Кто так строит... Рустам Эмомали 450 долго- и криво-строев Душанбе

09:38 26.12.2020

Рустам Эмомали раскритиковал строительные компании в Душанбепресс-служба Совета Федерации РФ



Мэр Душанбе Рустам Эмомали обратил внимание на недостатки при строительстве зданий и сооружений в городе



ДУШАНБЕ, 25 дек - Sputnik. Председатель Высшего собрания Таджикистана и мэр Душанбе Рустам Эмомали раскритиковал строительные компании в городе.



Во время заседания Рустам Эмомали обратил внимание, что в настоящее время в Душанбе ведется строительство 450 новых современных зданий и сооружений. Однако, по его словам, работы подрядчиков по-прежнему имеют недостатки.

"В связи с этим ответственным структурам города, особенно Государственной приемной комиссии, поручено тесно сотрудничать с правоохранительными органами города для отбора честных компаний, у которых действительно есть положительный строительный опыт и качество работ отвечает нормативам", - сказал он.



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Мэр Душанбе подчеркнул, что необходимо регулярно привлекать более опытные таджикские компании и персонал, использоваться качественные стройматериалы и мониторить выполнение работ.



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Кроме того, Рустам Эмомали потребовал от Комитета по землеустройству предотвратить практику самовольного захвата территорий и несанкционированного на них строительства.