Занять бездельников. Мирзиеев повелел создать "молодежные зоны"

10:59 26.12.2020

ПРЕЗИДЕНТ АНОНСИРОВАЛ СОЗДАНИЕ МОЛОДЕЖНЫХ ЗОН В РЕГИОНАХ ДЛЯ БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ И ФИНАНСИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ИДЕЙ

Шавкат Мирзиеев выступил на Форуме молодежи Узбекистана.



Президент анонсировал создание молодежных зон в регионах для бизнес-проектов и финансирование инновационных идей



По словам президента, что для того, чтобы эффективно реализовывать государственную молодежную политику, на ответственные организации возложена задача систематического изучения социальных проблем молодежи, координации работы в этой сфере.



Отныне хокимы областей, районов и городов, министры и ответственные руководители будут проводить регулярные встречи с молодежью. Хокимы разработают и обеспечат реализацию "дорожных карт" для решения проблем молодежи. Они будут отчитываться перед местными кенгашами по этому вопросу каждые 6 месяцев и определять планы на следующие полгода.



Будут также организованы профессиональное обучение и бизнес-тренинг безработной и неорганизованной молодежи в рамках программы "Молодежь: 1+1". Кроме того, была выдвинута и получила активную поддержку деловых людей инициатива о закреплении одного безработного молодого человека за одним предпринимателем по принципу "Каждый предприниматель - помощник молодежи".



Президент также предложил укрепить традицию "мастер-ученик" в регионах: для ремесленников, вовлеченных в этот процесс, будет введена система материального стимулирования из Фонда содействия занятости.



Глава государства анонсировал также создание молодежных малых промышленных зон в регионах на основе имеющегося опыта свободных экономических зон. В этих промзонах будут размещены бизнес-проекты молодежи.



При Министерстве инвестиций и внешней торговли будет создан специальный фонд для финансирования инновационных идей и проектов молодежи, для которого будет выделено 100 млн долларов. А средства фонда будут направляться на реализацию молодежных проектов по низким процентным ставкам и на выгодных условиях. Кроме того, в малых промышленных зонах будут построены производственные сооружения, которые будут предоставляться молодежи на льготных условиях аренды и лизинга.



Помимо этого, будут приняты меры по предоставлению микрокредитов молодежи, получившей специальный сертификат путем обучения профессиональным и предпринимательским навыкам, по ставке на 4% меньше базовой ставки Центрального банка. Эти кредиты будут выдаваться на 7 лет с трехлетним льготным периодом. Для этих целей в 2021 году будет выделено 45 млн долларов США, а также 100 млрд сумов кредитов каждому региону для проектов молодежного предпринимательства в рамках Программы развития семейного предпринимательства.



Также в следующем году в соответствии с государственной программой "Ешлар - келажагимиз" будут созданы 8 коворкинг-центров "Еш тадбиркорлар" и 70 комплексов "Ешлар мехнат гузари".



Кроме того, поставлена задача разработать и реализовать программу строительства жилья для молодежи на 2021-2023 годы.