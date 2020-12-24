Андижанскую область Узбекистана временно возглавил Ибрагим Холматов

10:45 26.12.2020

В хокимияте Андижана новое назначение

У действующего хокима возникли проблемы со здоровьем, в связи с чем его пост временно занял Ибрагим Холматов.



В Андижане назначен исполняющий обязанности главы хокимията, сообщает местный новостной телеграм-канал.



Отмечается, что у ныне действующего хокима Бахрома Хайдарова возникли проблемы со здоровьем.

Стало известно, что его пост временно занял замхокима области по вопросам развития промышленности, капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства Ибрагим Холматов.