуют очередную историю с убийством полицейским безоружного афроамериканца. В ночь на вторник патрульный Адам Кой прибыл по вызову в один из жилых районов. Владелец частного дома жаловался на шум от двигателя автомобиля, доносившийся от дома соседей.



Прибывший на место полицейский увидел в открытом гараже темнокожего мужчину. Он выходил из-за машины. В одной руке мужчина держал телефон, вторую руку видно не было. Полицейский открыл огонь на поражение. Причины, по которым полицейский открыл огонь, в местном департаменте не уточнили. Патрульный Адам Кой и его напарник включили звук на нательных камерах только после того, как расстреляли человека.



От полученного ранения мужчина скончался. По данным CNN, погибшего звали Андре Морис Хилл.