 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Огайо (США) полицаи застрелили очередного безоружного негра. Новый год будет жарким...
09:35 26.12.2020

Полицейский убил безоружного темнокожего мужчину в США
В одной руке мужчина держал телефон, вторую руку видно не было.

Сотрудник полиции города Колумбус в штате Огайо США застрелил темнокожего мужчину, который был безоружен, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

В американском штате Огайо расследуют очередную историю с убийством полицейским безоружного афроамериканца. В ночь на вторник патрульный Адам Кой прибыл по вызову в один из жилых районов. Владелец частного дома жаловался на шум от двигателя автомобиля, доносившийся от дома соседей.

Прибывший на место полицейский увидел в открытом гараже темнокожего мужчину. Он выходил из-за машины. В одной руке мужчина держал телефон, вторую руку видно не было. Полицейский открыл огонь на поражение. Причины, по которым полицейский открыл огонь, в местном департаменте не уточнили. Патрульный Адам Кой и его напарник включили звук на нательных камерах только после того, как расстреляли человека.

От полученного ранения мужчина скончался. По данным CNN, погибшего звали Андре Морис Хилл.

Источник - РБК
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