В Ташкенте открывает Сергелийская ветка метро

10:56 26.12.2020

СЕГОДНЯ ОЖИДАЕТСЯ ОТКРЫТИЕ СЕРГЕЛИЙСКОЙ ЛИНИИ МЕТРО

Вновь построенная Сергелийская линия метро протяженностью 6,9 км будет введена в эксплуатацию.



Сегодня, 26 декабря, ожидается открытие Сергелийской линии Ташкентского метрополитена, которая будет обслуживать до 35 тыс. пассажиров в сутки.



Протяженность новой надземной линии метро составляет 6,9 км. В ее состав входят 6 станций: Чоштепа, Ташкент, Халка Йули, Сергели, Афросиаб и Кипчак.



Отметим, что 26 ноября в тестовом режиме прошел поезд от станции Алмазар Чиланзарской линии Ташкентского метрополитена до последней станции вновь построенной Сергелийской линии метро.